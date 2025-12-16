Recherche
À l’étranger

West Asia Super League : Joffrey Lauvergne en patron, Kuwait Sports Club corrige Al Arabi

Koweït - Joffrey Lauvergne a signé une prestation majuscule avec le Kuwait Sports Club en West Asia Super League, terminant meilleur marqueur et rebondeur lors d’un large succès face à Al Arabi.
00h00
West Asia Super League : Joffrey Lauvergne en patron, Kuwait Sports Club corrige Al Arabi

Prestation majuscule de Joffrey Lauvergne en West Asia Super League !

Crédit photo : Kuwait Sports Club

Joffrey Lauvergne (2,11 m, 34 ans) a encore marqué les esprits en West Asia Super League. L’intérieur français a porté le Kuwait Sports Club vers une démonstration face à Al Arabi, confirmant son rôle central dans une équipe koweïtienne désormais leader de la poule B de la compétition.

Une prestation complète pour Lauvergne

Dans la salle de l’Al Gharafa Sports Club de Doha, ce lundi, l’ancienne figure du Partizan Belgrade a livré une performance aboutie. En seulement 26 minutes de temps de jeu, l’ancien international français a terminé meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la rencontre avec 16 points et 14 rebonds.

Dominant dans la raquette et précieux dans l’impact physique, il a donné le tempo à une formation du Kuwait Sports Club rapidement au-dessus de son adversaire. Al Arabi n’a jamais été en mesure de rivaliser, laissant filer un écart conséquent au fil des quart-temps.

Un large succès et la tête de la poule B

Au final, le Kuwait Sports Club s’est largement imposé 93 à 58, envoyant un signal fort dans cette West Asia Super League. Ce troisième succès consécutif en quatre rencontres permet au club koweïtien de prendre seul la tête de la poule B.

Derrière, le club saoudien d’Al Ula et la formation des Émirats Arabes Unis de Sharjah affichent chacun un bilan de 2 victoires pour 2 défaites, tandis qu’Al Arabi ferme la marche avec une victoire pour trois défaites.

Prochain rendez-vous début janvier

La dynamique est clairement positive pour Joffrey Lauvergne et ses coéquipiers. Le prochain rendez-vous en West Asia Super League est déjà coché, avec une affiche programmée le 6 janvier 2026 face à Al Ula, un concurrent direct dans la course à la qualification.

