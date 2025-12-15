Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a remporté le duel de pivots français face à Maxime Raynaud ce dimanche 14 décembre, lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les Sacramento Kings (117-103). Même limité à 20 minutes de jeu, le vétéran tricolore a marqué son territoire face au rookie, titulaire côté californien.
Un duel français écourté mais dominé par Gobert
Titulaire face à Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans), Rudy Gobert a rapidement imposé sa présence intérieure. Avant de quitter ses partenaires au cours du troisième quart-temps pour « raisons personnelles », selon la franchise, le pivot des Timberwolves avait déjà fait le travail. En seulement 20 minutes, il a compilé 7 points à 3/4 au tir, 12 rebonds – meilleur total de la rencontre – et 3 passes décisives. Moins en réussite sur la ligne (1/6), il aurait pu franchir la barre des dix points avec un peu plus d’adresse.
Côté collectif, Minnesota a pu compter sur un Julius Randle en grande forme, auteur de 24 points, pour sécuriser un succès maîtrisé face à Sacramento.
Soirée plus compliquée pour Maxime Raynaud
En face, Maxime Raynaud a vécu une rencontre plus délicate. Titulaire pour la troisième fois consécutive, l’ancien joueur de Stanford a terminé avec 8 points à 3/6 au tir, 6 rebonds et 1 contre en 26 minutes. Gêné par la défense adverse, il a également perdu deux ballons et affiché un plus/minus de -19, dans une soirée difficile pour les Kings face à l’impact collectif des Timberwolves.
Les autres performances des Français ce dimanche 14 décembre
Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) est entré en jeu pour 9 minutes lors de la large victoire des Brooklyn Nets contre Milwaukee (127-82). S’il a manqué son seul tir tenté, le jeune meneur a tout de même distribué 3 passes décisives et capté 2 rebonds.
Même s’il est sorti du banc pour Portland, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a été le Français le plus utilisé de la soirée avec 28 minutes disputées. L’arrière natif de Saint-Maurice a inscrit 6 points à 2/6 au tir, pris 3 rebonds, donné 1 passe décisive et intercepté un ballon. Il a terminé avec un plus/minus de +16 lors du succès des Trail Blazers face à Golden State (136-131). Son coéquipier Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) n’a, lui, joué que 6 minutes, pour aucun point (0/1 au tir).
Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a cumulé 5 points à 2/3 aux tirs et 6 rebonds en 22 minutes, tandis que Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a fini avec 6 points à 2/3, 2 rebonds et 2 passes décisives en 14 minutes. Sinon, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a marqué 15 points à 5/9 aux tirs en 21 minutes.
