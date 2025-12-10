Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

« À l’unanimité », Angers prolonge son coach jusqu’en 2027

NM1 - John Delay, coach de l’Étoile Angers Basket, a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2026/2027. Une récompense logique après la série de six victoires qui a relancé l’équipe en Nationale 1.
|
00h00
Résumé
Écouter
« À l’unanimité », Angers prolonge son coach jusqu’en 2027

John Delay garde la confiance de l’EAB

Crédit photo : Sébastien Grasset

John Delay reste solidement installé sur le banc angevin. L’Étoile Angers Basket a officialisé la prolongation de son entraîneur pour une année supplémentaire, soit jusqu’à la fin de la saison 2026/2027.

Une décision qui intervient alors que le groupe NM1 vient d’enchaîner six succès consécutifs depuis le 31 octobre et occupe la cinquième place de la poule A de Nationale 1 avec 9 succès pour 5 revers. Le technicien au parcours atypique (ancien rugbyman en Fédérale 3 !) avait pris les commandes en avril 2024 – alors que le club évoluait en Pro B à l’époque – après le départ d’Ali Bouziane pour Denain, avant d’être confirmé à son poste malgré la descente en Nationale 1.

Une dynamique sportive qui a pesé dans la décision

Promu entraîneur principal, John Delay n’a cessé de consolider son rôle. Si la saison avait démarré de manière irrégulière, son équipe a nettement redressé la trajectoire avec une série en cours de six victoires. Cette montée en puissance a logiquement ouvert la voie à une prolongation, validée ce mardi.

LIRE AUSSI

Le club souligne dans son communiqué que la décision a été prise sur la base du travail mené depuis plusieurs mois et de la progression affichée par le groupe. Angers voit dans cette continuité un levier essentiel pour rester compétitif dans un championnat où les séries peuvent rapidement tout changer.

« Confiance totale » 

L’Étoile Angers Basket insiste sur la dimension collective de ce choix. Le club explique qu’il s’agit d’« une décision forte, prise à l’unanimité par le comité directeur, qui témoigne de la confiance totale accordée au travail réalisé ces dernières saisons ». La stabilité autour du coach devient ainsi un axe majeur du projet sportif angevin.

Cette prolongation ne ferme d’ailleurs pas la porte à un engagement encore plus long. Dans le même communiqué, le club précise que « les deux parties ont également convenu de se laisser jusqu’à la fin de la saison pour poser sereinement les bases d’une collaboration encore plus longue ».

Vers un projet inscrit dans la durée ?

Les prochaines semaines permettront donc de poursuivre la construction entamée. Avec un effectif en pleine dynamique et un staff conforté, Angers avance dans une direction claire : capitaliser sur le travail engagé et structurer un projet durable pour la NM1.

L’EAB accueille le CEP Lorient, ce vendredi 12 décembre, pour la 15e journée de Nationale 1.

Angers
Angers
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Pablo Laso rejoint l'Anadolu Efes Istanbul
EuroLeague
00h00Pablo Laso nommé nouvel entraîneur de l’Anadolu Efes jusqu’en 2027
Tyson Ward est arrêté pour près d'un mois
EuroLeague
00h00Tyson Ward blessé, l’Olympiakos privé de l’ancien ailier du Paris Basketball
NM1
00h00« À l’unanimité », Angers prolonge son coach jusqu’en 2027
NM1
00h00Fin de pige pour Hamady Ndiaye à Orchies
À l’étranger
00h00Un nouveau club pour la légende blésoise Tyren Johnson
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
NM1
00h0017 ans après, Landing Sané redécouvre la NM1
Betclic ELITE
00h00Chris Babb de nouveau sur la touche à Gravelines-Dunkerque
NM1
00h00Fidelis Okereke s’offre la meilleure performance de la saison en NM1
All-Star Game
00h00Concours de dunks, coachs, arbitres : le casting complet du All-Star Game dévoilé
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
1 / 0