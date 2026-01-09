Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres

Les Grizzlies explorent pour la première fois un échange impliquant leur meneur vedette Ja Morant, privilégiant les jeunes joueurs et les choix de draft en retour selon ESPN.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres

Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Pour la première fois depuis son arrivée à Memphis, Ja Morant fait l’objet d’offres de transfert sérieusement étudiées par les Grizzlies. Selon Shams Charania d’ESPN, l’organisation du Tennessee écoute activement les propositions concernant son meneur All-Star, marquant un tournant majeur dans la stratégie de l’équipe.

Plusieurs équipes à l’affût du double All-Star

Plusieurs franchises NBA poursuivent activement des négociations pour acquérir Morant, et les dirigeants rivaux estiment que Memphis privilégierait les choix de draft et les jeunes joueurs en retour. Le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves et les Sacramento Kings figurent parmi les équipes à surveiller selon Kevin O’Connor de Yahoo Sports, tandis que les Houston Rockets ne montreraient pas d’intérêt pour le joueur de 26 ans.

Morant reste sous contrat avec Memphis jusqu’à la saison 2027-2028, avec un salaire de 39,4 millions de dollars cette année, suivi d’environ 87,1 millions sur les saisons 2026-2027 et 2027-2028. Il sera également éligible pour une extension de trois ans à 178 millions de dollars cet été.

Cette saison, les Grizzlies pointent actuellement à la 10ème place de la Conférence Ouest avec un bilan de 16 victoires pour 21 défaites. Cette dynamique pousse l’organisation à reconsidérer ses options. Morant n’a disputé que 18 matchs sur les 37 premiers de Memphis, handicapé par une blessure au mollet et une suspension d’un match en novembre pour « conduite préjudiciable à l’équipe » après des commentaires post-match concernant l’entraîneur Tuomas Iisalo.

Des performances en baisse qui interrogent

Les statistiques de Morant cette saison reflètent ses difficultés : 19 points et 7,6 passes décisives de moyenne, mais avec des pourcentages au plus bas de sa carrière (40,1% aux tirs et seulement 20,8% à 3-points). Depuis la saison 2022-2023, le meneur n’a joué que 77 matchs au total, soulevant des questions sur sa disponibilité.

PROFIL JOUEUR
Ja MORANT
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 26 ans (10/08/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
19
#55
REB
3,2
#238
PD
7,6
#11

Memphis dispose désormais d’un trésor d’assets avec 9 choix de premier tour de draft et 6 choix de second tour à venir, notamment grâce à l’échange de Desmond Bane vers Orlando. L’émergence de jeunes talents comme Cedric Coward, Zach Edey, Jaylen Wells et Cam Spencer, aux côtés de Jaren Jackson Jr., offre à l’organisation plusieurs voies possibles pour l’avenir.

Bien que Memphis reste « ouvert » à conserver Morant selon Charania, cette première démarche pourrait redéfinir complètement l’avenir de la franchise avant la deadline du 5 février.

© Chris Day/The Commercial Appeal / USA TODAY NETWORK
© Chris Day/The Commercial Appeal / USA TODAY NETWORK
NBA
NBA
Suivre
Ja Morant
Ja Morant
Suivre
Zach Edey
Zach Edey
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
Betclic Élite
00h00[Vidéo] La géniale initiative de DAZN, qui a mis Matthew Strazel sous micro et caméra pendant le All-Star
Betclic ELITE
00h00Nancy avant la réception du leader monégasque : « On sait qu’on n’a rien à perdre »
Noah Bolanga avec les Utah Tech Trailblazers
NCAA
00h00Petar Majstorovic et Noah Bolanga encore productifs en NCAA malgré des défaites
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
Betclic ELITE
00h00Qualifications LNB : nouveaux joueurs, entraîneurs et transformations de contrat en Betclic ELITE et ELITE 2
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin trouve le remplaçant de Jordan Caroline chez les Espoirs
Mon Actu BeBasket
Médias
00h00Dans « mon actu », réunissez les infos que vous ne voulez pas manquer sur BeBasket
Betclic ELITE
00h00Lahaou Konaté et Le Portel déclarent « la guerre » à Saint-Quentin pour le derby des mal classés
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
1 / 0
Livenews NBA
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies
NBA
00h00Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?
Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA
NBA
00h00Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz
L'intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons
NBA
00h00Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA
L'hommage a eu lieu avant le match face aux Cavaliers
NBA
00h00Les Timberwolves rendent hommage à Renee Good, tuée par un agent de l’ICE
Rudy Gobert est dans la forme de sa vie sur ce début d'année 2026
NBA
00h00Rudy Gobert toujours plus fort, c’est le tube de l’hiver
Après une longue série de défaites, le coach des Pacers passe la barre des 1000 victoires
NBA
00h00Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers
Anthony Davis figure parmi les noms fréquemment cités dans les rumeurs de transfert
NBA
00h00La trade deadline NBA 2026 pourrait être explosive
1 / 0