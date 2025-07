Cooper Flagg prêt à jouer meneur avec les Mavericks

Cooper Flagg a abordé sa première interview NBA avec la confiance d’un joueur qui s’est préparé toute sa vie pour ce moment. Le premier choix de la draft 2025 n’a pas seulement parlé de s’adapter au basketball professionnel, mais d’embrasser un rôle complètement nouveau.

Jason Kidd on Cooper Flagg’s NBA Summer League debut:

“I want to put him at point guard… I’m excited to give him the ball against the Lakers and see what happens.”

(via @TheSteinLine) pic.twitter.com/CpYryqfEE9

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 27, 2025