[Vidéo] Les deux tirs ultra-clutch de Janelle Salaün avec Golden State

Dans la courte histoire de la nouvelle salle de San Francisco, inaugurée en 2019, plusieurs joueurs ont déjà été particulièrement décisifs : Stephen Curry, évidemment, mais aussi quelques adversaires, comme Nikola Jokic, auteur d’un buzzer beater irréel au Chase Center l’année dernière.

JOKIC WINS IT ‼️

JOKER WINS THE GAME WITH THE #TissotBuzzerBeater FROM 39 FEET AWAY 😱🤯#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/ykPdygIQ03

— NBA (@NBA) January 5, 2024