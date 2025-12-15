Chartres écarte son coach, Laurent Foirest au chevet du CCMB ?

Guillaume Le Pape n’ira pas au terme de son contrat avec le C’Chartres Métropole Basket. Confirmé cet été au poste d’entraîneur principal après avoir succédé à Moatassim Rhennam en fin de saison dernière, le technicien a été suspendu de ses fonctions par la direction chartraine. Après 15 journées de Nationale 1, le CCMB pointe à la onzième place de la poule A, avec déjà neuf défaites au compteur.

La lourde défaite concédée vendredi soir sur le parquet du leader Levallois (96-69) a vraisemblablement précipité la décision des dirigeants.

Une décision officialisée par communiqué

Dans un communiqué publié ce dimanche, le club a expliqué les raisons de cette mise à l’écart :

« Face à une situation sportive délicate et au classement de l’équipe à ce jour, le C’Chartres Métropole Basket a pris la décision de suspendre le coach Guillaume Le Pape de ses missions d’entraîneur principal. »

Le CCMB insiste sur l’urgence de la situation et la nécessité de provoquer un électrochoc pour redresser la dynamique collective, tout en remerciant Guillaume Le Pape pour son investissement depuis la fin de saison dernière.

Un intérim assuré en interne

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, la continuité sera assurée par le staff actuel.

« Dès aujourd’hui, Théo Faure et Abgué Barakaou prennent en charge l’équipe et assurent l’intérim jusqu’à nouvel ordre », précise le communiqué officiel.

Le club indique travailler activement pour mettre en place les meilleures conditions possibles afin de relancer une spirale positive et retrouver le chemin de la victoire en championnat.

Laurent Foirest parmi les pistes

La succession de Guillaume Le Pape pourrait être rapidement actée. Selon les informations de L’Écho Républicain, le nom de Laurent Foirest figurerait sur la short-list des dirigeants chartrains ces derniers jours.

Ancien entraîneur de Quimper (entre Nationale 1 et Pro B de 2015 à 2023), puis de Levallois en Betclic ELITE sur la première partie de saison 2023-2024, Laurent Foirest avait également candidaté cet été au poste d’entraîneur de Tours. Le banc tourangeau avait finalement été confié à Moatassim Rhennam, passé auparavant par Chartres.

Le C’Chartres Métropole Basket, en quête de stabilité sportive, devrait donc rapidement clarifier son choix pour tenter de sauver sa saison de Nationale 1.