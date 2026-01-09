Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres

Pour la première fois depuis son arrivée à Memphis, Ja Morant fait l’objet d’offres de transfert sérieusement étudiées par les Grizzlies. Selon Shams Charania d’ESPN, l’organisation du Tennessee écoute activement les propositions concernant son meneur All-Star, marquant un tournant majeur dans la stratégie de l’équipe.

Plusieurs équipes à l’affût du double All-Star

Plusieurs franchises NBA poursuivent activement des négociations pour acquérir Morant, et les dirigeants rivaux estiment que Memphis privilégierait les choix de draft et les jeunes joueurs en retour. Le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves et les Sacramento Kings figurent parmi les équipes à surveiller selon Kevin O’Connor de Yahoo Sports, tandis que les Houston Rockets ne montreraient pas d’intérêt pour le joueur de 26 ans.

Just in: For the first time, the Memphis Grizzlies are entertaining offers to potentially move two-time All-Star Ja Morant ahead of the Feb. 5 NBA trade deadline, sources tell ESPN. pic.twitter.com/SD0RT9Jhuj — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2026

Morant reste sous contrat avec Memphis jusqu’à la saison 2027-2028, avec un salaire de 39,4 millions de dollars cette année, suivi d’environ 87,1 millions sur les saisons 2026-2027 et 2027-2028. Il sera également éligible pour une extension de trois ans à 178 millions de dollars cet été.

Cette saison, les Grizzlies pointent actuellement à la 10ème place de la Conférence Ouest avec un bilan de 16 victoires pour 21 défaites. Cette dynamique pousse l’organisation à reconsidérer ses options. Morant n’a disputé que 18 matchs sur les 37 premiers de Memphis, handicapé par une blessure au mollet et une suspension d’un match en novembre pour « conduite préjudiciable à l’équipe » après des commentaires post-match concernant l’entraîneur Tuomas Iisalo.

Des performances en baisse qui interrogent

Les statistiques de Morant cette saison reflètent ses difficultés : 19 points et 7,6 passes décisives de moyenne, mais avec des pourcentages au plus bas de sa carrière (40,1% aux tirs et seulement 20,8% à 3-points). Depuis la saison 2022-2023, le meneur n’a joué que 77 matchs au total, soulevant des questions sur sa disponibilité.

PROFIL JOUEUR Ja MORANT Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 26 ans (10/08/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 19 #55 REB 3,2 #238 PD 7,6 #11

Memphis dispose désormais d’un trésor d’assets avec 9 choix de premier tour de draft et 6 choix de second tour à venir, notamment grâce à l’échange de Desmond Bane vers Orlando. L’émergence de jeunes talents comme Cedric Coward, Zach Edey, Jaylen Wells et Cam Spencer, aux côtés de Jaren Jackson Jr., offre à l’organisation plusieurs voies possibles pour l’avenir.

Bien que Memphis reste « ouvert » à conserver Morant selon Charania, cette première démarche pourrait redéfinir complètement l’avenir de la franchise avant la deadline du 5 février.