Légende absolue de Cholet Basket, Graylin Warner est mort

“C’est un monument qui s’en va”, s’est attristé la mémoire vivante de Cholet Basket, Thierry Chevrier, au micro du Courrier de L’Ouest. Après de longs mois de combat face à la maladie, Graylin Warner nous a quittés, à l’âge de 62 ans.

“Mon mari a pris son envol aujourd’hui. Il s’est battu ces quatre derniers jours et a attendu que je rentre à la maison pour que nous puissions nous dire que nous nous aimons”. C’est par ces mots, déchirants que Sonia Warner, sa femme, a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

🕊️ C'est une bien triste nouvelle que nous avons appris ce matin. À 62 ans, notre légende Graylin Warner s'en est allé des suites d'une maladie. Il était arrivé discrètement, au cours de la saison 1986/87, avant de se révéler comme l'un des tout meilleurs joueurs du championnat.… pic.twitter.com/aDOLP3v7nP — Cholet Basket (@CB_officiel) July 18, 2025

Meilleur marqueur de l’histoire de Cholet Basket

Considéré comme le plus grand joueur étranger de l’histoire choletaise, récemment classé quatrième du Top 50 des gens qui ont fait CB par Ouest France, Graylin Warner est arrivé dans les Mauges à l’hiver 1986, lorsque le club peinait à monter en Nationale 1A. “On cherchait un joueur parce qu’on ne gagnait pas. Pour monter, il fallait qu’on remporte 10 de nos 11 derniers matchs. Je ne l’ai pas choisi mais il était sur le marché après avoir été coupé de son club de D2 italienne”, s’amusait le fondateur du club, Michel Léger, toujours pour Le Courrier de l’Ouest.

“Il était arrivé discrètement, avant de se révéler comme l’un des tout meilleurs joueurs du championnat. Il a fait briller Cholet Basket en France et en Europe, avec une classe sans pareille sur et en dehors des terrains”, se souvient le club dans son communiqué.

Tout au long de “la meilleure expérience de ma carrière” de son propre aveu, Warner a fait chavirer la Meilleraie. Il faut dire que l’Américain y laisse une empreinte de jeu, étant toujours le meilleur marqueur de l’histoire du club avec 5629 points en 6 saisons. “Le lévrier des Mauges” était un homme de records. Sur les dix plus grosses performances offensives de CB, il en détient huit !

47 points face au Real Madrid

Pour la première saison européenne du club en Coupe des Coupes, Graylin Warner s’était montré stratosphérique face au Real Madrid du grand Drazen Petrovic. Inarrêtable, l’Américain, avait inscrit 47 points face à la Maison Blanche. Ses incroyables exploits ont pavé ses six saisons à Cholet, avec une régularité déconcertante. Car en six saisons, Graylin Warner n’a pas dépassé les 10 points dans un match qu’à six reprises.

Trois fois All-Star en France (MVP du All-Star Game en 1988 et 1989), trois fois défait en finales des As, Warner n’a jamais rien remporté avec le maillot rouge et blanc, mais il en a marqué l’histoire. J’aimerais que les Choletais se disent que si nous n’avons pas gagné de titres ensemble, nous avons malgré tout vécu de belles choses”, souriait-il encore il y a quelques mois.

Suite à sa belle histoire choletaise, Warner avait duré dans l’Hexagone, et fait les beaux jours de Sceaux, Hyères-Toulon et Toulouse, avant de s’éclipser du jour au lendemain d’Angers (Pro B) en octobre 1997, pour sa dernière image de joueur. Un départ en catimini qui ne ternit pas l’incroyable héritage laissé en France.

Après sa carrière, Graylin Warner s’était reconverti comme chauffeur routier. Une autre route qui a fait son bonheur pendant de nombreuses années…

Sa carrière :