Très ambitieux pour son retour en BSL, Trabzonspor signe trois anciens pensionnaires de LNB

De retour au sein de l’élite du basket turc après sept ans de purgatoire, dont six saisons en quatrième division, Trabzonspor ne revient pas en BSL pour faire de la figuration. La preuve avec le recrutement assez impressionnant du club finaliste de l’EuroChallenge 2015 face à Nanterre !

Déjà, Trabzonspor a fait venir Angel Delgado, l’ancien pivot du Besiktas Istanbul, que l’on croyait autrefois promis à l’EuroLeague. Mais également le MVP du championnat turc, un certaine Marcquise Reed, passé par Roanne (2019/20), Nanterre (2020/21) et Gravelines-Dunkerque (2021/22). Depuis son arrivée en Turquie en 2023, le natif du Maryland a fait basculer sa carrière dans une autre dimension : double meilleur scoreur de BSL, meilleur scoreur de FIBA Europe Cup et donc MVP du championnat turc (17,8 points à 49%, 4,2 rebonds et 3,9 passes décisives).

PROFIL JOUEUR Marcquise REED Poste(s): Arrière Taille: 191 cm Âge: 30 ans (21/04/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 17,8 #3 REB 4,2 #47 PD 3,9 #29

Ce n’est pas tout. Trabzonspor a également mis la main sur un ancien All-Star de Betclic ÉLITE, Tres Tinkle (en 2022 avec Le Mans), qui a cartonné avec Darussafaka cette saison (15,4 points à 48% et 6,6 rebonds), et sur Akwasi Yeboah, dont la carrière suit une courbe remarquable depuis ses deux saisons rookies en Pro B.

PROFIL JOUEUR Tres TINKLE Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 29 ans (03/06/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 15,4 #15 REB 6,5 #9 PD 1,8 #87

Lancé à Saint-Quentin puis Saint-Chamond entre 2020 et 2022, l’ailier britannique a depuis goûté à la BCL avec deux clubs majeurs d’Istanbul, le Darussafaka et Galatasaray.