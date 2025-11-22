Recherche
NBA

Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?

Le directeur général adjoint de la NBA Mark Tatum a révélé de nouveaux détails sur le projet de NBA Europe, dont le lancement est prévu en 2027. Il a par ailleurs confirmé son rêve de voir des écuries de football créer des franchises, notamment le PSG et l'AC Milan.
Résumé
La NBA Europe prend encore et toujours forme, avec de nouveaux détails concrets dévoilés par Mark Tatum, directeur général adjoint de la NBA, lors d’une conférence organisée par le Sports Business Journal. Le projet, qui ambitionne de révolutionner le basketball européen dès 2027, souhaite créer une « Ligue des Champions du basketball » sur le modèle du foot.

Un championnat qu’il aimerait imiter avec certaines marques du rectangle vert, notamment… le Paris Saint-Germain comme franchise parisienne permanente.

Rédaction

A terme, « le PSG pourrait affronter

les Los Angeles Lakers ou les Chicago Bulls »

« Des marques comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, le PSG et l’AC Milan jouant au basketball », a-t-il ouvertement déclaré. La piste d’une intégration du Paris Basketball au projet aurait donc du plomb dans l’aile, à en croire Tatum. Avant de se justifier :  « C’est assez convaincant. Non seulement du contenu sportif premium pertinent en Europe, mais aussi mondialement ». Pour que ce rêve se réalise, les propriétaires devront tout de même payer un ticket d’entrée situé entre 500 millions et 1 milliard de dollars, avec l’obligation d’investir dans leurs infrastructures d’accueil du public.

Pour autant, rien n’est encore entériné. Les enchères pour les franchises NBA Europe devraient débuter au premier trimestre 2026, selon Mark Tatum. La ligue comprendra 12 équipes permanentes réparties dans six pays : la France qui aura droit à deux équipes, tout comme l’Allemagne, l’Italie, et l’Espagne, alors que Turquie et Grèce en auront une chacune. Mais l’identité de certaines écuries semble visiblement arrêtée.

Pour aller plus loin, Mark Tatum s’est pris à rêver de matchs directs entre franchises américaines et européennes. « Une Coupe de présaison » dans laquelle « le PSG pourrait affronter les New York Knicks, les Los Angeles Lakers ou les Chicago Bulls« , a-t-il imaginé. Si l’idée semble saugrenue voire folle, elle ne serait qu’une première étape du plan de la NBA. À moyen terme, les deux meilleures équipes européennes pourraient participer à la NBA Cup. À long terme, Tatum envisage même une division européenne de la NBA, avec « le développement des transports supersoniques »

ludo54
Je ne suis vraiment pas emballé par ce projet et je le redoute voici pourquoi : -affaiblissement du niveau de l Euroligue (les joueurs les plus expérimentés vont être très demandés) -comment ça va se dérouler avec l Asvel ? vont ils continuer à évoluer dans le championnat de France ?ils ne pourront pas évoluer dans les 2/3 tableaux,on le voit déjà à l heure actuelle... -une NBA League, ça veut dire 1 ligue de plus à rajouter en tant que ligue concurrente sur la qualité du recrutement dans notre belle Betclic, ça va rajouter une difficulté supplémentaire après la G-League,l Asie,la ligue Australienne,etc... pour tous les staffs Français à recruter 😢 Et vous, vous en pensez quoi ?
Répondre
(1) J'aime
silk
Si le projet NBA Europe aboutit je ne vois pas comment l'Euroleague pourrait survivre. Les 2 pourront peut-être cohabiter une ou deux saisons mais après l'Euroleague dont le modèle économique est désastreux risque de disparaitre purement et simplement et l'Eurocup avec. Après je ne sais pas quels clubs pourraient payer le ticket d'entrée de 500 millions demandé par la NBA.
Répondre
(2) J'aime
matt_le_bucheron
Le modèle économique de l'EL avec des budgets de 12 à environ 60 M d'€ est déjà bancal. Je ne vois pas comment on pourra arriver à 250 M d'€ pour la NBA Europe, pour chaque club. Il faudra attendre et voir...
(1) J'aime
halle_37- Modifié
La NBA, possède l'argent et l'influence, ne cherchez pas, cette ligue va se monter et détruire littéralement le basket européenns, euroleague bcl, les championnat nationaux existeront toujours mais seront des ligues de formations
Répondre
(0) J'aime
cambouis
J'en pense pas grand chose de bien et j'espère que cela va vite faire faillite économiquement et/ou sportivement
Répondre
(0) J'aime
drpoulet
Le monsieur nous dit clairement que la NBA Europe sera la 2ème division de la NBA (les joueurs de 1 a 450 seront en NBA, les joueurs de 451 à 900 en Europe). Qui va mettre 1 milliard d’euros pour un club de 2ème division? La NBA va se planter en créant une ligue totalement déconnectée de l’identité du basket européen… Les gens sont pas cons, ils vont pas payer longtemps pour voir de la g league même vendue sous la marque Manchester City ou AC Milan.
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
US Go Home !
Répondre
(6) J'aime
halle_37
Imaginer une seconde, l'euroleague vouloir s'implanter aux Etats Unis, on se ferait dégager illico presto.... Comme c'est la NBA, tout le monde dit amen, a gerber
Répondre
(2) J'aime
olitel
On n'en veut pas de cette daube !!! Il n'y a pas que le business dans la vie.
Répondre
(5) J'aime
halle_37
Malheureusement pour des gens là si.... La fameuse phrase, c'est le business.....
Répondre
(1) J'aime
airvincz
Un belle idée de merde, ça divisera peut-être aussi le public s'il y a des créations de clubs dans des grandes villes. Toujours plus pour faire plus de fric. Déjà que le sport pro émet beaucoup de gaz à effet de serre mais là des déplacements incessants entre continents...
Répondre
(5) J'aime
psyus66
Ca tourne de plus en plus au grand barnum !!!! Beurk
Répondre
(4) J'aime
gillesn
Le gars, il rêve tout éveillé, et ce qu’on voit, c’est uniquement les $ qui scintillent dans ses yeux. Ce que j’en pense: beurk !!! En tout cas, si ça arrive, ce sera sans moi dans les salles ou sur les tv.
Répondre
(3) J'aime
