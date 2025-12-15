Recherche
NBA

Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s’imposent sur le fil face à Philadelphie

NBA - Zaccharie Risacher a été le Français le plus en vue en NBA ce dimanche 14 décembre. Avec 15 points en 21 minutes, l’ailier des Atlanta Hawks a pesé dans une courte victoire contre les Philadelphia 76ers (120-117).
00h00
Résumé
Écouter
Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s'imposent sur le fil face à Philadelphie

Zaccharie Risacher a marqué 15 points dans la victoire d’Atlanta contre Philadelphie

Crédit photo : © Jordan Godfree-Imagn Images

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) continue de se montrer avec les Atlanta Hawks. Ce dimanche 14 décembre, le numéro 1 de la dernière Draft a été le Français le plus productif parmi les six tricolores alignés en NBA, dans une rencontre longtemps indécise face aux Philadelphia 76ers.

15
PTS
1
REB
1
PDE
ATL
120 117
PHI

Risacher, un tir primé qui fait basculer le match

Aligné dans la rotation d’Atlanta, Zaccharie Risacher a inscrit 15 points en seulement 21 minutes, avec également 2 interceptions, 1 rebond et 1 passe décisive. L’ailier français s’est surtout illustré par un panier à 3-points important en transition, à cinq minutes de la fin, qui a donné six longueurs d’avance aux Hawks.

Un tir audacieux, pris sans hésitation, qui n’a pourtant pas prolongé son temps de jeu. Dans la foulée de cette action, Risacher a regagné le banc et n’est plus revenu sur le parquet jusqu’au buzzer final, sans que cela n’empêche Atlanta de conserver son avance jusqu’au bout.

Jalen Johnson en triple-double, Philadelphie muet dans le money time

Dans un match où l’écart n’a jamais dépassé les 11 points, les Hawks ont su faire la différence collectivement. Jalen Johnson (2,06 m, 23 ans) a encore marqué les esprits avec son quatrième triple-double consécutif (12 points, 10 rebonds et 12 passes), une performance rare dans l’histoire de la NBA, réussie seulement par douze joueurs, dont Nikola Jokic cette saison.

En face, Philadelphia a pourtant pu compter sur un Paul George à 35 points et un Joel Embiid solide (22 points, 14 rebonds). Mais privés de Tyrese Maxey, les 76ers sont restés muets dans la dernière minute de jeu, laissant Atlanta filer vers la victoire.

Pour Zaccharie Risacher, cette prestation confirme une montée en puissance progressive et une capacité à répondre présent dans les moments chauds, même avec un temps de jeu encore mesuré.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
