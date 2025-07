Direction les quarts de finale pour des Bleuets, en démonstration face à la Belgique

Les années se suivent et se ressemblent pour les Bleuets à l’EuroBasket U20. Deux jours après avoir cédé la première place de leur groupe à la Serbie (65-84), les Bleuets ont relevé la tête. Dans un huitième de finale à élimination directe et malgré un départ compliqué et poussif, les hommes de Mickaël Hay ont fini par s’imposer dans les grandes largeurs face à la Belgique (74-57).

+14 à la mi-temps : le coup d’accélérateur des Bleuets

Une chose est sûre, l’équipe de France U20 maîtrise son sujet et ne semble pas trop souffrir de sa claque subie face à la Serbie. Après une entame poussive avec 2 points inscrits en 3 minutes de jeu, les Bleuets ont peu à peu réglé la mire. Agressifs en défense et redoutables dans la peinture, les coéquipiers du futur palois François Wibaut (15 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) ont pris un meilleur départ dans ce match (17-13).

Dans le coup pendant les dix premières minutes et au coude à coude avec les tricolores, les Belges ont ensuite pris l’eau. Malgré tous les efforts d’un Corentin Efano (14 points et 5 rebonds) esseulé pour maintenir la Belgique dans la partie, les Bleuets ont fini par accélérer en toute fin de deuxième quart-temps (remporté 27-17) pour prendre le large et regagner les vestiaires avec 14 points d’avance (44-30, 20′).

Une maîtrise totale

Discret en début de match, Roman Domon (7 points, 5 rebonds et 2 passes décisives) a assumé son rôle de leader au retour des vestiaires. En maîtrise totale, les Bleuets ont continué sur la même lancée. Comme son coéquipier, Wilson Jacques a lui aussi brillé dans ce quart de finale (6 points, 8 rebonds et 5 passes décisives), contribuant au large succès français. Bien que combative, la sélection belge n’a jamais semblé en mesure de rivaliser avec des tricolores intouchables ce mercredi soir.

En quart de finale, jeudi, l’équipe de France aura l’honneur de défier l’hôte grec, toujours invaincu, dans son antre d’Héraklion. Portés par Neoklis Avdalas (23 points, 7 rebonds et 8 passes décisives), les locaux ont difficilement pris le meilleur sur la Finlande lors de leur huitième ce mercredi.