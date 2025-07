L’équipe de France U18 stoppée par l’Espagne aux portes de la finale

Chaque confrontation entre l’Espagne et la France représente un choc du basket mondial. Après avoir marché sur l’Italie en quarts de finale (72-34), les Bleuettes se sont écroulées en demi-finale face à la sélection hôte de la compétition, les Espagnoles (65-71). Menées à la pause et dominées dans tous les compartiments du jeu, les jeunes tricolores n’ont rien pu faire pour renverser la vapeur et faire tomber la formation ibérique. La marche était trop haute pour l’équipe de France, dont l’aventure européenne s’arrête aux portes de la finale.

L’intenable Okeke

Après une entame de match catastrophique et un 9-0 encaissé d’entrée, il aura fallu attendre 4 minutes pour voir Kathy-Emma Otto débloquer le compteur tricolore. En panne d’adresse et dominée dans l’agressivité, l’équipe de France U18 a montré un visage apathique dans ces premières minutes. Tout le contraire de l’Espagne, qui, guidée par une redoutable Sara Okeke (14 points à 6/11 aux tirs et 8 rebonds) a récité son basket. Méconnaissables en début de rencontre, les joueuses de Vincent Bourdeau ont fini par réagir et hausser leur niveau de jeu pour revenir au contact des Espagnoles (16-19, 10′).

Si les Bleuettes ont fait les efforts nécessaires pour ne pas se laisser distancer en fin de premier quart-temps, les Espagnoles ont remis un coup d’accélérateur pour reprendre le large. Dans ce jeu du chat et de la souris, les tricolores ont fait le yoyo pendant toute la première mi-temps. Si près et pourtant si loin de leurs adversaires du soir et incapables de faire sauter le verrou espagnol, les joueuses de Vincent Bourdeau ont regagné les vestiaires avec un retard conséquent de 10 points (31-41, 20′).

Une réaction trop tardive et des regrets

Si Inès Zounia (13 points à 6/9 aux tirs), Claire Dalstra (11 points à 4/5 aux tirs et 4 rebonds) et Emma Broliron (15 points à 5/10 aux tirs et 5 passes décisives) ont tout tenté pour ramener l’équipe de France à hauteur de la sélection ibérique, les U18 françaises, privées de Aïnhoa Risacher et Sarah Cissé – retenues pour la Coupe du monde U19 qui a démarré ce samedi -, n’ont pas fait le poids face à la force du collectif espagnol. Dominées en première mi-temps, les Bleuettes ont pourtant tout essayé pour combler l’écart, en vain. Menées de 7 points à dix minutes du terme (47-54, 30′), les joueuses de Vincent Bourdeau sont parties de trop loin pour espérer l’emporter dans cette demi-finale. Revenues à un petit point de l’Espagne à 7 minutes et 40 secondes de la fin (54-55, 33′), les bleuettes ne sont toutefois jamais parvenues à reprendre l’avantage. Chaque tentative restait vaine, comme si le cercle refusait que la France marque le moindre panier et que le sort de cette rencontre entre Espagnoles et Françaises était déjà scellé bien avant la fin. Résultat, à la fin, c’est l’Espagne qui gagne !

L’Espagne jubile avant de retrouver la Finlande – championne d’Europe U16 en titre – et la France, tenante du titre, repart bredouille. Elles tenteront toutefois de finir sur une bonne note lors de la petite finale ce dimanche face à la Belgique. Entre-deux à 18 heures.