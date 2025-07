De l’EuroLeague à l’EuroCup, Vitto Brown redescend d’un cran (et affrontera la JL Bourg)

Symbole du recrutement estival décevant de l’AS Monaco en 2024, Vitto Brown (2,03 m, 29 ans) n’honorera pas sa deuxième année de contrat en Principauté. Envoyé au placard sur les deux derniers mois de la saison, avec seulement 10 minutes de jeu en deux mois, l’ancien intérieur du Mans retournera bien en Turquie, où il avait évolué pendant deux saisons avec Izmir (2022/24).

Comme attendu, le finaliste NCAA 2015 s’est engagé avec le Besiktas Istanbul, poursuivant le mercato très labellisé LNB du club stambouliote après Ismael Kamagate, Brynton Lemar (ex-Nancy, Caen, Le Mans) et Anthony Brown (ex-Limoges, Metropolitans 92). En provenance de la Virtus Bologne, Ante Zizic rejoint aussi le Besiktas.

Vitto Brown Beşiktaş GAİN’de Beşiktaş GAİN Takımımız, Vitto Brown ile sözleşme imzaladı. 2025–26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Vitto Brown’ı kadrosuna kattı. Vitto Brown son olarak Fransa’nın Monaco… pic.twitter.com/5A4pGiWHMS — Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) July 12, 2025

En échec en EuroLeague (4,4 points à 39% et 2,5 rebonds), Vitto Brown découvrira l’EuroCup pour la première fois de sa carrière, lui qui s’était distingué en Basketball Champions League avec le Pinar Karsiyaka. Pour l’occasion, il effectuera un petit détour par la France puisque le Besiktas Istanbul figure dans le groupe de la JL Bourg, pour des retrouvailles épicées, un an et demi après la demi-finale bouillante du printemps 2024.