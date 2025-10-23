Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !

Alors que les TrailBlazers sont secoués par la déflagration de l'arrestation de leur coach Chauncey Billups au petit matin, la franchise de Portland a réagi en nommant Tiago Splitter head coach par intérim. L'ancien entraîneur du Paris Basketball marche ainsi dans les traces de Tuomas Iisalo, son prédécesseur dans la capitale, désormais à la tête de Memphis.
|
00h00
Résumé
Écouter
Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !

Après Tuomas Iisalo à Memphis, c’est désormais au tour d’un autre ancien entraîneur parisien de prendre place sur un banc NBA : Tiago Splitter

Crédit photo : Lilian Bordron

Depuis ses bureaux du One Ball de Noisy-le-Grand, Francesco Tabellini peut se rêver d’un avenir en grand. Lui, l’ancien professeur de philosophie, peut-il devenir head coach en NBA ? L’entraîneur italien du Paris Basketball a déjà beaucoup de choses à prouver dans la capitale mais on a appris à ne jamais dire jamais… Et « jamais deux sans trois » aussi.

Billups arrêté par le FBI,
Splitter en intérim 

Après Tuomas Iisalo la saison dernière, c’est désormais au tour de son successeur sur le banc parisien, Tiago Splitter, de devenir head coach en NBA, du côté de Portland.

LIRE AUSSI

Pour obtenir ce poste, d’abord en intérim, l’intérieur champion 2014 avec les Spurs a été préféré à Nate Bjorkren, arrivé dans l’Oregon l’année dernière.

Au lendemain de la défaite inaugurale contre Minnesota (114-118), le Brésilien a reçu cette promotion par la force des choses, les Blazers ayant été cueillis au réveil par la nouvelle de l’arrestation par le FBI de leur coach Chauncey Billups dans une affaire de parties de poker truquées et gérées par la mafia italienne, Cosa Nostra…

Tiago Splitter avait démarré la saison dans un rôle d’assistant à Portland (photo : Daniel Dunn-Imagn Images)

Dans la foulée, l’ancien meneur a été forcé par la NBA de « quitter sa franchise avec effet immédiat » selon un communiqué publié par la ligue.« Nous prenons ces accusations très sérieusement, l’intégrité de notre sport restant notre plus grande priorité », ajoute la NBA.

LIRE AUSSI

Ainsi, Tiago Splitter hérite d’une situation explosive à gérer, au sein de l’un des outsiders assumés de la conférence Ouest, mais aussi d’une formidable opportunité de carrière. Alors qu’il n’avait encore jamais coaché en 2024, au terme de cinq années passées dans le costume d’assistant dans la grande ligue (quatre à Brooklyn et une à Houston), l’ancien pivot vedette de Vitoria s’est révélé à Paris.

Un duel Iisalo – Splitter en décembre ?

Arrivé dans la capitale escorté par de nombreux doutes, du fait de son inexpérience, il a formidablement relevé le défi et réussi l’improbable exploit de faire encore mieux que Tuomas Iisalo, en ayant l’intelligence de s’appuyer sur les préceptes de son prédécesseur. Ainsi, à l’issue d’une saison rookie quasiment parfaite, Splitter a mené Paris vers un doublé Betclic ÉLITE – Coupe de France et une qualification inespérée en quart de finale de l’EuroLeague.

Tiago Splitter sort d’une saison fantastique à Paris (photo : Lilian Bordron)

Alors qu’il va devoir endosser de nouvelles responsabilités dès ce vendredi soir contre Golden State, Tiago Splitter tentera de convaincre les dirigeants de Portland de lui donner sa chance sur le long-terme, comme a réussi à le faire Iisalo à Memphis. Avec un œil vers le 7 décembre ? Ce soir-là, les Grizzlies d’Iisalo recevront les Blazers de Splitter. Ce soir-là, aussi, le Paris Basketball s’invitera peut-être au cœur de la conversation…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
Stéphane Eberlin et Caen espèrent enchaîner les victoires après un début de saison compliqué
ELITE 2
00h00Pour Stéphane Eberlin, « il y a urgence » au Caen BC avant la réception de Denain
L'arbitre Uros Nikolic a été arrêté par la police serbe
EuroLeague
00h00Uros Nikolic arrêté : l’arbitre d’EuroLeague soupçonné d’appartenir à un gang criminel
ELITE 2
00h00Challans aurait trouvé le remplaçant de Randy Haynes
NM1
00h00Hamady Ndiaye va découvrir la Nationale 1
Mondeville a sorti Chartres, pensionnaire de la division supérieure, ce mercredi en Coupe de France
Coupe de France Féminine
00h00Mondeville crée la surprise, Landerneau et l’ASVEL confirment en Coupe de France féminine
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie, un vrai joueur NBA débarque en EuroLeague !
T.J. Campbell a intégré le Top 10 des meilleurs marqueurs de Cholet Basket, ce mercredi 22 octobre
Betclic ELITE
00h00T.J. Campbell entre dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de Cholet Basket
EuroCup
00h00Axel Bouteille et Jerry Boutsiele mènent Buducnost vers la victoire
ELITE 2
00h00Bastien Pinault fait son retour avec l’Élan Béarnais face à Évreux
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
1 / 0