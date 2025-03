ITW Lionel Colson, ce pivot français qui sort d’un carton en BNXT : « On va continuer dans cette voie »

Son cursus Espoirs terminé à Fos Provence en 2023, Lionel Colson (2,06 m, 22 ans) a tenté l’aventure en troisième division grecque à Kavala en 2023-2024, l’ancien club de Pape-Philippe Amagou, avant d’intégrer la BNXT ligue cette saison. Auteur de son record en carrière ce week-end (28 points et 12 rebonds), ce jeune intérieur revient sur son parcours. Cette saison, il tourne à 14,6 points à 51,3% de réussite aux tirs et 7,0 rebonds chez le 18e de BNXT (3 victoires et 20 défaites), le club néerlandais de PrismaWorx BAL (BAL pour Basketball Academie Limburg) où l’on retrouve également les Français René-Charles Louis-Thérèse et Hugo Minnig.

Tu restes assez méconnu du grand public. Peux-tu nous raconter ton parcours dans le basket ?



J’ai commencé à jouer au basket à Nancy à 14/15 ans, au niveau régional. Ensuite, j’ai intégré le groupe U18 ELITE et fait un peu de NM3 pendant deux saisons (au SLUC). Après être né et avoir grandi à Nancy, je suis parti pour la première fois de chez moi pour partir à Evreux en Espoirs Pro B. J’ai fait une saison plutôt bonne (10,9 points et 7,4 rebonds par match lors de la saison 2021-2022, NDLR), et j’ai voulu jouer en Espoirs ELITE. J’ai eu l’opportunité de rejoindre Fos Provence en 2022-2023.

A quel moment as-tu commencé à rêver/envisager une carrière pro ?

A Nancy, j’ai commencé à croire en moi (en U18), car les gens autour de moi et les coachs ont toujours été un peu pessimistes. De Nancy jusqu’à Fos-sur-Mer, on m’a jamais vraiment dit « oui tu as un potentiel etc. ». C’est vraiment moi qui me convoquait tout seul et me motivait à y arriver. Je ne me voyais pas continuer les études, je voulais me mettre à fond dans le basket.

Et autour de toi, tu n’as pas reçu de réel soutien, de tes coéquipiers par exemple ?

Si, notamment à Fos-sur-Mer de la part des anciens. Par exemple, Johan Passave-Ducteil me donnait beaucoup de force, et toujours aujourd’hui d’ailleurs. Il m’a toujours dit qu’il voyait mon potentiel et qu’il fallait que je ne lâche pas, que je continue à travailler dur. J’ai beaucoup appris avec lui, surtout qu’il joue sur le même poste que moi. J’ai essayé de prendre exemple, y compris en dehors du terrain : à quelle heure il vient à la salle, ce qu’il fait après l’entraînement : notamment les bains froids, les étirements, …

Pourquoi avoir quitté le championnat de France après ta saison à Fos-sur-Mer, à l’intersaison 2023 ?

Déjà en NM1, j’avais peur de ne pas avoir de temps de jeu, de ne pas pouvoir m’affirmer et rester un peu bloqué 2/3 ans. Fos-sur-Mer ne m’a pas proposé de contrat. Du coup j’ai décidé de partir à l’étranger avec mon agent (grec)… en troisième division grecque ! Je me suis dit que j’allais avoir du temps de jeu, qu’il fallait que je détruise tout là-bas et qu’à ce moment là je ne pourrais pas en tirer de négatif. C’était ma seule et unique proposition, je n’avais rien à perdre !

A Kavala, étais-tu perçu comme un étranger qui devait absolument être performant ?

Oui c’est clair ! Dès que j’avais un match moyen, même pas un mauvais match, l’ambiance était directement bizarre ! Je devais performer à chaque match. Dans l’ensemble, je m’en suis bien tiré, j’ai fait une bonne saison (15,5 points et 13,4 rebonds de moyenne). Après, le niveau n’était pas incroyable non plus. En revanche, les supporters sont très investis. C’est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Les salles ne sont pas spécialement grandes ou remplies, mais les gens se lèvent, contestent les arbitres, leur crient dessus… Il y a beaucoup de passion ! J’en retiens beaucoup de positif. J’ai été bien accueilli, en collocation avec un coéquipier à deux minutes à pied de la salle. La météo est bonne, la plage à côté, … même si j’avais hâte de rentrer en France en fin de saison.

Comment s’est passé l’intersaison 2024 où tu as rejoint la ligue BNXT et l’équipe PrismaWorx BAL ?

J’avais des offres en Grèce, mais il y eu des problèmes de paiements de salaires. Je ne voulais plus y retourner. Puis l’option BNXT s’est présentée très tôt à l’intersaison et ça m’intéressait. L’entraîneur me voulait en tant que titulaire, même si jamais rien n’est garanti. Dès la présaison, il m’a fait confiance et m’a installé parmi les joueurs majeurs de l’équipe.

Quel regards as-tu sur cette saison 2024-2025, assez difficile sur le plan collectif (avant-dernier avec 3 victoires et 20 défaites) ?

Malgré les défaites qui se sont enchaînées, jusqu’à 18 d’affilées, ce qui a été très dur, je suis quand même content de notre évolution. En début de saison, on se faisait laminer par certaines équipes, alors qu’aujourd’hui on reste dans les rencontres, on est de plus en plus accrocheurs. On voit qu’on s’est beaucoup amélioré. Ce week-end on s’est imposés chez le dernier, QSTA United. On a une jeune équipe, de bosseurs et on donne tout. On a su garder une bonne cohésion, le coach est toujours resté positif avec nous.

Quel était son état d’esprit pour ce match, terminé avec 28 points et 12 rebonds ?

Dès le début du match, j’ai eu une approche très hargneuse. Je voulais vraiment rien lâcher, qu’on parte avec cette victoire. Dans ma tête, on allait le prendre ce match ! J’ai tout donné. Je crois que j’ai mis 10 ou 11 points sur mes 6 premières minutes de jeu. Chaque minute je donnais tout, à la fin du premier quart-temps j’étais déjà KO. Puis c’est venu tout seul. Cette victoire est un bon signe pour le maintien, on va continuer dans cette voie.