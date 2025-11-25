Recherche
NBA

Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes

L'arrière du Miami Heat réussit ses débuts saison 2025-2026 avec une performance remarquable face aux Mavericks. Absent depuis septembre à cause d'une opération de la cheville, Herro inscrit le panier décisif dans une victoire 106-102.
00h00
Tyler Herro mène la transition offensive du Miami Heat lors d’un match intense de NBA.

Crédit photo : Jim Rassol-Imagn Images

Tyler Herro n’a pas eu besoin de temps d’adaptation pour son retour tant attendu. L’arrière du Miami Heat a brillé lors de ses débuts cette saison face aux Dallas Mavericks, compilant 24 points, 7 rebonds et 3 interceptions en 29 minutes de jeu. Plus impressionnant encore, le joueur de 25 ans a inscrit le panier de la victoire dans les dernières secondes, permettant au Heat de l’emporter 106-102.

Un retour parfaitement orchestré après deux mois d’absence

Absent des parquets depuis septembre à cause d’une opération de la cheville gauche, Tyler Herro avait ce match en ligne de mire depuis trois semaines. « C’était de longues neuf, dix semaines environ, mais le temps est passé vite », a confié Herro après la rencontre. « J’ai pris beaucoup de plaisir, et pouvoir sortir là-bas et rivaliser avec eux ce soir était formidable. »

L’entraîneur Erik Spoelstra s’est montré impressionné par la performance de son joueur vedette : « C’est incroyable qu’il puisse revenir et avoir ce genre de rythme, et cela ne va que s’améliorer. Quand vous affrontez de meilleures défenses, vous pouvez voir pourquoi nous avons besoin de cette compétence. »

Après avoir manqué ses quatre premiers tirs, Herro a trouvé son rythme en fin de deuxième quart-temps. Il a ensuite enchaîné neuf tirs consécutifs réussis, terminant à 12/18 au tir, principalement sur des tirs à mi-distance et des floaters. Son panier décisif est arrivé après un vol de balle crucial de Bam Adebayo à 48,2 secondes de la fin.

Une adaptation réussie au nouveau système offensif du Heat

Cette saison, Miami a complètement révolutionné son attaque sous l’impulsion de l’assistant Noah LaRoche, ancien des Memphis Grizzlies. L’équipe joue désormais au rythme le plus rapide de la NBA, avec un système unique qui utilise très peu d’écrans-roulés. « Vous le voyez sur le terrain », a expliqué Adebayo. « Nous avons beaucoup de gars difficiles à défendre sur réception. C’est une attaque amusante dont faire partie. »

Cette victoire représente le cinquième succès consécutif pour Miami, qui remonte à la troisième place de la Conférence Est avec un bilan de 11-6. Le retour de Herro, combiné aux excellentes performances de Norman Powell (24,9 points de moyenne) et Bam Adebayo (19,7 points, 7,9 rebonds), donne de nouveaux espoirs aux Floridiens pour la suite de la saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
