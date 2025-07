Giannis Antetokounmpo va « probablement » rester aux Milwaukee Bucks

Les spéculations autour d’un potentiel départ de Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks semblent s’apaiser. Lors d’un stream en direct avec IShowSpeed, la superstar grecque a donné des indications claires sur son avenir, déclarant qu’il resterait « probablement » dans le Wisconsin.

Giannis Antetokounmpo tells iShowSpeed that a lot of people want him to play for the New York Knicks but he will “probably” end up staying on the Milwaukee Bucks 😳 pic.twitter.com/dJUkmvLZdP — ryan 🤿 (@scubaryan_) July 10, 2025

Une déclaration qui rassure les fans des Bucks

Questionné directement sur ses intentions pour la saison 2025-2026, Antetokounmpo n’a pas cherché à entretenir le mystère. « Probablement, on verra. Probablement, j’aime Milwaukee », a-t-il répondu avec franchise. Une déclaration qui devrait satisfaire les supporters des Bucks, inquiets depuis plusieurs mois des rumeurs d’échange.

Cette prise de position intervient dans un contexte particulier pour la franchise du Wisconsin. En mai dernier, après une troisième élimination au premier tour des playoffs en trois ans, le journaliste Shams Charania révélait que le joueur s’interrogeait sur son avenir à long terme à Milwaukee.

PROFIL JOUEUR Giannis ANTETOKOUNMPO Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 30 ans (06/12/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 30,4 #2 REB 12,2 #5 PD 6,5 #18

La pression de l’entourage vers New York

Malgré son attachement apparent à Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a également révélé subir des pressions de son entourage pour rejoindre les New York Knicks. « Beaucoup de gens ont essayé de me convaincre, et essayent de me convaincre d’aller jouer là-bas et tout… », a-t-il confié lors du même stream.

Cette révélation n’est pas anodine : les Knicks sont souvent cités comme destination possible pour le Greek Freak. New York séduit l’entourage des joueurs NBA par son cadre de vie et ses opportunités business, loin de Milwaukee.

Bien qu’il n’ait pas forcément apprécié que sa franchise se sépare de Damian Lillard, Antetokounmpo semble donc avoir tranché en faveur d’un maintien chez les Bucks. Du moins « probablement », comme il se plaît à le répéter avec un sourire.