Bulls vs Heat reporté : condensation sur le parquet du United Center

La NBA a officiellement reporté la rencontre prévue jeudi soir entre les Chicago Bulls et le Miami Heat après que l’humidité sur le parquet du United Center ait rendu la surface « injouable ». Une décision prise après plus de 90 minutes de tentatives infructueuses pour résoudre le problème.

Des conditions météorologiques exceptionnelles à l’origine du problème

Les conditions météorologiques inhabituellement chaudes et pluvieuses à Chicago ont créé une situation inédite au United Center. Selon les sources de The Athletic, la température atteignait 13°C à 20h, un niveau exceptionnellement élevé pour la saison. Cette chaleur inhabituelle, combinée au fait que les Chicago Blackhawks avaient joué sur glace mercredi, a provoqué une condensation massive sur le parquet de basket.

L’humidité à l’intérieur de l’arène a atteint près de 60%, soit le double du niveau habituel de 30% lors d’un match de basketball. La glace sous le parquet, installée pour les matchs des Blackhawks, fondait sur les bords du terrain, créant des conditions de jeu dangereuses pour les joueurs.

Miami Heat vs Chicago Bulls highlights are going CRAZY🥶🥶🥶 pic.twitter.com/cgkwvT1gMV — KingCharge (@KingCharge) January 9, 2026

Une décision unanime après des tentatives de réparation

Malgré les échauffements des deux équipes et les efforts du personnel de l’arène, les conditions ne cessaient de se dégrader. « De l’eau était visible sur le parquet quelques instants avant le coup d’envoi prévu à 19h locale, et la situation s’est détériorée par la suite », rapportent les journalistes de The Athletic.

L’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, a confirmé la gravité de la situation : « Les joueurs se plaignaient des deux côtés. Nous sommes tous sortis là-bas et presque immédiatement, nous avons senti que ce n’était pas jouable. »

Les tentatives désespérées du personnel, utilisant serpillières et serviettes pour éponger l’eau, se sont révélées vaines. À 20h, les seaux d’eau récupérés témoignaient de l’ampleur du problème.

Environ deux heures après l’heure prévue du coup d’envoi, la NBA, les arbitres et les entraîneurs des deux équipes ont pris la décision commune de reporter le match. Une nouvelle date n’a pas encore été annoncée, d’autant que Miami n’est actuellement pas programmé pour revenir à Chicago cette saison. Ce type d’incident rappelle des situations similaires survenues lors de la saison 2016-2017 au Minnesota et à Philadelphie.