L’ADA Blois fait revenir Hugo Bequignon… pour le prêter chez un concurrent d’ÉLITE 2

Symbole du centre de formation de l’ADA Blois, originaire de Saint-Denis-les-Ponts à une soixantaine de kilomètres de la cité blésoise, lancé dans le grand bain en 2020/21 pour devenir champion de France Pro B et MVP du Final Four Espoirs Pro B en 2022, Hugo Bequignon (1,94 m, 24 ans) est de retour à Blois !

Enfin, pas tout à fait encore, puisque l’ancien minot de Saint-Ouen sera d’abord prêté à l’Alliance Sport Alsace, finaliste des playoffs, pour refaire ses gammes en ÉLITE 2, après trois ans de progression ininterrompue en Nationale 1 entre Vitré et Tours.

𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗕𝗘𝗤𝗨𝗜𝗚𝗡𝗢𝗡 💚✍🏻 Blésois entre 2018 et 2022, Hugo est de retour à l'ADA ! ✅ Il sera prêté à @basket_asa la saison prochaine où il poursuivra sa progression en Élite 2 🏀 + 𝗱'𝗶𝗻𝗳𝗼𝘀 👉 https://t.co/qlXMI8TL3O 📸 @ngtuan #ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/2KhELnnZlB — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) July 12, 2025

Aux portes du Top 10 des meilleurs marqueurs de NM1

« J’en avais parlé avec Julien Monclar, GM de Blois, qui m’avait conseillé de m’engager avec une équipe de NM1 pour avoir plus de temps de jeu et prendre en expérience », nous racontait-il le mois dernier. « C’est exactement ce qu’il s’est passé. En trois ans, j’ai gagné énormément de temps de jeu, d’expérience, jusqu’à parvenir à embêter beaucoup de défenses de NM1, qui ont essayé des missions défensives sur moi. J’ai grandi en tant que joueur et en tant qu’homme. »

Leader offensif du TMB la saison dernière, Hugo Bequignon a terminé aux portes du Top 10 des meilleurs marqueurs de Nationale 1 avec 15,2 points de moyenne, à 47%, dont 45% à 3-points, sur un volume conséquent (2,4 sur 5,3). « J’ai reçu beaucoup de confiance de la part du coach (Cédric Heitz). Il m’a mis sur le terrain dans tous les moments importants. Tous les tirs importants que j’ai pris en fin de match venaient du collectif, j’ai souvent été en fin de chaîne. (…) J’ai voulu aider le collectif au maximum, et ça a fini par payer ! Je termine la saison avec un bon pourcentage au tir, notamment à 3-points (45,3%), j’ai récolté le fruit de plusieurs années de travail alors j’en suis très content. »

À l’ASA

« pour se mettre complètement au niveau de l’ÉLITE 2 »

Sous contrat avec Tours jusqu’en 2026, l’ancien shooteur de l’Aurore a activé sa clause de départ pour l’étage supérieur, ce qui était son but avoué. « Je pense être prêt pour passer un cap sur le plan sportif la saison prochaine. Retourner en Pro B est un objectif », ajoutait-il à notre micro.

Pour cela, il a donc reçu l’aide de son club formateur, qui lui a proposé un contrat pluriannuel, sans pouvoir lui dégager une place dans son effectif 2025/26, avec les présences de Timothé Vergiat et Maxime Sconard à l’arrière. Comme pour Kara Sene aux Pays-Bas, l’ADA Blois a donc jugé bon de le prêter, à l’ASA cette fois, même si le club alsacien sera potentiellement un concurrent pour le haut de tableau. Après Gide Noel, Mladen Vujic et Killian Malwaya, le finaliste enchaîne les annonces cette semaine.

🎯 𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞…

➡️ Le jeune arrière Hugo Bequignon rejoint l’Alliance Sport Alsace via un prêt de la part de @ADABloisBasket ! 📃 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/G7RYan4dBI pic.twitter.com/OAopMmXe2h — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) July 12, 2025

« La signature d’Hugo est avant tout liée à l’excellente relation que nous avons avec lui », explique Julien Monclar, le directeur des opérations basket de l’ADA Blois. « Il s’agit du premier joueur 100% Centre de Formation ADA à devenir pro. A l’issue de sa saison avec Tours, il avait besoin qu’un club de LNB se positionne rapidement pour activer sa clause, nous avons joué le jeu même sans pouvoir l’intégrer à l’effectif cette saison. Sa signature à l’ASA pour la saison prochaine est une superbe opportunité qui va lui permettre de se mettre complètement au niveau de l’Elite 2 après avoir dominé en NM1. Nous allons suivre ça avec attention puisque son contrat court sur plusieurs saisons. »

L’effectif de l’Alliance Sport Alsace version 2025/26 :