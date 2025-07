Blois prête Kara Sene à Limbourg, un autre jeune Français l’accompagne aux Pays-Bas

Décidément, l’académie de Limbourg se fait, été après été, une spécialité de piocher dans le vivier tricolore. L’an dernier, pas moins de trois Français avaient élu domicile à Weert : Lionel Colson, qui y a cartonné, mais également René-Charles Louis-Thérèse (revenu à Toulouse) et Hugo Minnig.

Cette fois, le PrismaWorx BAL, récent avant-dernier de BNXT League (6v-30d) vient d’annoncer simultanément simultanément la signature de deux Français : Kara Sene (2,03 m, 19 ans), qui sort d’une saison pleine à Blois, et Lucas Bonfils (2,01 m, 20 ans), en provenance d’Aix-Maurienne.

Sene – Bonfils,

la nouvelle connexion tricolore de Limbourg

Pour le premier cité, lié jusqu’en 2027 a minima avec le club blésois, il s’agit d’un prêt. Soit une façon pour l’ADA de le récupérer véritablement prêt à jouer dans un an, après toutes les promesses entrevues la saison dernière (18,1 points à 48%, 6,5 rebonds, 2 interceptions et 1,9 passe décisive), dont une pointe à 40 points et 11 rebonds à Vichy,

D’origine sénégalaise, Kara Sene a créé la sensation la semaine dernière en étant appelé parmi les 15 Lions sénégalais pour la préparation de l’EuroBasket. Titulaire en Coupe de France contre l’AS Monaco début janvier (9 minutes), le futur pensionnaire de l’académie de Limbourg était implanté dans la région lyonnaise lors de son adolescence, où il a transité par de nombreux centres de formations (LyonSO, Saint-Chamond, JL Bourg).

PROFIL JOUEUR Kara SENE Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 19 ans (10/07/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2 PTS 18,1 #7 REB 6,5 #23 PD 1,9 #86

Aux Pays-Bas, il sera accompagné d’un compatriote croisé sur les parquets d’Espoirs Pro B ces derniers mois. Capitaine des U21 d’Aix-Maurienne (11,2 points à 45%, 9,4 rebonds et 1,8 passe décisive), jamais aperçu au niveau professionnel avec le club savoyard, le Guadeloupéen Lucas Bonfils (2,01 m, 20 ans) va ainsi pouvoir faire fructifier sa belle saison à Woort.

L’ancien manceau s’est déclaré « extrêmement reconnaissant » de partir aux Pays-Bas. « J’ai hâte d’enfiler le maillot et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain comme en dehors cette année », a-t-il ajouté.