L’ASVEL Féminin rétrogradée en ligue régionale !

Sale temps pour l’ASVEL ! Alors que le passage du club masculin devant la DNCCG est redouté par les dirigeants, Lyon ASVEL Féminin a été rétrogradée en division régionale par la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB.

Une décision, prise en première instance, qui vient sanctionner les problèmes financiers de l’ASVEL, émanant, selon le club, de « la défaillance d’un partenaire majeur », une référence qui pourrait viser l’ancien partenariat avec Skweek. Le club a confirmé son intention de faire appel.

Le communiqué de l’ASVEL

« Cette décision, à caractère administratif, fait suite à l’examen de la situation financière du club par la CCG. Elle intervient dans un contexte marqué par la défaillance d’un partenaire majeur, dont les engagements financiers n’ont pas été respectés, ce qui a lourdement impacté l’équilibre budgétaire du club. Face à cette situation, LDLC ASVEL Féminin se mobilise depuis plusieurs semaines, mais n’a pas été en mesure d’apporter les garanties nécessaires dans les délais attendus par la CCG.

LDLC ASVEL Féminin a pris acte de cette décision et reste déterminé et pleinement mobilisé pour réunir les conditions du maintien du club au plus haut niveau français et entend ainsi faire appel. L’ensemble des parties prenantes de l’institution met tout en œuvre pour trouver des solutions pérennes, qui permettront au club de conforter sa place dans l’élite du basket féminin.

À l’attention de nos partenaires, bénévoles, supporters et de l’ensemble de notre communauté, notre club traverse une étape déterminante de son histoire et nous abordons cette situation avec rigueur, transparence et sens des responsabilités, conformément aux valeurs qui sont les nôtres. »