Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?

La NBA Europe prend encore et toujours forme, avec de nouveaux détails concrets dévoilés par Mark Tatum, directeur général adjoint de la NBA, lors d’une conférence organisée par le Sports Business Journal. Le projet, qui ambitionne de révolutionner le basketball européen dès 2027, souhaite créer une « Ligue des Champions du basketball » sur le modèle du foot.

Un championnat qu’il aimerait imiter avec certaines marques du rectangle vert, notamment… le Paris Saint-Germain comme franchise parisienne permanente.

NBA Europe is closer than ever. Deputy Commissioner Mark Tatum revealed at SBJ’s Dealmakers conference that bidding for 10–12 permanent franchises will start in Q1 2026 with a 2027 launch targeted. More via @tomfriendwriter: https://t.co/cpTqxMCb4a pic.twitter.com/d6bxeFVZ51 — Sports Business Journal (@SBJ) November 20, 2025

A terme, « le PSG pourrait affronter

les Los Angeles Lakers ou les Chicago Bulls »

« Des marques comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, le PSG et l’AC Milan jouant au basketball », a-t-il ouvertement déclaré. La piste d’une intégration du Paris Basketball au projet aurait donc du plomb dans l’aile, à en croire Tatum. Avant de se justifier : « C’est assez convaincant. Non seulement du contenu sportif premium pertinent en Europe, mais aussi mondialement ». Pour que ce rêve se réalise, les propriétaires devront tout de même payer un ticket d’entrée situé entre 500 millions et 1 milliard de dollars, avec l’obligation d’investir dans leurs infrastructures d’accueil du public.

Pour autant, rien n’est encore entériné. Les enchères pour les franchises NBA Europe devraient débuter au premier trimestre 2026, selon Mark Tatum. La ligue comprendra 12 équipes permanentes réparties dans six pays : la France qui aura droit à deux équipes, tout comme l’Allemagne, l’Italie, et l’Espagne, alors que Turquie et Grèce en auront une chacune. Mais l’identité de certaines écuries semble visiblement arrêtée.

Pour aller plus loin, Mark Tatum s’est pris à rêver de matchs directs entre franchises américaines et européennes. « Une Coupe de présaison » dans laquelle « le PSG pourrait affronter les New York Knicks, les Los Angeles Lakers ou les Chicago Bulls« , a-t-il imaginé. Si l’idée semble saugrenue voire folle, elle ne serait qu’une première étape du plan de la NBA. À moyen terme, les deux meilleures équipes européennes pourraient participer à la NBA Cup. À long terme, Tatum envisage même une division européenne de la NBA, avec « le développement des transports supersoniques »…