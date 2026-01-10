Recherche
NBA

Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando

NBA - Dix Français ont foulé les parquets de la Grande Ligue dans la nuit de vendredi à samedi. À nouveau starter avec Portland, Sidy Cissoko a inscrit 13 points lors de la nouvelle victoire des siens contre Houston, tandis que Noah Penda a connu sa première titularisation en NBA avec Orlando, lors de la défaite du Magic contre Philadelphie.
00h00
Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando

Sidy Cissoko a de nouveau pesé lors de la victoire de Portland contre Houston.

Crédit photo : Troy Wayrynen-Imagn Images

L’année 2026 est parfaitement lancée pour les Portland Trail Blazers et Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans). Le Français dispose de la confiance de son coach, Tiago Splitter, et le lui rend bien : titulaire face à Houston dans la nuit de vendredi à samedi, il a inscrit 13 points (4/4 aux tirs dont 2/2 à 3-points) et intercepté 3 ballons en 22 minutes de jeu.

S’il s’est fait remarquer individuellement, Cissoko a surtout brillé dans le collectif de sa franchise. L’arrière tricolore a terminé la rencontre avec un différentiel de +28, de loin le plus élevé de la rencontre. Et il a guidé les siens vers un cinquième succès consécutif (111-105), le deuxième de suite face à Houston, l’un des cadors de la conférence Ouest.

Bien installé dans le 5, Sidy Cissoko surfe sur la bonne dynamique des Trail Blazers en ce début d’année pour peser des deux côtés du terrain. En sortie de banc, son coéquipier et compatriote Rayan Rupert n’a inscrit que deux unités sur la ligne des lancers-francs. Mais lui aussi a pu sourire en voyant sa franchise revenir tout proche d’un bilan équilibré (9e, 19 victoires – 20 défaites).

Première titularisation mais défaite pour Penda

Scénario plus contrasté pour Noah Penda et le Magic d’Orlando. S’il a certainement eu la banane d’apprendre qu’il serait titulaire pour la première fois en NBA, l’ancien Manceau n’a pas pu empêcher la défaite des Floridiens à domicile, contre le Philadelphie de Joel Embiid (91-103).

Propulsé dans le 5 majeur après deux bonnes sorties – à Washington et Brooklyn -, Penda a marqué le coup en défense (1 interception, 2 contres) en mettant Paul George en difficulté (18 unités à 0/7 à 3-points). Mais l’ancien ailier du Pôle France n’a pu prendre que 5 tirs pour 5 points en 30 minutes de jeu, dans un Magic en faible réussite.

Washington battu en attendant Trae Young

Pas de victoire non plus pour les Wizards de Washington des Frenchies Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly. Menée dès le début de rencontre, la franchise de D.C. s’est inclinée pour la 27e fois de la saison (10 victoires, 14e à l’Ouest) contre les Pelicans de New Orleans (107-128).

Plus discret que lors de ses dernières sorties et bousculé dans la raquette (1 rebond), Alexandre Sarr a inscrit 14 points en 25 minutes de jeu. Bilal Coulibaly, titularisé à la mène en attendant les premiers pas de Trae Young sous le maillot des Wizards, a lui compilé 8 points, 4 rebonds et 5 passes décisives.

Batum et Dieng victorieux

Deux Français ont aussi tâté la gonfle à Brooklyn dans la nuit de vendredi à samedi, mais eux étaient adversaires. Ce sont finalement Nicolas Batum et les Los Angeles Clippers qui ont pris le meilleur sur les Nets (121-105). L’infatigable « Batman » a inscrit 5 points en sortie de banc, soit le même total que son compatriote Nolan Traoré, sur le parquet pendant presque 22 minutes mais peu adroit (2/7 aux tirs).

Malgré la lourde défaite de Sacramento à Golden State (137-103) lors du derby de Californie, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a été propre dans la raquette des Kings. L’ancien pivot de Stanford a cumulé 8 points (4/6), 7 rebonds et 2 contres et 26 minutes de jeu.

De retour sur les parquets de NBA pour la première fois depuis un mois, Ousmane Dieng a lui inscrit 3 unités (1/1 en 7 minutes) lors de la victoire à l’arraché d’Oklahoma City à Memphis (117-116). Du côté de New York, Mohamed Diawara est resté muet en 4 minutes sur le parquet. Les autres Frenchies des Knicks, Pacôme Dadiet (décision du coach) et Guerschon Yabusele (quadriceps), n’ont pas joué lors de la défaite à Phoenix (112-107).

