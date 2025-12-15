Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a remporté le duel de pivots français face à Maxime Raynaud ce dimanche 14 décembre, lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les Sacramento Kings (117-103). Même limité à 20 minutes de jeu, le vétéran tricolore a marqué son territoire face au rookie, titulaire côté californien.

Un duel français écourté mais dominé par Gobert

Titulaire face à Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans), Rudy Gobert a rapidement imposé sa présence intérieure. Avant de quitter ses partenaires au cours du troisième quart-temps pour « raisons personnelles », selon la franchise, le pivot des Timberwolves avait déjà fait le travail. En seulement 20 minutes, il a compilé 7 points à 3/4 au tir, 12 rebonds – meilleur total de la rencontre – et 3 passes décisives. Moins en réussite sur la ligne (1/6), il aurait pu franchir la barre des dix points avec un peu plus d’adresse.

Rudy Gobert crazy one-handed putback dunk pic.twitter.com/EVGZlK8yVi — Timberwolves Clips (@WolvesClips) December 15, 2025

Côté collectif, Minnesota a pu compter sur un Julius Randle en grande forme, auteur de 24 points, pour sécuriser un succès maîtrisé face à Sacramento.

Soirée plus compliquée pour Maxime Raynaud

En face, Maxime Raynaud a vécu une rencontre plus délicate. Titulaire pour la troisième fois consécutive, l’ancien joueur de Stanford a terminé avec 8 points à 3/6 au tir, 6 rebonds et 1 contre en 26 minutes. Gêné par la défense adverse, il a également perdu deux ballons et affiché un plus/minus de -19, dans une soirée difficile pour les Kings face à l’impact collectif des Timberwolves.