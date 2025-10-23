Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !

Depuis ses bureaux du One Ball de Noisy-le-Grand, Francesco Tabellini peut se rêver d’un avenir en grand. Lui, l’ancien professeur de philosophie, peut-il devenir head coach en NBA ? L’entraîneur italien du Paris Basketball a déjà beaucoup de choses à prouver dans la capitale mais on a appris à ne jamais dire jamais… Et « jamais deux sans trois » aussi.

Billups arrêté par le FBI,

Splitter en intérim

Après Tuomas Iisalo la saison dernière, c’est désormais au tour de son successeur sur le banc parisien, Tiago Splitter, de devenir head coach en NBA, du côté de Portland.

Pour obtenir ce poste, d’abord en intérim, l’intérieur champion 2014 avec les Spurs a été préféré à Nate Bjorkren, arrivé dans l’Oregon l’année dernière.

Portland Trail Blazers assistant Tiago Splitter will assume head coaching position in the interim in place of Chauncey Billups, sources tell ESPN. Nate Bjorkgren was strongly considered by Portland but decided it was best for the franchise for him to maintain his current role. pic.twitter.com/bUIzHK9XED — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025

Au lendemain de la défaite inaugurale contre Minnesota (114-118), le Brésilien a reçu cette promotion par la force des choses, les Blazers ayant été cueillis au réveil par la nouvelle de l’arrestation par le FBI de leur coach Chauncey Billups dans une affaire de parties de poker truquées et gérées par la mafia italienne, Cosa Nostra…

Dans la foulée, l’ancien meneur a été forcé par la NBA de « quitter sa franchise avec effet immédiat » selon un communiqué publié par la ligue.« Nous prenons ces accusations très sérieusement, l’intégrité de notre sport restant notre plus grande priorité », ajoute la NBA.

Ainsi, Tiago Splitter hérite d’une situation explosive à gérer, au sein de l’un des outsiders assumés de la conférence Ouest, mais aussi d’une formidable opportunité de carrière. Alors qu’il n’avait encore jamais coaché en 2024, au terme de cinq années passées dans le costume d’assistant dans la grande ligue (quatre à Brooklyn et une à Houston), l’ancien pivot vedette de Vitoria s’est révélé à Paris.

Un duel Iisalo – Splitter en décembre ?

Arrivé dans la capitale escorté par de nombreux doutes, du fait de son inexpérience, il a formidablement relevé le défi et réussi l’improbable exploit de faire encore mieux que Tuomas Iisalo, en ayant l’intelligence de s’appuyer sur les préceptes de son prédécesseur. Ainsi, à l’issue d’une saison rookie quasiment parfaite, Splitter a mené Paris vers un doublé Betclic ÉLITE – Coupe de France et une qualification inespérée en quart de finale de l’EuroLeague.

Alors qu’il va devoir endosser de nouvelles responsabilités dès ce vendredi soir contre Golden State, Tiago Splitter tentera de convaincre les dirigeants de Portland de lui donner sa chance sur le long-terme, comme a réussi à le faire Iisalo à Memphis. Avec un œil vers le 7 décembre ? Ce soir-là, les Grizzlies d’Iisalo recevront les Blazers de Splitter. Ce soir-là, aussi, le Paris Basketball s’invitera peut-être au cœur de la conversation…