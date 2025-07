Entrée en matière tranquille pour la France : +36 contre le Brésil

Championne d’Europe en U16 il y a deux ans et en U18 l’été dernier, la génération 2006/07 féminine française arrive en position de force dans cette Coupe du monde U19. C’est la génération la plus dominante sur le continent européen, mais qui n’avait pas encore eu l’occasion de faire ses preuves sur la scène mondiale. Voilà donc l’occasion parfaite. Avant la compétition, la FIBA a classé la France deuxième de son Power Ranking qui classe les meilleures nations sur le papier, seulement derrière les États-Unis.

L’entrée en lice n’est jamais évidente dans n’importe quelle compétition. Alors face à une nation comme le Brésil qui peut toujours être dangereuse, il fallait rester concentré. Ce que la coach Aurélie Bonnan a réussi à imposer à ses joueuses. La coach d’Angers a principalement misé sur ses titulaires en alignant un cinq majeur extrêmement solide (Colas, Pitarch-Granel, Risacher, Angloma, Cisse), qui a finalement marqué 75% des points de l’équipe. Il y a seulement eu une légère rotation d’équipe en fin de match, quand le scénario était déjà plié. Il faut dire que la France n’aura qu’un autre match de poules à jouer avant les phases finales. Les Bleuettes ne comptent en effet que deux adversaires dans son groupe, au vu du forfait au dernier moment des Maliennes, pour défaut de visa. Un événement rarissime.

Les leaders de l’équipe se sont donc révélées dès le premier match. Globalement, les individualités ont fait la différence en attaque, avec 21 points de la MVP de l’Euro U18 Nell Angloma ou les 14 points d’une Aïnhoa Risacher superbement efficace. En sortie de banc, on peut noter la belle performance de Stella Kessler (11 points, 4 rebonds, 4 passes), qui a parfaitement rempli son rôle de sixième joueuse. Ses responsabilités, comme celle de Colas, sont forcément en hausse depuis la mise à l’écart de Téa Cléante lors du dernier rassemblement avant la compétition. Et en défense, le collectif a pris le pas en défense (55 rebonds à 30, 23 pertes de balle provoquées). Une prestation sérieuse qui devra en amener d’autres. À commencer par le deuxième et dernier match de poules contre l’Australie, mardi 15 juillet.

