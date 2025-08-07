Recherche
NBA

Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise

Jayson Tatum progresse dans sa rééducation après sa rupture du tendon d'Achille. La star des Celtics a été vue mercredi au camp d'entraînement des New England Patriots, marchant sans botte de protection pour la première fois depuis sa blessure en mai dernier.
00h00
Résumé
Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise

Jayson Tatum sous sa casquette au camps d’entraînement des Patriots au Gillette Stadium

Crédit photo : © Eric Canha-Imagn Images

Près de trois mois après sa dévastatrice rupture du tendon d’Achille, Jayson Tatum montre des signes encourageants de progression. La star des Boston Celtics était présente mercredi au camp d’entraînement conjoint des New England Patriots avec les Washington Commanders, et surtout, il marchait sur le terrain sans sa botte de protection.

 

Une récupération qui semble « en avance sur le calendrier »

Victime d’une rupture du tendon d’Achille droit le 13 mai contre les  Knicks Tatum semble bien progresser. Un scout, cité par Heavy Sports la semaine dernière, le trouvait « très en avance » et « choqué de voir à quel point il se déplaçait bien ».

Lors de sa visite au camp des Patriots, l’ailier des Celtics est resté en marge, échangeant avec les joueurs et le QB Jayden Daniels. Sa présence sans botte ni attelle est un signe encourageant, malgré une rééducation qui pourrait le priver de toute la saison NBA.

En juin, un mois et demi après l’opération, Brad Stevens saluait les progrès de Tatum : « Il a très bien progressé, mais je ne sais pas ce que cela signifie pour les délais. » Il ajoutait : « Son retour se fera en concertation… pour qu’il soit prêt et en pleine santé. »

Tatum sort d’une saison à 26,8 points, 8,7 rebonds et 6 passes. Même s’il poursuit sa récupération, il semble en avance. Il s’est récemment entraîné en salle au centre des Celtics.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
