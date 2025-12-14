Recherche
Betclic ELITE

Avec un énorme duo Ayayi – Towo-Nansi, Cholet Basket frappe un grand coup à l’Astroballe !

Betclic ÉLITE - Porté par l'efficacité redoutable de la paire Gérald Ayayi - Aaron Towo-Nansi, Cholet Basket a frappé un grand coup en s'imposant sur le fil ce dimanche 14 décembre à l'Astroballe face à l'ASVEL (85-87), co-leader du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Aaron Towo-Nansi a crevé l’écran à l’Astroballe

Pourtant privé de Nathan De Sousa, forfait et blessé à la cheville, Cholet Basket a créé la surprise ce dimanche 14 décembre en venant à bout de l’ASVEL (85-87). Une victoire de caractère pour une équipe choletaise qui s’est appuyée sur sa jeunesse pour faire la différence.

– Journée 11

Towo-Nansi, le festival

Responsabilisé au poste de meneur de jeu, en l’absence de Nathan De Sousa, Aaron Towo-Nansi a saisi sa chance ce dimanche à l’Astroballe. Auteur d’un match plein avec 15 points inscrits et 3 rebonds captés et 2 passes délivrées et 2 interceptions pour 16 d’évaluation, le jeune joueur de 16 ans a livré un véritable récital offensif.

« J’ai fait ce que j’avais à faire »

À la mi-temps, le Breton avait déjà marqué ses 15 points et donnait le tournis à Thomas Heurtel« C’est cool de jouer contre une légende comme ça mais il n’y a pas de légende sur le terrain », clamait-il à la pause, comme pour montrer qu’il n’avait pas peur. En fin de match, son discours était beaucoup plus sobre.

« On a attendu jusqu’au dernier moment pour savoir si Nathan De Sousa allait jouer. Quand on a su qu’il était forfait, je suis passé deuxième meneur. J’ai fait ce que j’avais à faire et ce que je sais faire. C’était le plus important pour moi. »

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
15
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 87
CHO

Sérieux des deux côtés du terrain, les hommes de Fabrice Lefrançois ont joué crânement leur chance face à une ASVEL solide et en tête du championnat. Menés d’un petit point à la mi-temps (47-46), les joueurs des Mauges sont revenus sur le parquet avec la même intensité.

Ayayi en patron

Le jeune Aaron Towo-Nansi a bien été épaulé par un autre tricolore. Au four et au moulin, Gérald Ayayi (18 points, 2 rebonds et 6 passes décisives) a permis aux siens de conserver un maigre avantage dans ce troisième quart-temps. Même si l’ASVEL a fait preuve d’une belle résistance, les Choletais ne se sont jamais relâchés dans cette rencontre.

Gerald AYAYI
Gerald AYAYI
18
PTS
2
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 87
CHO

Toujours aussi époustouflant, surtout face au club où il jouait déjà en pro lorsque Towo-Nansi n’était pas né, Nando De Colo (16 points) a pourtant tout fait pour maintenir l’ASVEL à portée de Cholet, en vain. Revenus très forts dans ces dix dernières minutes, les Villeurbannais ont infligé un cinglant 7-0 pour reprendre les commandes dans ce match de séries (75-71, 34′).

L’ASVEL a manqué deux balles de match

Mais ce dimanche à l’Astroballe, rien ne pouvait arriver à Cholet. Repassée devant à deux minutes de la fin (79-83, 38′), l’équipe de Fabrice Lefrançois a su faire le dos rond pour l’emporter. Dans une fin de match haletante où les deux formations se sont rendues coup pour coup, c’est l’ASVEL qui a fini par craquer. Solidaires défensivement et efficaces en attaque, les Choletais ont résisté et se sont finalement imposés au bout du suspense face à une redoutable équipe rhodanienne.

L’ASVEL avait pourtant deux possessions entre les mains pour espérer l’emporter à domicile. Et pour cause, menée de deux points à 15 secondes de la fin, c’est d’abord Nando De Colo a raté le coche. Pourtant efficace tout au long de la partie, le meneur français a manqué son tir à 3- points. Une deuxième opportunité s’est présentée pour les Villeurbannais, cette fois à 1 seconde du terme et encore une fois, l’ASVEL a manqué le tir de la gagne et le meneur américain Glynn Watson Jr a lui aussi loupé son tir à 3- points. Cholet Basket peut souffler et repart du Rhône avec la victoire.

Un succès de prestige pour CB, qui efface quelques boulettes précédentes et réalise une excellente opération dans la course à la Leaders Cup. De son côté, l’ASVEL manque l’occasion de profiter de la défaite de Paris pour s’emparer seule des commandes de Betclic ÉLITE et laisse la tête du championnat à l’AS Monaco, victorieuse de Strasbourg plus tôt dans la journée.

Betclic ELITE – Journée 11
28/10/2025
CSP Limoges
74 79
LEP Le Portel
12/12/2025
JSF Nanterre
98 88
MSB Le Mans
13/12/2025
CHA Chalon
90 74
BOU Boulazac
SQB Saint-Quentin
77 83
JDA Dijon
NAN Nancy
97 90
PAR Paris Basketball
14/12/2025
ASM Monaco
88 74
SIG Strasbourg
BCM Gravelines
75 84
JLB Bourg-en-Bresse
ASV ASVEL
85 87
CHO Cholet
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Commentaires

matt_le_bucheron
Même avec le soutien des postiers, l'ASVEL n'y arrive pas. Je n'ai vu que le quatrième 1/4 temps, mais un grand bravo à Cholet, qui ne s'est pas désuni et qui a réussi à emporter ce match.
Répondre
(1) J'aime
olitel
Tiens des postiers je suis pas d'accord toutes les décisions litigieuses sont tombées du côté de Cholet
Répondre
(1) J'aime
jc87- Modifié
3 sur 30 à trois points pour l'ASVEL, compliqué de gagner un match de Betclic avec une adresse de loin aussi faible. Cela dit Cholet a mis beaucoup d'intensité et a dominé physiquement, notamment à l'intérieur en fin de match. Au final leur victoire est méritée.
Répondre
(1) J'aime
albil
Cholet a mis l'intensité pour gagner avec un super match de gerald et Aaron (16ans) et tout le monde s'est battu pour arracher cette victoire importante pour se maintenir dans la première partie du classement, ce qui ne paraissait pas évident après les 4 défaites d'affilées. Allez CB
Répondre
(0) J'aime
