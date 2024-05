John Delay restera l’entraîneur d’Angers malgré la relégation en NM1

John Delay, celui qui a rallumé la flamme du maintien en Pro B d’Angers mais qui n’a pas pu la maintenir jusqu’au bout, sera toujours l’entraîneur de l’Étoile en NM1. Le club angevin a annoncé ce samedi 25 mai la prolongation de contrat de son technicien pour deux saisons.

🤝 L'Étoile Angers Basket fait confiance à John Delay pour les deux prochaines saisons ! Après avoir repris les rênes de l'équipe à 6⃣ journées de la fin, John sera sur le banc de l'EAB à la reprise de la saison ! 👊#GagnonsEnsemble ⭐️ pic.twitter.com/qcRgvrrkzU — EAB – Etoile Angers Basket (@EABasket49) May 25, 2024

John Delay a redonné de l’espoir à Angers

John Delay n’est pas passé loin de réaliser un petit miracle avec Angers cette saison. Alors que ce dernier a pris en main l’équipe première à cinq journées de la fin après le départ d’Ali Bouziane pour Denain, l’ancien assistant est parvenu à extraire momentanément l’EAB de la zone rouge. Et même de disputer une finale pour le maintien contre Fos Provence lors de la dernière levée du championnat.

Une défaite à la Halle Henri-Giuitta a cependant mis fin à la possible très belle histoire du club de l’Anjou, qui n’a jamais abdiqué malgré de nombreuses embûches tout au long de la saison, entre blessures et difficultés financières. « Le premier mot qui me vient en tête, c’est la fierté, pas la déception, tenait à souligner John Delay, ému quelques minutes après la relégation d’Angers en Pro B. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier de cette équipe. »

Forcément, outre le destin de l’Étoile, John Delay avait également évoqué son propre avenir, lui a longtemps fait partie de l’autre club angevin, l’UFAB. « Personnellement, on m’a juste demandé de faire une mission sur la fin de saison. Avec les dirigeants, on s’était promis de ne pas se concentrer sur mon avenir personnel après cette pige. On a tenu cette ligne directrice. Je peux vous dire, avec honnêteté, que je ne sais pas de quoi demain sera fait. » Désormais, l’on sait que les lendemains de John Delay et d’Angers seront liés, au moins pour deux saisons.