Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Les premiers mots de Nando De Colo après son retour au Fenerbahçe

EUROLEAGUE - Alors que sa "nouvelle équipe" affronte l'Olympiakos en EuroLeague ce mardi soir, le meneur tricolore Nando De Colo a fait part de son "excitation" quant à son retour au Fenerbahçe, dans une courte vidéo à destination des fans.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les premiers mots de Nando De Colo après son retour au Fenerbahçe

Nando De Colo retrouve le Fenerbahçe, déterminé à remporter un nouveau titre européen, avec le club turc cette fois.

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’annonce avait provoqué le premier séisme de la planète basket en cette année 2026. En quête d’un 3e et dernier titre d’EuroLeague à 37 ans, Nando De Colo a effectué son retour au Fenerbahçe, dimanche 4 janvier. Avant de pouvoir re-porter le maillot du champion d’Europe en titre, qu’il avait déjà endossé entre 2019 et 2022, l’ancien international français s’est adressé aux supporters stambouliotes, à quelques instants du choc entre leur club et l’Olympiakos.

LIRE AUSSI

 

« Aider l’équipe de la manière dont elle aura besoin »

Trois ans après en être parti, Nando De Colo a d’abord confié être « vraiment excité, [lui] et [sa] famille, de revenir à Istanbul ». Encore performant en EuroLeague à son âge malgré la campagne difficile de l’ASVEL (13,6 points à 50%, 2,1 rebonds et 4,7 passes décisives pour 17,8 d’évaluation en 21 minutes de moyenne), le meneur veut désormais « aider l’équipe du Fener de la manière dont elle aura besoin ». Avant de poursuivre, déterminé : « Et ce, jusqu’à la fin de la saison, pour qu’elle soit victorieuse et dorée ».

PROFIL JOUEUR
Nando DE COLO
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 38 ans (23/06/1987)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
8,3
#96
REB
1,5
#165
PD
3,9
#23

Il faut dire que ce retour sur les bords du Bosphore sonne comme une revanche pour Nando De Colo, venu corriger une anomalie avant d’envisager la retraite. En effet, l’ancien joueur des Bleus n’avait remporté qu’une Coupe de Turquie (2020) et un championnat (2022) lors de son premier passage. Mais pas la moindre participation à un Final Four d’EuroLeague, pour celui qui venait de remporter son second titre avec le CSKA Moscou (2019, après 2016).

Actuellement 3e du classement de l’EuroLeague, Fenerbahçe fait toujours partie des favoris dans la course au trophée européen cette saison. Leur effectif pléthorique en stars s’est considérablement renforcé en ce début de mois de janvier, avec l’arrivée de De Colo mais aussi celle de l’ancien joueur NBA Chris Silva, MVP de la première phase de BCL avec l’AEK Athènes.

LIRE AUSSI

 

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
rix75
Déja le Real et Barcelone ne sont plus des prétendants à la victoire finale.
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Basketball Champions League
00h00Double déplacement en Turquie mitigé pour les clubs français : Le Mans intouchable, Cholet chute
Basketball Champions League
00h00Trapani doit déclarer forfait au bout de 7 minutes en play-in, avec… 2 joueurs sur le parquet
EuroLeague
00h00Les premiers mots de Nando De Colo après son retour au Fenerbahçe
ELITE 2
00h00Lamine Kébé face à « l’un des moments les plus difficiles de [sa] carrière » en se séparant de Xavier Johnson
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
NM1
00h00Après un an et demi en Espagne, Loïc Menuge retrouve la Nationale 1
À l’étranger
00h00Quatre mois après son départ de Limoges, Kenny Baptiste va reprendre sa carrière en Allemagne
À l’étranger
00h00Luka Asceric bat son record de points de la saison en Ligue adriatique
Basketball Champions League
00h00Elric Delord (Chalon) cité parmi les prétendants au titre de coach de la saison de BCL
À l’étranger
00h00L’ancien coach du Paris Basketball Will Weaver proche de devenir le nouvel entraîneur des Brisbane Bullets
1 / 0
Livenews NBA
Steve Kerr en discussion avec le corps arbitral
NBA
00h00Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102
Norman Powell face aux Pelicans
NBA
00h00Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
Bruce Brown face au Sixers
NBA
00h00Les Nuggets créent la sensation à Philadelphie sans leurs titulaires
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Les Hornets ont fait vivre un cauchemar à Oklahoma
NBA
00h00Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)
James Harden sur le banc des Clippers
NBA
00h00James Harden forfait contre les Warriors à cause d’une blessure à l’épaule
Cde Cunningham a porté son équipe dans la victoire face aux Knicks
NBA
00h00Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est
Trae Young sur le banc des Atlanta Hawks
NBA
00h00Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline
1 / 0