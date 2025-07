Noa Essengue affiché sur les réseaux sociaux mais brillant, le MVP d’ÉLITE 2 épate

C’est donc ça d’être exposé aux projecteurs de la NBA… Alors qu’il a signé sa première performance marquante avec les Bulls, Noa Essengue a surtout vu une action tourner sur les réseaux sociaux : celle de l’énorme poster-dunk de Johnny Furphy sur sa tête, ayant entraîné les réactions de plusieurs superstars comme Tyrese Haliburton ou Donovan Mitchell…

Haliburton and Mitchell reacted to this INSANE poster of Johnny Furphy 🖼️ 😱 pic.twitter.com/OSrwOA4enF — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 15, 2025

« Individuellement, je me sens bien »

Un peu cruel pour l’intérieur originaire du Loiret car il y a tellement plus à retenir de son match que cette seule action. En dedans pour ses débuts avec Chicago ce week-end (5 points à 2/7), le 12e choix de la Draft a redressé la barre avec un double-double contre Sacramento (12 points et 10 rebonds) puis une performance majuscule face à Indiana.

La nuit dernière, l’ancien joueur du Ratiopharm Ulm a ainsi été le parfait lieutenant de Matas Buzelis (28 points) dans la victoire des Bulls (114-105). Utilisé 32 minutes, il a cumulé 21 points à 7/14, 3 rebonds et 1 passe décisive.

“Match après match, c’est comme si ça devenait automatique », a-t-il exprimé en conférence de presse. « On prend de l’expérience et on se sent mieux ensemble. Cela vient du travail collectif. Individuellement, je me sens bien aussi. Mon premier match avait été difficile, donc je devais rebondir. Je pense qu’on est sur la bonne voie.”

Les débuts de Batcho

Parmi les autres rookies de la cuvée française de 2025, Maxime Raynaud était préservé par Sacramento en raison d’une gêne au poignet. Son compatriote Daniel Batcho en a profité pour gratter quelques minutes dans les Kings (7) et se montrer particulièrement rentable (8 points à 100%).

Enfin, pendant que sa sœur Janelle a aimanté tous les regards à Golden State avec ses shoots décisifs, Tidjane Salaün est resté bien plus discret. Avec 6 points à 2/6 et 4 rebonds en 18 minutes, l’ailier des Hornets a participé à la victoire de Charlotte contre Dallas (87-69), où Melvin Ajinça était encore en civil sur le banc.

Chris Ledlum se distingue

Invité par Houston à participer à la Summer League, Christopher Ledlum a brillé avec les Rockets. MVP en titre de Pro B avec l’Élan Béarnais, l’ancien palois a cumulé 16 points à 6/14, 3 rebonds et 3 contres en 24 minutes.