Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball

NBA Europe - Gianni Petrucci, président de la fédération italienne de basketball, a confirmé en interview la création imminente d'un projet de NBA Europe à 16 équipes, avec des investissements compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars par franchise.
|
00h00
Résumé
Écouter
La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball

La NBA Europe a été confirmée par le président de la Fédération Italienne de Basketball Gianni Petrucci, qui a livré quelques indiscrétions quant à son contenu.

Crédit photo : Kyle Terada-Imagn Images

Le projet NBA Europe prend officiellement forme. Gianni Petrucci, président de la Fédération italienne de basketball, a confirmé dans une interview accordée à Il Messaggero que la création d’une ligue européenne sous l’égide de la NBA était désormais actée.

LIRE AUSSI

« C’est quasiment chose faite. Je dirais même que c’est officiel », avance Gianni Petrucci. « Le directeur général de la NBA, Adam Silver, l’a annoncé il y a des mois, et les dirigeants de la FIBA me l’ont confirmé il y a quelques jours », a-t-il poursuivi. Cette nouvelle compétition réunira 16 équipes, tout du moins à son lancement, avec douze membres permanents déjà connus, et quatre autres clubs qualifiés sur leurs performances sportives.

LIRE AUSSI

Un projet qui « confirme l’importance du basketball »

La NBA Europe s’appuiera en grande partie sur des capitales ou villes majeures européennes, ainsi que leurs clubs de football les plus prestigieux. Pour Petrucci, qui s’était déjà réjouit de l’implantation « bénéfique » de la NBA en Europe il y a quelques semaines, « ce projet à l’échelle européenne confirme l’importance de notre sport. À commencer par l’intérêt témoigné par les grands clubs de football : Manchester, Londres, Paris – le PSG ayant déjà confirmé son attrait –, Munich avec le Bayern, Istanbul, Athènes, Madrid et peut-être Barcelone seront tous impliqués », précise le dirigeant italien.

L’investissement requis pour chaque franchise sera néanmoins considérable : entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Cette somme inclut les projets de nouvelles salles et une part des bénéfices en marketing et merchandising.

LIRE AUSSI

Une révolution du basketball européen

Pour l’Italie, « Rome et Milan sont assurément les deux seules villes italiennes concernées par le projet », confirme Petrucci. À Milan, l’Arena Santa Giulia pourrait accueillir la franchise, tandis qu’à Rome, plusieurs options sont encore étudiées. Notamment une adaptation du PalaEur et le futur Centre central de tennis du Foro Italico, prévu pour 2028 avec une capacité de 12 700 spectateurs.

Le potentiel économique de cette NBA Europe est estimé à 5 milliards de dollars sur dix ans, soit 500 millions par saison, contre « seulement » 80 millions pour l’ECA actuelle. Un écart qui illustre l’ampleur de cette révolution pour le basketball européen, où la participation aux championnats nationaux restera obligatoire tout comme la disponibilité des joueurs pour leurs sélections nationales, un facteur qui compte chez de nombreuses fédérations ouvertement favorables.

LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre
Italie
Italie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bearnais64
la culture du basket NBA n'est pas la culture du basket européen, ce sera un echec dans la durée. Après passer la curiosité ce sera un flop.
Répondre
(1) J'aime
gomma
Soit la NBA fait un flop, soit c'est la dénaturation du basket européen. En cas de succès, il faudra s'attendre à un produit bien marketing, bien lisse, ou rien ne dépasse, avec des pauses pour les pubs, etc. ... et bien entendu, virez-moi tous ces hooligans serbes, grecs ou turques. J'espère donc un flop mais je doute que les personnes qui investissent le fassent sans garantie.
Répondre
(1) J'aime
cevisa
Mais par quels moyens espèrent-ils gagner autant d’argent pour rembourser 500 millions d’euros ? Comment le fait de ramener des clubs déjà déficitaires AU FOOT (le sport de loin le plus populaire en Europe) va-t-il améliorer la santé financière du basket européen ? Ils vont tomber de haut lorsqu’ils se rendront compte que l’immense majorité des gens n’accorderont pas plus d’importance au club de basket de leur ville simplement parce qu’il joue dans une compétition estampillée NBA. L’Européen moyen n’en a rien à faire de la NBA : vous pouvez chercher longtemps avant de trouver quelqu’un qui connaisse Jokic en dehors de la serbie, et vous avez désormais plus de chances de tomber sur un jeune qui regarde du basket européen que sur un autre qui se réveille la nuit pour voir un match de saison régulière. Ils pensent sûrement pouvoir améliorer la rentabilité du basket européen en se calquant sur leur modèle, mais je suis certain que les gens vont vite décrocher au premier temps mort publicitaire, ou après avoir compris que certains joueurs sont volontairement mis en avant et avantagés pour des raisons économiques
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Quand l’Élan Chalon fait mentir les statistiques avec une première mi-temps référence dans l’énergie : « C’est une énorme fierté »
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
Féminines
00h00Un grave accident de la route touche les jeunes du club de Calais
La Boulangère Wonderligue
00h00« À Villeneuve-d’Ascq, on a des ambitions » : Maxime Bézin demande « le respect » avant de recevoir Basket Landes
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
Noah Burrell tape du poing sur la table
ELITE 2
00h00À Quimper, Noah Burrell tire la sonnette d’alarme après un nouveau revers à domicile : « On n’est pas un groupe »
Sylvain Lautié et Nancy ont fait tomber Paris à Gentilly
Betclic ELITE
00h00Sylvain Lautié savoure après la victoire de Nancy contre Paris : « C’est le match d’une équipe qui a pris de la maturité »
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State
NBA
00h00Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
1 / 0