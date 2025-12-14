Avec un énorme duo Ayayi – Towo-Nansi, Cholet Basket frappe un grand coup à l’Astroballe !

Pourtant privé de Nathan De Sousa, forfait et blessé à la cheville, Cholet Basket a créé la surprise ce dimanche 14 décembre en venant à bout de l’ASVEL (85-87). Une victoire de caractère pour une équipe choletaise qui s’est appuyée sur sa jeunesse pour faire la différence.

Towo-Nansi, le festival

Responsabilisé au poste de meneur de jeu, en l’absence de Nathan De Sousa, Aaron Towo-Nansi a saisi sa chance ce dimanche à l’Astroballe. Auteur d’un match plein avec 15 points inscrits et 3 rebonds captés et 2 passes délivrées et 2 interceptions pour 16 d’évaluation, le jeune joueur de 16 ans a livré un véritable récital offensif.

« J’ai fait ce que j’avais à faire »

À la mi-temps, le Breton avait déjà marqué ses 15 points et donnait le tournis à Thomas Heurtel. « C’est cool de jouer contre une légende comme ça mais il n’y a pas de légende sur le terrain », clamait-il à la pause, comme pour montrer qu’il n’avait pas peur. En fin de match, son discours était beaucoup plus sobre.

« On a attendu jusqu’au dernier moment pour savoir si Nathan De Sousa allait jouer. Quand on a su qu’il était forfait, je suis passé deuxième meneur. J’ai fait ce que j’avais à faire et ce que je sais faire. C’était le plus important pour moi. »

Sérieux des deux côtés du terrain, les hommes de Fabrice Lefrançois ont joué crânement leur chance face à une ASVEL solide et en tête du championnat. Menés d’un petit point à la mi-temps (47-46), les joueurs des Mauges sont revenus sur le parquet avec la même intensité.

Ayayi en patron

Le jeune Aaron Towo-Nansi a bien été épaulé par un autre tricolore. Au four et au moulin, Gérald Ayayi (18 points, 2 rebonds et 6 passes décisives) a permis aux siens de conserver un maigre avantage dans ce troisième quart-temps. Même si l’ASVEL a fait preuve d’une belle résistance, les Choletais ne se sont jamais relâchés dans cette rencontre.

Toujours aussi époustouflant, surtout face au club où il jouait déjà en pro lorsque Towo-Nansi n’était pas né, Nando De Colo (16 points) a pourtant tout fait pour maintenir l’ASVEL à portée de Cholet, en vain. Revenus très forts dans ces dix dernières minutes, les Villeurbannais ont infligé un cinglant 7-0 pour reprendre les commandes dans ce match de séries (75-71, 34′).

L’ASVEL a manqué deux balles de match

Mais ce dimanche à l’Astroballe, rien ne pouvait arriver à Cholet. Repassée devant à deux minutes de la fin (79-83, 38′), l’équipe de Fabrice Lefrançois a su faire le dos rond pour l’emporter. Dans une fin de match haletante où les deux formations se sont rendues coup pour coup, c’est l’ASVEL qui a fini par craquer. Solidaires défensivement et efficaces en attaque, les Choletais ont résisté et se sont finalement imposés au bout du suspense face à une redoutable équipe rhodanienne.

L’ASVEL avait pourtant deux possessions entre les mains pour espérer l’emporter à domicile. Et pour cause, menée de deux points à 15 secondes de la fin, c’est d’abord Nando De Colo a raté le coche. Pourtant efficace tout au long de la partie, le meneur français a manqué son tir à 3- points. Une deuxième opportunité s’est présentée pour les Villeurbannais, cette fois à 1 seconde du terme et encore une fois, l’ASVEL a manqué le tir de la gagne et le meneur américain Glynn Watson Jr a lui aussi loupé son tir à 3- points. Cholet Basket peut souffler et repart du Rhône avec la victoire.

Après une fin de match irrespirable et interminable, Cholet s'impose sur le parquet de l'Asvel !

Villeurbanne perd son fauteuil de leader de la Betclic Elite #lequipeBASKET pic.twitter.com/wwl3ZYlliI — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 14, 2025

Un succès de prestige pour CB, qui efface quelques boulettes précédentes et réalise une excellente opération dans la course à la Leaders Cup. De son côté, l’ASVEL manque l’occasion de profiter de la défaite de Paris pour s’emparer seule des commandes de Betclic ÉLITE et laisse la tête du championnat à l’AS Monaco, victorieuse de Strasbourg plus tôt dans la journée.