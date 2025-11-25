Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus

Équipe de France - Andrew Albicy va vivre cette semaine ses deux derniers matches en équipe de France. Le meneur de Gran Canaria, pilier des fenêtres FIBA et médaillé à plusieurs reprises, s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière internationale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus

Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Andrew Albicy (1,78 m, 35 ans) aura marqué en profondeur l’histoire récente de l’équipe de France. Apparu chez les A en 2010 après son titre européen U20, il a connu des sommets, une longue mise entre parenthèses, puis une seconde carrière internationale portée par les fenêtres FIBA. À 35 ans, celui qui a longtemps incarné le sacrifice, la rigueur défensive et l’exemplarité s’apprête à disputer ses deux derniers matches en Bleu avant de dire adieu à la sélection.

Les débuts fulgurants d’Andrew Albicy, de l’U20 à la Coupe du monde 2010

L’été 2010 reste fondateur. Champion d’Europe U20 et MVP, Andrew Albicy avait été appelé en renfort chez les A quelques semaines plus tard. Projeté sur le parquet d’Izmir en ouverture de la Coupe du monde contre l’Espagne, il avait livré un match resté dans la mémoire collective : 13 points, une défense étouffante sur Ricky Rubio et un exploit fondateur des Bleus. De ces débuts précoces ont découlé une place à l’EuroBasket 2011, conclue par une médaille d’argent.

Andrew Albicy face à Ricky Rubio à la Coupe du monde 2010
Andrew Albicy face à Ricky Rubio à la Coupe du monde 2010

Une longue traversée du désert avant la renaissance grâce aux fenêtres

Après trois matches de préparation aux Jeux de Londres 2012, Andrew Albicy disparaît de la rotation tricolore pendant cinq ans. Il se met à envisager de pratiquer le 3×3 l’été pour intégrer son équipe de France et vivre une aventure olympique. L’arrivée du système de fenêtres internationales, en 2017, lui redonne pourtant une place centrale. Son profil de gestionnaire, d’organisateur fiable et de défenseur féroce s’accorde parfaitement à ces rencontres souvent tendues et disputées sans les cadres NBA et EuroLeague.

C’est lors de ces campagnes qu’il récupère son rôle et sa légitimité dans le groupe France. Avec 30 matches disputés sur 36 dans cet exercice, il devient l’un des visages de ces équipes de qualification.

Une deuxième carrière internationale riche en médailles

Andrew Albicy a ajouté trois médailles majeures à son palmarès dans les années suivantes :

  • le bronze à la Coupe du monde 2019,
  • l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2021,
  • l’argent à l’EuroBasket 2022.

Non pré-sélectionné pour la Coupe du monde 2023, une décision que Vincent Collet dira plus tard avoir regrettée, il sera néanmoins rappelé pour Paris 2024, où il décroche une nouvelle médaille d’argent olympique, sa cinquième médaille en équipe de France A.

Andrew Albicy avec Vincent Collet à Bercy lors des Jeux olympiques de Paris
Andrew Albicy avec Vincent Collet à Bercy lors des Jeux olympiques de Paris (photo : FIBA)

Son ultime fenêtre, convoqué par Frédéric Fauthoux

Le nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux l’a de nouveau appelé pour les premières fenêtres de la campagne 2024-2025, mais sans l’inclure dans la pré-liste pour l’EuroBasket 2025. Un choix sportif assumé dans un groupe où une nouvelle génération s’installe progressivement.

Albicy, lucide, l’explique lui-même sur le site de la FFBB : « J’aurais voulu faire l’EuroBasket l’été dernier, cela aurait été une belle fin. […] Terminer sur cette fenêtre a beaucoup de sens pour moi. J’ai retrouvé l’Équipe de France en novembre 2017 grâce aux fenêtres internationales. […] Je suis revenu par la fenêtre, je sors par la fenêtre. »

Il évoque aussi l’importance symbolique de son dernier match, programmé en Finlande : « Finir en Finlande c’est spécial. Ma famille sera là, ma femme qui est Finlandaise, mes enfants. […] J’ai envie de gagner. »

LIRE AUSSI

Un rôle de grand frère jusqu’au bout

Pour Freddy Fauthoux, Andrew Albicy reste une figure essentielle de transmission. Son expérience, sa rigueur et son éthique de travail en font un repère pour les novices appelés à disputer leurs premières rencontres internationales en novembre.

À l’heure de boucler la boucle, Albicy conserve un regard confiant sur l’avenir : « On a réussi à placer la France en haut du classement mondial et on a envie d’y rester. […] La jeunesse va reprendre le flambeau. »

Andrew Albicy après ses 3-points décisifs contre l'Australie lors de la petite finale de la Coupe du monde 2019 en Chine
Andrew Albicy après ses 3-points décisifs contre l’Australie lors de la petite finale de la Coupe du monde 2019 en Chine (photo : FIBA)

Un hommage mérité à une carrière exemplaire

De son exploit fondateur contre l’Espagne en 2010 à son rôle décisif pendant la petite finale du Mondial 2019, en passant par les fenêtres FIBA qui ont changé sa trajectoire, Andrew Albicy aura traversé quinze années de Bleus avec un impact rare. Meneur loyal, défenseur acharné, coéquipier modèle : son parcours parle pour lui.

Cette semaine, deux derniers matches concluront une aventure internationale hors du commun. Et le basket français lui dit, tout simplement : chapeau.

Frédéric Fauthoux sur la future retraite internationale d’Andrew Albicy : 

« C’est un monument, un soldat, c’est un pilier de l’équipe de France qui tire sa révérence et j’espère qu’on lui offrira la plus belle des sorties. C’est vrai que des joueurs de sa trempe, qui était le spécialiste des fenêtres mais qui a réussi aussi à faire de très très belles compétitions, de très très belles médailles, c’est inspirant aussi pour les autres qui peuvent se dire qu’Andrew l’a fait, donc eux aussi peuvent le faire. Et c’est quelqu’un qui est très fédérateur dans un groupe. Donc voilà, je suis fier d’être son dernier sélectionneur. Et que ce soit lui qui décide de dire qu’il faut arrêter, sincèrement, ça me soulage aussi. »

Andrew Albicy en équipe de France, c'est bientôt fini
Andrew Albicy en équipe de France, c’est bientôt fini (photo : FIBA)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fr2c
J'aime le fait que ce garçon s'est imposé tranquillement en Equipe de France sans jamais aucun commentaire désagréable lorsqu'il n'était pas sélectionné at avec toujours beaucoup d'humilité. J'ai eu l'occasion de l'observer lors des fenêtres de qualif à l'euro à Poitiers et je le voyais très appliqué à conseiller les jeunes meneurs de notre EdF et en contact permanent sur le banc avec Fred Fauthoux. Alors, je me suis dis qu'il serait un plus incroyable dans le staf de l'EdF plus particulièrement sur le travail des meneurs-arrières. Qu'en pensez vous ?
Répondre
(2) J'aime
lulutoutvert
ça se tient, il a de l'expérience, il ne fait pas de vagues, effectivement, il pourrait facilement transmettre son vécu aux plus jeunes why not
Répondre
(0) J'aime
silk
Je suis revenu par la fenêtre, je sors par la fenêtre: j'aime bien 😊 Joueur exemplaire toujours au service de l'équipe.
Répondre
(1) J'aime
gomma
L'un de mes chouchous ! Je me souviens encore de 2010 (avec son crâne rasé :)). Bravo Andrew !!!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
Frédéric Fauthoux a retrouvé l'équipe de France pour le début des qualif' à la Coupe du monde
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »
La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028
NBA
00h00Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche
Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus
La défense de l'Etoile Rouge contre Vienne, en Ligue adriatique
EuroLeague
00h00[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe
Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet
Betclic ELITE
00h00Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet
Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0