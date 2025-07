Caitlin Clark forfait pour le All-Star Game WNBA d’Indianapolis !

Les ennuis de santé continuent pour Caitlin Clark. La meneuse vedette du Indiana Fever a été contrainte de déclarer forfait pour le All-Star Weekend de la WNBA après s’être blessée à l’aine lors du match face au Connecticut Sun mardi dernier.

Breaking: Caitlin Clark announced she will not participate in the WNBA All-Star game or three-point contest.

Clark left the Fever's game on Tuesday with a groin injury. pic.twitter.com/rQqXfnmKkW

