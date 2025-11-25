Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus

Andrew Albicy (1,78 m, 35 ans) aura marqué en profondeur l’histoire récente de l’équipe de France. Apparu chez les A en 2010 après son titre européen U20, il a connu des sommets, une longue mise entre parenthèses, puis une seconde carrière internationale portée par les fenêtres FIBA. À 35 ans, celui qui a longtemps incarné le sacrifice, la rigueur défensive et l’exemplarité s’apprête à disputer ses deux derniers matches en Bleu avant de dire adieu à la sélection.

Les débuts fulgurants d’Andrew Albicy, de l’U20 à la Coupe du monde 2010

L’été 2010 reste fondateur. Champion d’Europe U20 et MVP, Andrew Albicy avait été appelé en renfort chez les A quelques semaines plus tard. Projeté sur le parquet d’Izmir en ouverture de la Coupe du monde contre l’Espagne, il avait livré un match resté dans la mémoire collective : 13 points, une défense étouffante sur Ricky Rubio et un exploit fondateur des Bleus. De ces débuts précoces ont découlé une place à l’EuroBasket 2011, conclue par une médaille d’argent.

Une longue traversée du désert avant la renaissance grâce aux fenêtres

Après trois matches de préparation aux Jeux de Londres 2012, Andrew Albicy disparaît de la rotation tricolore pendant cinq ans. Il se met à envisager de pratiquer le 3×3 l’été pour intégrer son équipe de France et vivre une aventure olympique. L’arrivée du système de fenêtres internationales, en 2017, lui redonne pourtant une place centrale. Son profil de gestionnaire, d’organisateur fiable et de défenseur féroce s’accorde parfaitement à ces rencontres souvent tendues et disputées sans les cadres NBA et EuroLeague.

C’est lors de ces campagnes qu’il récupère son rôle et sa légitimité dans le groupe France. Avec 30 matches disputés sur 36 dans cet exercice, il devient l’un des visages de ces équipes de qualification.

Une deuxième carrière internationale riche en médailles

Andrew Albicy a ajouté trois médailles majeures à son palmarès dans les années suivantes :

le bronze à la Coupe du monde 2019,

l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2021,

l’argent à l’EuroBasket 2022.

Non pré-sélectionné pour la Coupe du monde 2023, une décision que Vincent Collet dira plus tard avoir regrettée, il sera néanmoins rappelé pour Paris 2024, où il décroche une nouvelle médaille d’argent olympique, sa cinquième médaille en équipe de France A.

Son ultime fenêtre, convoqué par Frédéric Fauthoux

Le nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux l’a de nouveau appelé pour les premières fenêtres de la campagne 2024-2025, mais sans l’inclure dans la pré-liste pour l’EuroBasket 2025. Un choix sportif assumé dans un groupe où une nouvelle génération s’installe progressivement.

Albicy, lucide, l’explique lui-même sur le site de la FFBB : « J’aurais voulu faire l’EuroBasket l’été dernier, cela aurait été une belle fin. […] Terminer sur cette fenêtre a beaucoup de sens pour moi. J’ai retrouvé l’Équipe de France en novembre 2017 grâce aux fenêtres internationales. […] Je suis revenu par la fenêtre, je sors par la fenêtre. »

Il évoque aussi l’importance symbolique de son dernier match, programmé en Finlande : « Finir en Finlande c’est spécial. Ma famille sera là, ma femme qui est Finlandaise, mes enfants. […] J’ai envie de gagner. »

Un rôle de grand frère jusqu’au bout

Pour Freddy Fauthoux, Andrew Albicy reste une figure essentielle de transmission. Son expérience, sa rigueur et son éthique de travail en font un repère pour les novices appelés à disputer leurs premières rencontres internationales en novembre.

À l’heure de boucler la boucle, Albicy conserve un regard confiant sur l’avenir : « On a réussi à placer la France en haut du classement mondial et on a envie d’y rester. […] La jeunesse va reprendre le flambeau. »

Un hommage mérité à une carrière exemplaire

De son exploit fondateur contre l’Espagne en 2010 à son rôle décisif pendant la petite finale du Mondial 2019, en passant par les fenêtres FIBA qui ont changé sa trajectoire, Andrew Albicy aura traversé quinze années de Bleus avec un impact rare. Meneur loyal, défenseur acharné, coéquipier modèle : son parcours parle pour lui.

Cette semaine, deux derniers matches concluront une aventure internationale hors du commun. Et le basket français lui dit, tout simplement : chapeau.