Un 18e Français en NBA : Sidy Cissoko sera bien en two-way contract avec les Blazers !

L’information était sortie en février dernier, mais pourtant totalement passée sous les radars. Lors de sa signature le 9 février 2025 avec les Portland Trail Blazers, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a signé non pas un, mais deux two-way contracts. Un pour la fin de saison 2024/25, et un autre pour l’entièreté de la saison 2025/26. Une manœuvre qu’il était impossible de faire il n’y a encore pas si longtemps. Ce qui montre l’engagement de la franchise de l’Oregon envers le Français, tout en gardant des réserves avec des contrats dont on peut facilement se débarrasser.

Une information confirmée

Le contrat two-way de Cissoko à 630 000 dollars apparaît en effet dans les fiches de salaires des Blazers pour 2025/26. Et son agent nous l’a confirmé : « Oui il sera dans l’effectif sur 25/26, mais en two-way. » Depuis son arrivée, l’ancien du CTC Centre Essonne a joué sous le maillot rouge et noir cinq matchs en NBA (2,0 points, 2,2 rebonds et 1,8 passe décisive en 12 minutes de moyenne), huit en G-League (15,8 points, 3,4 rebonds et 3,5 passes décisives en 30 minutes de moyenne), et deux en Summer League (14,0 points, 4,5 rebonds et 2,5 passes décisives en 24 minutes de moyenne). Il a passé les trois dernières saisons majoritairement en G-League.

« C’est un bonheur d’être ici en Summer League. Tout le monde veut juste jouer au basket, comme moi, c’est super… Je fais ce que Chauncey [Billups, le coach] et Joe [Cronin, le GM] m’ont dit : avoir les yeux partout, jouer vite, presser en défense, me battre sur chaque action et continuer à travailler individuellement » déclarait-il il y a quelques jours en zone mixte, avant de sortir un match à 20 points.

Il a beaucoup partagé le terrain avec son ancien collègue en équipe de France U18 Rayan Rupert, lui aussi écarté de la rotation principale. Les deux tentent de faire leurs preuves pour gagner la confiance de Chauncey Billups. Tout juste âgés de 21 ans, ils sont encore deux des trois plus jeunes joueurs de l’effectif.

20 PTS 🇫🇷 7/14 FG 🇫🇷 27 MIN Let Sidy Cissoko COOK! The French forward scored a team-high last night for the @trailblazers. He’s averaging 14.0 PPG so far in #NBASummer. pic.twitter.com/fqPJy4jMik — NBA G League (@nbagleague) July 13, 2025

Le contingent français en NBA au plus haut

C’est donc un 18e Français sous contrat pour la saison 2025/26. Ce qui est bien évidemment un record, qui dépasse les 15 sur la ligne de départ en début de saison dernière. La situation est d’autant plus exceptionnelle que Cissoko est le premier des 18 avec un contrat “précaire”. Tous les autres sont en contrat garanti.

Forcément, il y a au moins quatre tricolores draftés chaque année depuis 2022, avec des profils très jeunes mais à haut potentiel, sur lesquels les franchises tentent des paris. Cissoko en fait partie, lui qui n’était même pas sûr d’être drafté en 2023, et qui a enchaîné 15 workouts (choisi en 44e par les Spurs finalement). Tous ces jeunes tricolores ont de bonnes situations pour progresser, et vont maintenant devoir s’imposer pour aller chercher un autre contrat longue durée.