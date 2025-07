Jean-Marc Pansa choisit… l’Azerbaïdjan !

C’est ce qu’on appelle devenir un pionnier ! Jamais un Français n’avait évolué au sein de l’obscur championnat azerbaïdjanais. Mais Jean-Marc Pansa (2,09 m, 27 ans) a décidé d’explorer de nouveaux horizons.

« L’avenir, c’est un tout nouveau départ », exprimait-il récemment au micro de Guyane la 1ère. « Je vais partir à l’étranger pour l’instant. Le contrat est signé avec le club. » Un tout nouveau départ, là où aucun compatriote ne s’était aventuré avant lui, puisque l’ancien intérieur de la JL Bourg a décidé, selon nos informations, de s’engager avec le Sabah BC, la nouvelle superpuissance de l’Azerbaïdjan Basketball League (ABL).

Engagé en BCL, et face à Chalon ?

Une signature étrange, à première vue, puisque personne ne fantasme sur le niveau de l’ABL, la ligue locale. Au contraire, Pansa espérait surtout jouer en Espagne au moment d’activer sa clause de départ à Bourg-en-Bresse. Il y a pourtant quelques facteurs rationnels d’explication, à commencer par la Coupe d’Europe.

Premier club azerbaïdjanais à disputer une compétition continentale depuis le Gala Bakou en 2005, le BC Sabah a participé à la FIBA Europe Cup ces deux dernières saisons. Malgré deux éliminations au premier tour, l’équipe basée au cœur de la capitale, Bakou, va monter en grade. Pour 2025/26, elle figure directement au sein du plateau final de la Champions League, dans le même groupe que l’ALBA Berlin et potentiellement dans celui de l’Élan Chalon, en cas de qualification bourguignonne.

Coaché par un champion olympique

Surtout, la courte histoire du Sabah BC tend à suggérer que le club peut nourrir de grandes ambitions. Créé en 2022, il a été sacré champion national à trois reprises au cours de ses trois saisons d’existence. Affilié au club de foot du même nom, Sabah doit son succès fulgurant à des propriétaires richissimes. La section football a été lancée par Yagub Huseynov, président fondateur du conglomérat Bridge Group, l’un des acteurs économiques majeurs du pays, qui déclarait 100 millions d’euros de chiffre d’affaire en 2023. En outre, le sponsor maillot du BC Sabah est Bank Respublica, l’une des cinq banches les plus importantes du pays.

Des acteurs satellitaires qui laissent entrevoir des salaires attractifs pour débaucher des joueurs étrangers et qui ont déjà convaincu un coach réputé de (re)venir poser ses valises à Bakou : Rimas Kurtinaitis, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire en EuroCup (3 trophées avec le Rytas Vilnius et le Khimki Moscou), un champion olympique passé par Chalon-sur-Saône et Angers lorsqu’il était joueur à la fin des années 90.

Une carrière qui a décollé en 2023

Alors que sa carrière a semblé stagner en Pro B pendant de longues années, Jean-Marc Pansa a donné un coup de fouet à son parcours en quittant Antibes lors de l’été 2023. Rétrospectivement sa meilleure décision… Métamorphosé à Boulazac, élu meilleur pivot de l’antichambre, il a tapé dans l’œil de Bourg-en-Bresse, où il s’est vite ouvert les portes de l’équipe de France.

Sa saison burgienne n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Après avoir fait sensation lors des premières semaines, l’ancien nanterrien a ensuite peiné à confirmer (7,9 points à 57% et 3,8 rebonds en 55 matchs), enfermé dans une forme d’empressement selon François Lamy.

« Son explosion rapide lui a ouvert des portes qu’il pensait sans doute prendre un peu plus de temps à entrouvrir, ce qui a engendré une forme d’impatience et de frustrations par moments sur le rôle et les attentes que l’on avait avec lui, notamment défensives pour ce qui nous concerne, et offensives pour lui. Son parcours est un peu singulier avec toutes ses années en Pro B et cette impatience de rattraper le temps perdu est donc naturelle et compréhensible, même si elle nous ennuie. Nous pensons que c’est tout de même ponctuellement un autre pari gagnant, et qui aurait pu s’inscrire avec nous dans la durée, mais il en a décidé autrement et c’est très respectable. Nous lui souhaitons une grande réussite et de trouver un rôle à la hauteur de ses attentes. »

Ce sera donc à l’étranger, pour la première fois de sa carrière, au sein d’un projet intrigant, avec la volonté de s’implanter durablement sur la scène continentale. Un objectif qui s’applique autant à Jean-Marc Pansa qu’au Sabah BC…