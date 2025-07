Après un cycle doré à Villeneuve-d’Ascq, Caroline Heriaud opte pour Gran Canaria, en compagnie d’une autre Française

En 2021, elle a débarqué à Villeneuve-d’Ascq, pour « remporter un titre ». Elle aura fait mieux que cela… Rapidement devenue capitaine de l’ESBVA-LM, Caroline Hériaud (1,65 m, 28 ans) a soulevé deux trophées avec le brassard : le championnat de France 2024 et l’EuroCup 2025, tout en disputant une finale d’EuroLeague l’année dernière contre le Fenerbahçe Istanbul.

Désireuse de partir en Espagne ou en Italie après ce cycle doré dans le Nord, la meneuse nantaise a trouvé chaussure à son pied. Elle a dit oui à Gran Canaria, récent 10e de Liga Endesa avec 12 victoires et 18 défaites. Auparavant passée par La Roche, ce sera évidemment la première expérience à l’étranger pour l’éphémère internationale française (2 sélections).

💣 El bombazo está servido 🙌 Recibimos con los brazos abiertos a toda una campeona de la Eurocup, @caro_hrd6, en nuestro @SPARGranCanaria para cerrar una plantilla que nos dispara la ilusión para la próxima temporada de la #LFEndesa ℹ️ Info ➡️ https://t.co/SbdxlAsHCf… pic.twitter.com/D96PBt6tHF — CBIC SPAR Gran Canaria (@cbislascanarias) June 23, 2025

Axelle Merceron aussi

Il y aura donc un gros regroupement français à Las Palmas puisque la section masculine compte désormais trois tricolores (Andrew Albicy, Pierre Pelos et Louis Labeyrie) mais surtout parce que Caroline Hériaud n’est pas la seule française à rejoindre l’archipel espagnol.

Initialement annoncée à La Rochelle, Axelle Merceron (1,89 m, 22 ans) a finalement choisi Gran Canaria pour prendre son envol après son départ d’Angers (2,8 points à 40% et 2,6 rebonds), son club formateur.

👀 Nos llega un mensaje de Axelle Merceron en un perfecto español desde tierras francesas pic.twitter.com/itBwpp5eLV — CBIC SPAR Gran Canaria (@cbislascanarias) July 8, 2025

« En début d’année, j’ai hésité, puis je me suis dit qu’il pouvait être bien de voir autre chose, de découvrir un autre environnement, un autre club», explique-t-elle au Courrier de l’Ouest. « Découvrir un nouveau championnat va me permettre de continuer ma progression. Ça sera également une culture différente, avec une langue que je ne maîtrise pas, mais c’est un challenge qui me plaît. »