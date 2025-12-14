La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball

Le projet NBA Europe prend officiellement forme. Gianni Petrucci, président de la Fédération italienne de basketball, a confirmé dans une interview accordée à Il Messaggero que la création d’une ligue européenne sous l’égide de la NBA était désormais actée.

🇮🇹 Italian Federation president Gianni Petrucci on NBA Europe. «The NBA Europe project is going ahead, it's official. Rome and Milan are definitely the only two Italian cities involved in the project. I too have noticed that a lot has been happening in Milan for some time now,… pic.twitter.com/bYFfmC1zAi — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) December 13, 2025

« C’est quasiment chose faite. Je dirais même que c’est officiel », avance Gianni Petrucci. « Le directeur général de la NBA, Adam Silver, l’a annoncé il y a des mois, et les dirigeants de la FIBA me l’ont confirmé il y a quelques jours », a-t-il poursuivi. Cette nouvelle compétition réunira 16 équipes, tout du moins à son lancement, avec douze membres permanents déjà connus, et quatre autres clubs qualifiés sur leurs performances sportives.

Un projet qui « confirme l’importance du basketball »

La NBA Europe s’appuiera en grande partie sur des capitales ou villes majeures européennes, ainsi que leurs clubs de football les plus prestigieux. Pour Petrucci, qui s’était déjà réjouit de l’implantation « bénéfique » de la NBA en Europe il y a quelques semaines, « ce projet à l’échelle européenne confirme l’importance de notre sport. À commencer par l’intérêt témoigné par les grands clubs de football : Manchester, Londres, Paris – le PSG ayant déjà confirmé son attrait –, Munich avec le Bayern, Istanbul, Athènes, Madrid et peut-être Barcelone seront tous impliqués », précise le dirigeant italien.

L’investissement requis pour chaque franchise sera néanmoins considérable : entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Cette somme inclut les projets de nouvelles salles et une part des bénéfices en marketing et merchandising.

Une révolution du basketball européen

Pour l’Italie, « Rome et Milan sont assurément les deux seules villes italiennes concernées par le projet », confirme Petrucci. À Milan, l’Arena Santa Giulia pourrait accueillir la franchise, tandis qu’à Rome, plusieurs options sont encore étudiées. Notamment une adaptation du PalaEur et le futur Centre central de tennis du Foro Italico, prévu pour 2028 avec une capacité de 12 700 spectateurs.

Le potentiel économique de cette NBA Europe est estimé à 5 milliards de dollars sur dix ans, soit 500 millions par saison, contre « seulement » 80 millions pour l’ECA actuelle. Un écart qui illustre l’ampleur de cette révolution pour le basketball européen, où la participation aux championnats nationaux restera obligatoire tout comme la disponibilité des joueurs pour leurs sélections nationales, un facteur qui compte chez de nombreuses fédérations ouvertement favorables.