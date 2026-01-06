Les premiers mots de Nando De Colo après son retour au Fenerbahçe

L’annonce avait provoqué le premier séisme de la planète basket en cette année 2026. En quête d’un 3e et dernier titre d’EuroLeague à 37 ans, Nando De Colo a effectué son retour au Fenerbahçe, dimanche 4 janvier. Avant de pouvoir re-porter le maillot du champion d’Europe en titre, qu’il avait déjà endossé entre 2019 et 2022, l’ancien international français s’est adressé aux supporters stambouliotes, à quelques instants du choc entre leur club et l’Olympiakos.

« Aider l’équipe de la manière dont elle aura besoin »

Trois ans après en être parti, Nando De Colo a d’abord confié être « vraiment excité, [lui] et [sa] famille, de revenir à Istanbul ». Encore performant en EuroLeague à son âge malgré la campagne difficile de l’ASVEL (13,6 points à 50%, 2,1 rebonds et 4,7 passes décisives pour 17,8 d’évaluation en 21 minutes de moyenne), le meneur veut désormais « aider l’équipe du Fener de la manière dont elle aura besoin ». Avant de poursuivre, déterminé : « Et ce, jusqu’à la fin de la saison, pour qu’elle soit victorieuse et dorée ».

PROFIL JOUEUR Nando DE COLO Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 195 cm Âge: 38 ans (23/06/1987) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,3 #96 REB 1,5 #165 PD 3,9 #23

Il faut dire que ce retour sur les bords du Bosphore sonne comme une revanche pour Nando De Colo, venu corriger une anomalie avant d’envisager la retraite. En effet, l’ancien joueur des Bleus n’avait remporté qu’une Coupe de Turquie (2020) et un championnat (2022) lors de son premier passage. Mais pas la moindre participation à un Final Four d’EuroLeague, pour celui qui venait de remporter son second titre avec le CSKA Moscou (2019, après 2016).

Actuellement 3e du classement de l’EuroLeague, Fenerbahçe fait toujours partie des favoris dans la course au trophée européen cette saison. Leur effectif pléthorique en stars s’est considérablement renforcé en ce début de mois de janvier, avec l’arrivée de De Colo mais aussi celle de l’ancien joueur NBA Chris Silva, MVP de la première phase de BCL avec l’AEK Athènes.