L’ASVEL se retire de l’EuroCup !

Alors que son avenir en Boulangère Wonderligue est en sursis, avec une rétrogradation en ligue régionale prononcée par la FFBB fin juin, l’ASVEL Féminin ne disputera pas de Coupe d’Europe en 2025/26.

Malgré l’épée de Damoclès au-dessus de sa tête, le club lyonnais avait pourtant été inclus par la FIBA dans le plateau de l’édition 2025/26, avec un statut de tête de série des qualifications. Toutefois, l’ASVEL a depuis communiqué à l’instance son intention de ne pas participer aux barrages de l’EuroCup.

« La FIBA Europe a été informée du retrait de l’ASVEL », a sobrement annoncé la fédération internationale ce mardi, confirmant, par ricochet, la présence du finaliste Ferrol (bourreau de l’ASVEL en demi-finale) au tour principal, plutôt qu’en qualifications.

🆕 The composition of the #EuroCupWomen Regular Season and the Qualifiers has been adjusted following the withdrawal of LDLC Asvel Feminin.

BAXI Ferrol will now enter to the Regular Season directly.

🔗Read more here: https://t.co/2ZBflqgOLx pic.twitter.com/rlOapFWGlI

— EuroCup Women (@EuroCupWomen) July 15, 2025