Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise

Près de trois mois après sa dévastatrice rupture du tendon d’Achille, Jayson Tatum montre des signes encourageants de progression. La star des Boston Celtics était présente mercredi au camp d’entraînement conjoint des New England Patriots avec les Washington Commanders, et surtout, il marchait sur le terrain sans sa botte de protection.

Jayson Tatum is here at the #Patriots practice. pic.twitter.com/DP4uRL2DGP — Kayla Burton (@Kay_Breezy22) August 6, 2025

Une récupération qui semble « en avance sur le calendrier »

Victime d’une rupture du tendon d’Achille droit le 13 mai contre les Knicks Tatum semble bien progresser. Un scout, cité par Heavy Sports la semaine dernière, le trouvait « très en avance » et « choqué de voir à quel point il se déplaçait bien ».

Lors de sa visite au camp des Patriots, l’ailier des Celtics est resté en marge, échangeant avec les joueurs et le QB Jayden Daniels. Sa présence sans botte ni attelle est un signe encourageant, malgré une rééducation qui pourrait le priver de toute la saison NBA.

En juin, un mois et demi après l’opération, Brad Stevens saluait les progrès de Tatum : « Il a très bien progressé, mais je ne sais pas ce que cela signifie pour les délais. » Il ajoutait : « Son retour se fera en concertation… pour qu’il soit prêt et en pleine santé. »

Tatum sort d’une saison à 26,8 points, 8,7 rebonds et 6 passes. Même s’il poursuit sa récupération, il semble en avance. Il s’est récemment entraîné en salle au centre des Celtics.