MVP de la 21e journée, Sasha Vezenkov dépasse Nando De Colo au palmarès des distinctions individuelles

Sasha Vezenkov continue de rentrer dans l’histoire de l’EuroLeague. L’ailier bulgare de l’Olympiakos vient d’être désigné MVP de la 21e journée de la compétition, après avoir mené son équipe vers une victoire 95-80 face au Bayern Munich à domicile. Cette nouvelle distinction personnelle lui permet de truster les plus hautes marches du palmarès européen, et même de dépasser un certain… Nando De Colo.

At the site of his career high last year, Sasha Vezenkov was elite again, earning Round MVP honors 😤 ‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/9IQGkkFmc2 — EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2026

Une performance d’exception face au Bayern Munich

La prestation de Vezenkov contre les Bavarois a tout simplement frôlé la perfection. L’ailier international a compilé 25 points à 10/12 aux tirs dont 2/2 à 3-points mais aussi 3 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 5 fautes provoquées. Son évaluation de 35 a d’ailleurs été la plus élevée de cette 21e journée.

Pour le caractère décisif de sa performance, l’ancien joueur NBA s’est logiquement vu attribuer le titre de MVP de la journée. Cette distinction est sa troisième du genre cette saison, après celles des journées 3 et 5. Cette régularité au plus haut niveau lui permet de gravir dans le même les échelons du classement des lauréats de l’EuroLeague.

Un record historique à portée de main

Avec ce nouveau trophée, Vezenkov totalise désormais 17 distinctions de MVP de la journée en carrière, le plaçant au deuxième rang de l’histoire de l’EuroLeague. Il n’est désormais devancé que par Shane Larkin de l’Anadolu Efes, qui détient le record avec 19 récompenses.

Cependant, ce 17e trophée de la semaine lui permet de supplanter un nom mythique du basketball européen, et pas des moindres : Nando De Colo. Le nouveau meneur du Fenerbahçe Istanbul était jusqu’ici au même nombre de distinction que Vezenkov (16), qui vient donc de lui chiper la deuxième marche du podium.