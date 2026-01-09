Recherche
À l’étranger

Alexandre Gavrilovic en première ligne avec Hong Kong Eastern

Hong-Kong - Alexandre Gavrilovic poursuit son aventure asiatique avec Hong Kong Eastern. Arrivé fin octobre 2025, l’intérieur français s’impose comme un cadre de son équipe en East Asia Super League.
|
Alexandre Gavrilovic en première ligne avec Hong Kong Eastern

Alexandre Gavrilovic prend ses marques en Asie avec Hong Kong Eastern.

Crédit photo : HK Eastern Basketball Team

Alexandre Gavrilovic (2,08 m, 34 ans) joue à l’autre bout du globe. Depuis fin octobre 2025, l’intérieur français évolue sous les couleurs de Hong Kong Eastern, avec un rôle majeur au sein de l’effectif engagé en East Asia Super League. Après quelques semaines d’adaptation, le Tricolore affiche déjà des statistiques solides et contribue pleinement aux ambitions de sa formation.

Alexandre Gavrilovic un leader de son équipe en East Asia Super League

Aligné à quatre reprises en East Asia Super League, Alexandre Gavrilovic tourne à 11,3 points, 10,3 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre pour 14 d’évaluation en 31 minutes de moyenne. Des chiffres qui traduisent son impact des deux côtés du terrain et son statut de leader dans la raquette de Hong Kong Eastern.

PROFIL JOUEUR
Alexandre GAVRILOVIC
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 34 ans (25/11/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi
PTS
6,8
#128
REB
3,7
#72
PD
0,7
#183

Son équipe vient d’ailleurs de décrocher un succès important après prolongation face aux Coréens des Seoul Knights (96-93) ce mercredi soir. Lors de cette rencontre, l’intérieur français a compilé 9 points et 8 rebonds en 27 minutes, dans un match accroché qui confirme la montée en puissance du club hongkongais.

HK Eastern Basketball Team

Un effectif aux visages connus

À Hong Kong, Alexandre Gavrilovic n’est pas isolé. Il partage notamment le parquet avec Dominic Gilbert, brièvement aperçu à Blois en Pro B en 2021, ainsi qu’avec Cameron Clark, ancien joueur de Chalon-sur-Saône (champion de France 2017) et du Mans. Un mélange d’expériences européennes et nord-américaines qui permet à Hong Kong Eastern d’être compétitif sur la scène régionale.

Hong Kong Eastern bien placé dans la poule A

Après avoir perdu ses deux premiers matchs, Hong Kong Eastern vient d’enchaîner deux victoires consécutives en East Asia Super League. Le club occupe actuellement la deuxième place de la poule A, à égalité de bilan avec les Taïwanais des Fubon Braves. Les Seoul Knights sont en tête avec trois victoires en cinq matchs, tandis que les Japonais des Utsunomiya Brex ferment la marche avec une victoire en trois rencontres.

La compétition compte trois groupes avec des formations taïwanaises, Japonaises, Philippines, Mongoles, Sud-coréennes et de Macao. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale de l’East Asia Super League.

Hong Kong Eastern aussi bien lancé sur la scène nationale

Parallèlement à l’East Asia Super League, Hong Kong Eastern est également engagé en championnat A1 de Hong Kong. Dans cette compétition nationale, l’équipe réalise aussi un bon début de saison, avec trois victoires en quatre matchs disputés. Une dynamique positive qui place le club à la quatrième place du classement et confirme la solidité du projet sportif autour de l’intérieur français.

Un contexte différent pour l’intérieur français

En Asie, l’opposition est globalement plus faible que celle que le Strasbourgeois a connue auparavant, que ce soit en France, en VTB League, en Ligue adriatique ou encore en Turquie. Un contexte qui lui permet d’avoir davantage de responsabilités et de s’exprimer pleinement, tout en restant un élément clé dans une compétition régionale en pleine structuration. Prochain rendez-vous en EASL le 21 janvier avec un déplacement au Japon pour défier Utsunomiya.

Hong Kong
Hong Kong
Suivre

