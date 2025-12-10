« À l’unanimité », Angers prolonge son coach jusqu’en 2027

John Delay reste solidement installé sur le banc angevin. L’Étoile Angers Basket a officialisé la prolongation de son entraîneur pour une année supplémentaire, soit jusqu’à la fin de la saison 2026/2027.

Une décision qui intervient alors que le groupe NM1 vient d’enchaîner six succès consécutifs depuis le 31 octobre et occupe la cinquième place de la poule A de Nationale 1 avec 9 succès pour 5 revers. Le technicien au parcours atypique (ancien rugbyman en Fédérale 3 !) avait pris les commandes en avril 2024 – alors que le club évoluait en Pro B à l’époque – après le départ d’Ali Bouziane pour Denain, avant d’être confirmé à son poste malgré la descente en Nationale 1.

Une dynamique sportive qui a pesé dans la décision

Promu entraîneur principal, John Delay n’a cessé de consolider son rôle. Si la saison avait démarré de manière irrégulière, son équipe a nettement redressé la trajectoire avec une série en cours de six victoires. Cette montée en puissance a logiquement ouvert la voie à une prolongation, validée ce mardi.

Le club souligne dans son communiqué que la décision a été prise sur la base du travail mené depuis plusieurs mois et de la progression affichée par le groupe. Angers voit dans cette continuité un levier essentiel pour rester compétitif dans un championnat où les séries peuvent rapidement tout changer.

« Confiance totale »

L’Étoile Angers Basket insiste sur la dimension collective de ce choix. Le club explique qu’il s’agit d’« une décision forte, prise à l’unanimité par le comité directeur, qui témoigne de la confiance totale accordée au travail réalisé ces dernières saisons ». La stabilité autour du coach devient ainsi un axe majeur du projet sportif angevin.

Cette prolongation ne ferme d’ailleurs pas la porte à un engagement encore plus long. Dans le même communiqué, le club précise que « les deux parties ont également convenu de se laisser jusqu’à la fin de la saison pour poser sereinement les bases d’une collaboration encore plus longue ».

Vers un projet inscrit dans la durée ?

Les prochaines semaines permettront donc de poursuivre la construction entamée. Avec un effectif en pleine dynamique et un staff conforté, Angers avance dans une direction claire : capitaliser sur le travail engagé et structurer un projet durable pour la NM1.

L’EAB accueille le CEP Lorient, ce vendredi 12 décembre, pour la 15e journée de Nationale 1.