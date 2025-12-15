Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran

NBA - Rudy Gobert a pris le dessus sur Maxime Raynaud lors d’un duel franco-français écourté ce dimanche 14 décembre en NBA, le pivot des Minnesota Timberwolves quittant toutefois la rencontre prématurément pour raisons personnelles.
|
00h00
Résumé
Écouter
Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran

Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a remporté le duel de pivots français face à Maxime Raynaud ce dimanche 14 décembre, lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les Sacramento Kings (117-103). Même limité à 20 minutes de jeu, le vétéran tricolore a marqué son territoire face au rookie, titulaire côté californien.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
7
PTS
12
REB
3
PDE
Logo NBA
MIN
117 103
SAC

Un duel français écourté mais dominé par Gobert

Titulaire face à Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans), Rudy Gobert a rapidement imposé sa présence intérieure. Avant de quitter ses partenaires au cours du troisième quart-temps pour « raisons personnelles », selon la franchise, le pivot des Timberwolves avait déjà fait le travail. En seulement 20 minutes, il a compilé 7 points à 3/4 au tir, 12 rebonds – meilleur total de la rencontre – et 3 passes décisives. Moins en réussite sur la ligne (1/6), il aurait pu franchir la barre des dix points avec un peu plus d’adresse.

Côté collectif, Minnesota a pu compter sur un Julius Randle en grande forme, auteur de 24 points, pour sécuriser un succès maîtrisé face à Sacramento.

LIRE AUSSI

Soirée plus compliquée pour Maxime Raynaud

En face, Maxime Raynaud a vécu une rencontre plus délicate. Titulaire pour la troisième fois consécutive, l’ancien joueur de Stanford a terminé avec 8 points à 3/6 au tir, 6 rebonds et 1 contre en 26 minutes. Gêné par la défense adverse, il a également perdu deux ballons et affiché un plus/minus de -19, dans une soirée difficile pour les Kings face à l’impact collectif des Timberwolves.

Les autres performances des Français ce dimanche 14 décembre

Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) est entré en jeu pour 9 minutes lors de la large victoire des Brooklyn Nets contre Milwaukee (127-82). S’il a manqué son seul tir tenté, le jeune meneur a tout de même distribué 3 passes décisives et capté 2 rebonds.

Même s’il est sorti du banc pour Portland, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a été le Français le plus utilisé de la soirée avec 28 minutes disputées. L’arrière natif de Saint-Maurice a inscrit 6 points à 2/6 au tir, pris 3 rebonds, donné 1 passe décisive et intercepté un ballon. Il a terminé avec un plus/minus de +16 lors du succès des Trail Blazers face à Golden State (136-131). Son coéquipier Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) n’a, lui, joué que 6 minutes, pour aucun point (0/1 au tir).

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a cumulé 5 points à 2/3 aux tirs et 6 rebonds en 22 minutes, tandis que Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a fini avec 6 points à 2/3, 2 rebonds et 2 passes décisives en 14 minutes. Sinon, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a marqué 15 points à 5/9 aux tirs en 21 minutes.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse
NM1
00h00[Vidéo] L’énorme buzzer beater de Landing Sané, héros de la victoire de Val de Seine face à Fougères
Betclic ELITE
00h00Catastrophe confirmée pour Vafessa Fofana, gravement blessé et absent « de très longs mois » à Gravelines
BCL
00h00Cholet privé de ses deux pivots face à Badalone et Ricky Rubio
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
NBA
00h00Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s’imposent sur le fil face à Philadelphie
Le C’Chartres MB a suspendu son entraîneur Guillaume Le Pape après 15 journées et une 11e place en poule A
NM1
00h00Chartres écarte son coach, Laurent Foirest au chevet du CCMB ?
Aaron Towo-Nansi a marqué 15 points en première mi-temps chez l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi saisit sa chance à l’Astroballe et porte Cholet Basket face à l’ASVEL : « Il n’y a pas de légende sur le terrain »
La Boulangère Wonderligue
00h00Nell Angloma plante 31 points à 19 ans, Villeneuve-d’Ascq s’offre le scalp du champion, Bourges renverse Charnay
Betclic ELITE
00h00Avec un énorme duo Ayayi – Towo-Nansi, Cholet Basket frappe un grand coup à l’Astroballe !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
NBA
00h00Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s’imposent sur le fil face à Philadelphie
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State
NBA
00h00Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards
1 / 0