Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline

NBA - Nouveau tremblement de terre sur la planète basket américiaine ! Les Memphis Grizzlies écoutent activement les offres pour leur meneur All-Star Ja Morant, marquant un tournant majeur dans leur projet sportif construit depuis 2019 autour de la star de 25 ans.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline

Ja Morant pourrait ne plus faire long feu à Memphis, où son nom est discuté pour des possibles transferts.

Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Quelques heures après le transfert de Trae Young vers Washington, c’est au tour de Ja Morant de faire les gros titres. Selon Shams Charania d’ESPN, les Memphis Grizzlies sont pour la première fois ouverts à l’idée de se séparer de leur meneur star, et étudieraient même activement les offres reçues avant la deadline du 5 février.

LIRE AUSSI

Cette décision marque un tournant historique pour la franchise du Tennessee, qui n’avait jamais envisagé de trader Morant depuis sa Draft en 2019. Plusieurs équipes auraient déjà manifesté leur intérêt, et les dirigeants de Memphis privilégieraient un package composé de jeunes joueurs et de choix de Draft en retour.

Une situation devenue intenable à Memphis

L’aventure de Ja Morant avec les Grizzlies a été marquée par des hauts et des bas spectaculaires. Rookie de l’année en 2020, Most Improved Player en 2022, double All-Star et membre de la All-NBA Second Team, le meneur de 1,91m semblait destiné à porter la franchise vers les sommets.

LIRE AUSSI

Mais depuis 2023, les problèmes se sont accumulés. Deux suspensions liées à des incidents avec des armes à feu, des blessures à répétition et des tensions récurrentes avec le staff technique ont progressivement dégradé sa relation avec l’organisation. Cette saison, Morant n’a disputé que 18 matchs à cause de blessures et d’une suspension d’un match suite à un échange houleux avec l’entraîneur Tuomas Iisalo en novembre.

Selon ESPN, le joueur aurait confié à des coéquipiers et anciens entraîneurs qu’il ne jouerait plus pour Memphis, illustrant la détérioration complète de la situation. Ses statistiques reflètent également ces difficultés : 19 points et 7,6 passes en 28 minutes certes, mais avec des pourcentages en chute libre (40,1% aux tirs et surtout un abominable 20,8% à 3-points).

LIRE AUSSI

Plusieurs prétendants déjà à l’affût

Malgré les turbulences, le talent de Morant attise les convoitises. Les Sacramento Kings, les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat figurent parmi les équipes les plus intéressées selon les médias américains. Chaque franchise y voit une opportunité d’acquérir un joueur capable de moyenner 22 points et 7 passes par match en carrière, un club très fermé en NBA.

Les Grizzlies, qui possèdent déjà neuf premiers tours de Draft pour les années à venir après avoir échangé Desmond Bane contre quatre choix de premier tour, semblent s’orienter vers une reconstruction autour de Jaren Jackson Jr. et de leurs jeunes talents comme Zach Edey, Jaylen Wells ou Cedric Coward.

Sous contrat jusqu’en 2027-2028 avec un salaire de 39,5 millions de dollars cette saison, Morant reste éligible à une extension de trois ans pour 178 millions de dollars cet été. Un paramètre financier crucial qui pourrait influencer les négociations dans les prochaines semaines.

NBA
NBA
Suivre
Ja Morant
Ja Morant
Suivre
Zach Edey
Zach Edey
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
EuroLeague
00h00L’ancien Strasbourgeois Bonzie Colson se blesse avec le champion d’EuroLeague en titre Fenerbahçe…
NBA
00h00Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline
EuroLeague
00h00L’AS Monaco contrainte d’accepter un changement de date contre l’Olympiakos
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro veut entamer une nouvelle page blanche à Saint-Quentin face au Portel : « Je ne parle pas d’avant, cela ne m’intéresse pas »
EuroLeague
00h00Cinquième défaite de suite pour l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague
NBA
00h00Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison
G League
00h00Tout proche du double-double, Daniel Batcho réalise sa meilleure sortie de la saison en G-League
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP privé de Justin Lewis et Shawn Tanner face à l’Élan Chalon
ELITE 2
00h00« C’est dans le deuxième quart-temps où on perd le match » analyse Bastien Pinault après la défaite à Denain
ELITE 2
00h00« On n’a rien lâché » : Clément Cavallo met en avant le mental de Caen contre Challans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline
NBA
00h00Le sort s’acharne sur Anthony Davis : blessé à la main, la star des Mavericks manquera encore plusieurs mois de compétition
NBA
00h00Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies
NBA
00h00Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?
Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA
NBA
00h00Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz
L'intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons
NBA
00h00Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA
1 / 0