William Gneze de retour à Mulhouse : l’émotion, puis l’ambition retrouvée

William Gneze (2,01 m, 24 ans) n’avait plus foulé le parquet du Palais des sports depuis le 13 juin 2025 et le match 1 de la finale des play-offs face à Challans. Vendredi dernier, en tribunes lors de Mulhouse – Berck, l’émotion était bien présente pour l’ailier franco-ivoirien, désormais de retour au MBA pour la fin de saison.

PROFIL JOUEUR William GNEZE Poste(s): Pivot Taille: 201 cm Âge: 24 ans (26/06/2001) Nationalités:

Un souvenir fort et un départ difficile à digérer

Ce match de juin dernier reste gravé dans sa mémoire. « Ce match reste l’un des plus beaux souvenirs de ma carrière tant l’ambiance avait été électrique et galvanisante », confie William Gneze aux Dernières Nouvelles d’Alsace. Après deux rencontres supplémentaires disputées en Vendée, la montée en ÉLITE 2 échappe d’un rien à Mulhouse. Dans la foulée, le club fait le choix de ne pas prolonger son contrat.

Un coup dur, rapidement digéré. Pas question pour le joueur de 24 ans de s’appesantir. L’été qui suit prend rapidement une tournure inattendue et positive.

Un été international et formateur

Appelé par le staff de la sélection de Côte d’Ivoire pour la préparation de l’Afrobasket, William Gneze vit une expérience marquante, malgré une non-sélection finale. « Ça peut sembler paradoxal, mais j’ai vécu un été magnifique », explique-t-il dans les colonnes des DNA. Le groupe, entre Paris et l’Égypte, lui laisse un souvenir fort. « Avoir la même nationalité crée un lien puissant. On a le sentiment de faire partie de la même famille ».

Sur le plan sportif, l’été est tout aussi dense. Après un camp organisé par son agent à Bordeaux, l’ailier fort rejoint les professionnels de la JA Vichy (ELITE 2) pour la préparation estivale. Une étape qui lui permet d’élever rapidement son niveau de jeu.

De LyonSO… à Mulhouse

L’ancien membre des centres de formation de l’ESSM Le Portel et de Nanterre, William Gneze poursuit ensuite la saison comme remplaçant médical à LyonSO (Nationale 1), de la mi-octobre à la mi-novembre. Une expérience courte mais marquante, avec l’apport du coach Philippe Hervé.

À peine rentré dans sa famille, à Argenteuil, le téléphone sonne. À l’autre bout du fil, Frank Kuhn, entraîneur des Mulhouse Mustangs. « Il a commencé par me demander comment j’allais. Et puis il m’a proposé de rejoindre son effectif. Je n’ai pas hésité une seule seconde », raconte Gneze aux DNA. Les deux hommes partagent une relation directe et sincère, et surtout ce même sentiment de travail inachevé.

Un retour attendu et assumé

Engagé jusqu’à la fin de la saison, William Gneze arrive pour remplacer Tim Eboh (1,97 m, 28 ans), malade, lui-même pigiste après la blessure de Josaphat Bilau (2,04 m, 25 ans). De retour sur le banc vendredi dernier, il pourrait faire ses débuts dès ce mardi à Besançon, si sa qualification est validée à temps.

L’état d’esprit est clair. « Je suis heureux de revenir à Mulhouse. J’ai retrouvé mes frères », confie-t-il. Pas de nostalgie, mais une volonté affirmée d’aider le collectif. « Je reviens en toute humilité. Avec l’ambition d’aider l’équipe. Et avec l’impression de ne l’avoir jamais quittée ».

Un retour chargé de sens pour un joueur qui connaît parfaitement l’environnement mulhousien, et qui espère cette fois aller au bout de l’histoire.