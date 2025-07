Dormir chez Michael Jordan ? Possible, pour 100 000 dollars la semaine sur Airbnb !

Après plus d’une décennie sans trouver preneur, l’emblématique manoir de Michael Jordan à Highland Park, dans l’Illinois, connaît une seconde vie. Le nouveau propriétaire John Cooper a décidé de mettre cette propriété légendaire en location sur Airbnb, offrant aux fans une opportunité unique de vivre comme « His Airness » durant ses années glorieuses avec les Bulls.

Des conditions de location exceptionnelles

Cette demeure de 3 035m², construite spécialement pour Jordan en 1995, impressionne par ses dimensions et ses équipements. Le manoir dispose de sept chambres et 17 salles de bains, répartis sur un terrain de 3 hectares. Les locataires pourront profiter d’un terrain de basket privé, d’un putting green professionnel, d’une piscine à débordement, d’une salle de cinéma, d’une salle de sport, d’un salon à cigares, d’une cave à vin et même d’un garage pouvant accueillir 14 voitures.

L’annonce, intitulée « Champions Point Legendary Living », propose également un étang de pêche, des tables de billard et des aquariums d’eau salée. Le portail d’entrée arbore toujours le mythique numéro 23 de la légende des Bulls, rappelant l’identité du propriétaire d’origine.

La location de ce domaine d’exception s’accompagne de conditions strictes. Les clients doivent réserver pour un minimum de sept nuits et peuvent coûter plus de 100 000 dollars la semaine, soit environ 15 000 dollars par nuit. Un dépôt de garantie de 25 000 dollars est exigé, ainsi que la signature d’une décharge de responsabilité et d’un accord de confidentialité. La propriété ne peut accueillir plus de 12 invités, et les animaux domestiques ainsi que les fêtes sont interdits.

« Je suis toujours en train d’envisager différentes utilisations pour la propriété », explique John Cooper. « En attendant, les locations à court terme sont une utilisation autorisée pour faire connaître la propriété et générer des revenus. »

Cette initiative intervient après une longue saga immobilière. Jordan avait initialement mis sa demeure sur le marché en 2012 pour 29 millions de dollars, avant de devoir accepter une vente à 9,5 millions de dollars en décembre dernier, soit près de 70% de moins que le prix initial. Le design spécifique à MJ et la localisation en banlieue de l’Illinois avaient rendu la vente difficile pendant douze années.