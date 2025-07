Où regarder gratuitement la demi-finale de l’équipe de France U18 contre l’Espagne ?

Revoilà le rival espagnol sur la route des équipes de France. Après le crève-coeur de l’élimination des Bleues en demi-finale de l’EuroBasket féminin fin juin, les U18 tricolores vont à leur tour défier la nation ibérique dans le dernier carré du championnat d’Europe. Après avoir dominé la phase de poule avec trois victoires en trois matchs et dominé successivement le Portugal et l’Italie, les Bleuettes affrontent l’Espagne ce samedi 12 juillet à 20h30. Un rendez-vous à suivre en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube de la FIBA.

Un accès gratuit pour suivre les Bleuettes

Bonne nouvelle pour les passionnés de basket et les supporters tricolores : la demi-finale entre la France et l’Espagne est diffusée en clair et en direct sur YouTube, via la chaîne officielle de la FIBA (youtube.com/fiba). Une initiative qui permet à tous de suivre gratuitement l’aventure des Bleuettes à l’EuroBasket U18, disputé cette année aux Îles Canaries, en Espagne.

Depuis le début de l’EuroBasket, l’équipe de France féminine U18, tenante du titre est intraitable : les joueuses de Vincent Bourdeau ont maintenu leurs adversaires à seulement 39 unités en moyenne. Face à l’Espagne, encore invaincue et jouant à domicile, la tâche ne sera pas simple. Une place en finale se joue, contre la Finlande ou la Belgique.