Aaron Towo-Nansi saisit sa chance à l’Astroballe et porte Cholet Basket face à l’ASVEL : « Il n’y a pas de légende sur le terrain »

Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) a répondu présent. Propulsé deuxième meneur de Cholet Basket après le forfait tardif de Nathan De Sousa, le Rennais a signé une prestation pleine de maturité à l’Astroballe. Auteur de 15 points, tous inscrits en première mi-temps, il a grandement contribué au succès choletais face à l’ASVEL (85-87), avant d’assumer pleinement son discours au micro de DAZN et de La Chaîne L’Équipe.

Un relais de luxe pour T.J. Campbell

Responsabilisé au poste de meneur de jeu, Aaron Towo-Nansi a été utilisé régulièrement au relais de T.J. Campbell, que Fabrice Lefrançois a fait souffler tout au long de la rencontre. Jusqu’au money-time, le technicien choletais n’a pas hésité à faire confiance au Rennais, dont l’impact a été immédiat.

Dès la pause, le champion d’Europe U16 2024 affichait déjà une lecture très claire de la rencontre. Si Cholet était mené d’un petit point, le jeune meneur estimait son équipe dans le plan.

« On est en train de faire le match qu’on veut, on est dans le match à la mi-temps. Il reste quelques trucs à ajuster notamment au rebond, ils sont à beaucoup de rebonds off. On doit contrôler ça et on va continuer à dérouler le match sur les 20 dernières minutes. »

Un discours posé, collectif, loin de toute euphorie individuelle malgré ses 15 points déjà inscrits. Au final, l’ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de Bretagne aura joué 17 minutes, pour 15 points à 5/9 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, pour 16 d’évaluation. Une production impressionnante, construite presque intégralement en première mi-temps, où il a inscrit l’intégralité de ses points.

Un festival dès la première mi-temps

À la pause, Aaron Towo-Nansi avait déjà fait tourner les têtes, y compris celles de Thomas Heurtel et Nando De Colo. Au micro de DAZN, le jeune meneur affichait déjà une maturité étonnante.

« C’est cool de jouer contre des légendes comme ça. Le match c’est le match, il n’y a pas de légende sur le terrain », lâchait-il à chaud. Un discours qu’il a répété à Ouest-France après la rencontre : « C’est une expérience enrichissante de jouer contre eux. Après moi, sur le terrain, il n’y a pas de légendes ou de joueurs plus forts », ajoutait-il.

Une déclaration qui résume parfaitement son approche : du respect, mais aucune retenue une fois sur le parquet.

Une victoire qui lance Cholet Basket

En fin de rencontre, le ton était forcément plus souriant. Le jeune meneur savourait un succès important, autant pour la confiance que pour la dynamique collective.

« Elle fait du bien, elle fait du bien celle-là. Voilà on est lancés maintenant et on espère continuer sur cette lancée. »

Conscient des difficultés rencontrées à l’extérieur depuis le début de saison, il soulignait l’importance de ce succès chez le leader.

« Ça représente déjà beaucoup de bien pour nos résultats et notre classement. Aussi on a fait une grosse semaine de travail pour venir la chercher à l’extérieur. On a été disciplinés durant le match, on a su maîtriser la fin de match ce qui était important et on repart avec la victoire d’ici. »

Responsabilisé au dernier moment

Enfin, Aaron Towo-Nansi est revenu sur le contexte particulier de sa montée en responsabilités, liée au forfait tardif de Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans).

« On a attendu jusqu’au dernier moment pour savoir si Nathan allait jouer. À partir du moment où j’ai su qu’il n’allait pas jouer, je suis passé deuxième meneur et j’ai fait ce que j’avais à faire et ce que je sais faire. C’est ce qui était pour moi le plus important. »

À 16 ans, le meneur choletais a non seulement livré un match référence, mais aussi tenu un discours d’une grande maturité. Une soirée qui pourrait bien compter dans sa jeune trajectoire.

2009-born 🇫🇷 prospect Aaron Towo-Nansi in Cholet's win over ASVEL:

15 PTS

3 REB

2 AST

2 STL Huge performance for the 5-10 point guard against a Euroleague team.#NBADraft #scouting pic.twitter.com/5JnaVMh46g — Spel (@spel81) December 14, 2025

Dans la lignée de Soren Bracq

Un an après le match référence de Soren Bracq à l’Astroballe, Cholet Basket a de nouveau vu un jeune arrière se révéler sur le parquet villeurbannais. Une performance qui s’inscrit pleinement dans l’ADN choletais et qui n’a pas échappé à l’intéressé, interrogé par Ouest-France.

« J’ai juste voulu récompenser l’équipe soit par des tirs ou des passes. J’ai pris ce que j’avais à prendre et j’ai été en réussite. J’ai saisi l’opportunité de pouvoir être autant sur le terrain », confiait-il au quotidien régional.

Une prestation majuscule qui pourrait bien en appeler d’autres. Car cette sortie référence à l’Astroballe n’a évidemment pas échappé aux observateurs. Ouest-France révélait ainsi ce samedi que le profil d’Aaron Towo-Nansi suscite déjà de nombreuses sollicitations, y compris au plus haut niveau. Son agent, Louis Trohel, y confirme que « des clubs de Betclic Élite se sont renseignés », tout comme des structures étrangères ou des universités américaines, séduites par la précocité et la maturité du seul joueur né en 2009 à avoir un vrai rôle dans le championnat. Lié à Cholet Basket jusqu’en 2028, le jeune meneur reste pleinement inscrit dans le projet choletais, avec une ambition claire : continuer à gratter des minutes et des responsabilités.

Mais à 16 ans, Aaron Towo-Nansi avance déjà plus vite que les autres, et chaque apparition de ce calibre ne fait que renforcer l’idée qu’il s’agit là d’un talent hors normes, promis à une trajectoire qui pourrait rapidement dépasser les cadres habituels.