Bradley Beal quitte enfin les Phoenix Suns et signe à Los Angeles !

Bradley Beal (1,93 m, 32 ans) entame un nouveau chapitre de sa carrière NBA. L’arrière trois fois All-Star a trouvé un accord pour un buyout avec les Phoenix Suns et s’apprête à signer un contrat de deux ans et 11 millions de dollars avec les Los Angeles Clippers, incluant une option joueur pour 2026-2027.

BREAKING: Three-time NBA All-Star Bradley Beal has agreed to a contract buyout with the Phoenix Suns and plans to join the Los Angeles Clippers on a two-year, $11 million deal with a player option after clearing waivers, Mark Bartelstein of @PrioritySports told ESPN. pic.twitter.com/gxZB0ObSms — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2025

Cette séparation met fin à une aventure de deux saisons en Arizona qui n’aura jamais trouvé son rythme de croisière. Beal n’aura disputé que 106 matchs sur les 164 possibles, handicapé par de multiples blessures et une intégration difficile aux côtés de Kevin Durant et Devin Booker.

Un rachat coûteux mais libérateur pour Phoenix

Pour finaliser ce rachat, Beal renonce à 13,9 millions de dollars sur les 110 millions qui lui restaient dus sur les deux dernières années de son contrat. Les Suns vont probablement étaler le salaire restant sur cinq années, leur permettant de sortir du premier et second « apron » salarial.

Cette opération offre à Phoenix une flexibilité retrouvée pour reconstruire son effectif. Après avoir échangé Kevin Durant vers Houston, les Suns poursuivent leur refonte complète sous la direction du nouveau coach Jordan Ott et du directeur général Brian Gregory.

L’acquisition de Beal en 2023 depuis Washington contre Chris Paul, Landry Shamet et des choix de draft s’avère être l’un des échecs les plus retentissants de l’histoire de la franchise. Sa clause de non-échange et son contrat massif avaient considérablement limité les options de Phoenix.

Une opportunité en or pour les Clippers

Pour les Clippers, l’arrivée de Beal représente un coup de maître. L’arrière va former un trio redoutable avec Kawhi Leonard et James Harden, apportant sa capacité de scoring et de création. Malgré ses difficultés à Phoenix, Beal a maintenu des statistiques honorables avec 17,6 points, 4,3 passes et 3,8 rebonds de moyenne sur deux saisons, tout en shootant à 50,5% aux tirs et 40,7% à 3-points.

Selon Mark Bartelstein, agent de Beal chez Priority Sports, « l’élément crucial de la décision pour Beal et sa représentation était de trouver la meilleure situation basketball, avant tout ». Plusieurs équipes dont le Heat, les Bucks, les Timberwolves et les Lakers avaient manifesté leur intérêt.

L’option joueur pour 2026-2027 permettra à Beal de redevenir l’un des joueurs les plus convoités du marché des agents libres l’été prochain. À 32 ans, il a l’opportunité de relancer sa carrière dans une équipe compétitive de la Conférence Ouest.