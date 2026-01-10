Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline

Quelques heures après le transfert de Trae Young vers Washington, c’est au tour de Ja Morant de faire les gros titres. Selon Shams Charania d’ESPN, les Memphis Grizzlies sont pour la première fois ouverts à l’idée de se séparer de leur meneur star, et étudieraient même activement les offres reçues avant la deadline du 5 février.

Just in: For the first time, the Memphis Grizzlies are entertaining offers to potentially move two-time All-Star Ja Morant ahead of the Feb. 5 NBA trade deadline, sources tell ESPN. pic.twitter.com/SD0RT9Jhuj — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2026

Cette décision marque un tournant historique pour la franchise du Tennessee, qui n’avait jamais envisagé de trader Morant depuis sa Draft en 2019. Plusieurs équipes auraient déjà manifesté leur intérêt, et les dirigeants de Memphis privilégieraient un package composé de jeunes joueurs et de choix de Draft en retour.

Une situation devenue intenable à Memphis

L’aventure de Ja Morant avec les Grizzlies a été marquée par des hauts et des bas spectaculaires. Rookie de l’année en 2020, Most Improved Player en 2022, double All-Star et membre de la All-NBA Second Team, le meneur de 1,91m semblait destiné à porter la franchise vers les sommets.

Mais depuis 2023, les problèmes se sont accumulés. Deux suspensions liées à des incidents avec des armes à feu, des blessures à répétition et des tensions récurrentes avec le staff technique ont progressivement dégradé sa relation avec l’organisation. Cette saison, Morant n’a disputé que 18 matchs à cause de blessures et d’une suspension d’un match suite à un échange houleux avec l’entraîneur Tuomas Iisalo en novembre.

Selon ESPN, le joueur aurait confié à des coéquipiers et anciens entraîneurs qu’il ne jouerait plus pour Memphis, illustrant la détérioration complète de la situation. Ses statistiques reflètent également ces difficultés : 19 points et 7,6 passes en 28 minutes certes, mais avec des pourcentages en chute libre (40,1% aux tirs et surtout un abominable 20,8% à 3-points).

Plusieurs prétendants déjà à l’affût

Malgré les turbulences, le talent de Morant attise les convoitises. Les Sacramento Kings, les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat figurent parmi les équipes les plus intéressées selon les médias américains. Chaque franchise y voit une opportunité d’acquérir un joueur capable de moyenner 22 points et 7 passes par match en carrière, un club très fermé en NBA.

The Heat, Timberwolves, and Kings have shown interest in Ja Morant, per @BrettSiegelNBA “Morant is expected to generate interest around the league over the next three weeks, leading up to the NBA trade deadline, with the Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, and Miami Heat… pic.twitter.com/zy614bs62u — NBACentral (@TheDunkCentral) January 9, 2026

Les Grizzlies, qui possèdent déjà neuf premiers tours de Draft pour les années à venir après avoir échangé Desmond Bane contre quatre choix de premier tour, semblent s’orienter vers une reconstruction autour de Jaren Jackson Jr. et de leurs jeunes talents comme Zach Edey, Jaylen Wells ou Cedric Coward.

Sous contrat jusqu’en 2027-2028 avec un salaire de 39,5 millions de dollars cette saison, Morant reste éligible à une extension de trois ans pour 178 millions de dollars cet été. Un paramètre financier crucial qui pourrait influencer les négociations dans les prochaines semaines.