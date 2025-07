L’équipe de France U18 sort un nouveau match à moins de 40 points encaissés et fonce en demi-finale

On ne sait pas encore si l’équipe de France U18 doublera la mise à l’EuroBasket, un an après son sacre de Matosinhos, mais ce que l’on sait, c’est que les Bleuettes ont bien compris que c’était la défense qui gagnait des titres…

Leur performance la plus permissive ? En ouverture du tournoi, face à l’Israël, pour un total de 53 points encaissés face à Israël. Depuis, les joueuses de Vincent Bourdeau ont maintenu leurs adversaires à seulement 39 unités en moyenne : 35 face au Monténégro, 48 contre la Serbie, 39 mercredi lors du 1/8e de finale face au Portugal et 34 ce jeudi en quart contre l’Italie ! Nouveau record du tournoi parmi tous les matchs disputés jusqu’ici aux Canaries.

Le symbole Otto

À cet égard, si Emma Broliron a remis le nez à la fenêtre après un huitième poussif (15 points à 5/8, 4 rebonds et 4 passes décisives) et si Alicia Tournebize est restée injouable avec 15 points et 7 rebonds en seulement 18 minutes, on retiendra surtout la performance de Kathy-Emma Otto.

La Tourangelle n’a peut-être pas été la plus flashy, signant sa prestation statistique la plus terne du tournoi (4 points, 3 rebonds et 3 contres), mais elle a été diabolique défensivement, écœurante pour les Transalpines avec son envergure et sa mobilité. Avec ses 5 interceptions et 4 contres, elle a parfaitement symbolisé l’ultra-domination française (72-34).

Allez parce que ça vaut le coup : compilation des 5 interceptions et 4 contres de Kathy-Emma Otto 🇫🇷 (2008) cet aprem Absolutely ridiculous comme on dit #U18EuroBasketpic.twitter.com/p3XJGlbabB — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 10, 2025

Alors que la Finlande et la Belgique s’affronteront dans l’autre demi-finale, l’équipe de France attend son adversaire pour sa cinquième apparition consécutive dans le dernier carré, et sa quatorzième sur les quinze dernières éditions. Ce sera soit l’hôte espagnol, invaincu jusque-là et maté l’an dernier en finale (80-70), soit la Serbie, qui n’avait pas existé face aux tricolores la semaine dernière en poule (71-48). Quoique, 23 points d’écart, cela restera encore le match le plus accroché des Bleuettes, qui caracolent à +32,8 par match pour l’instant sur l’intégralité du tournoi…

Les statistiques sont disponibles ici