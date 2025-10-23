Alexandre Gavrilovic part à la découverte de l’Asie

Alexandre Gavrilovic (2,08 m, 33 ans) rejoint Hong Kong Eastern pour la saison 2025-2026. L’intérieur natif de Strasbourg poursuit sa longue carrière internationale en s’envolant cette fois pour l’Asie, après avoir enchaîné les expériences en France, en Europe de l’Est et plus récemment en Turquie, avec BursaSpor notamment.

Une trajectoire européenne avant l’Asie

Après un cursus NCAA aux États-Unis (Dayton puis Towson University), Alexandre Gavrilovic a débuté sa carrière professionnelle en France, à Roanne, en 2016. Depuis, il a multiplié les destinations un peu partout en Europe : Botevgrad, Minsk, Nizhny Novgorod, Oradea, Mons-Hainaut, puis Mornar Bar. La saison passée, il évoluait à BursaSpor, en première division turque, où il tournait à 6,8 points et 3,7 rebonds de moyenne, tout en participant à la FIBA Europe Cup (11,5 points de moyenne en 4 matchs).

Une première expérience asiatique

Sa signature à Hong Kong Eastern, club phare du championnat hongkongais et récent demi-finaliste, marque un tournant dans sa carrière : il s’agira de sa première expérience sur le continent asiatique. Une opportunité pour le pivot expérimenté de découvrir une nouvelle culture basket et d’apporter son impact physique et son expérience européenne à un effectif en reconstruction. Les Lions ont déjà eu un Franco-Taïwanais dans leur effectif la saison dernière avec Steven Guinchard. Le club va disputer son premier match d’East Super Asia Super League le 12 novembre prochain face aux Coréens de Seoul Knights.

Un globe-trotter du basket européen

Le Strasbourgeois a également connu la sélection française U20 en 2010, avec une médaille d’or à l’EuroBasket de la catégorie en Croatie. Depuis, il a bâti un parcours solide à travers le Vieux Continent, enchaînant les titres collectifs (champion de Bulgarie 2019, vainqueur de la Coupe du Bélarus 2020).

Vu en France entre 2015 et 2018

Passé par le centre de formation de la SIG Strasbourg, Big A a joué entre 2015 et 2018 dans plusieurs clubs français en Pro B. Il a d’abord porté le maillot de Chorale Roanne, où il s’est imposé comme un intérieur productif et régulier (autour de 6 points et 4 rebonds par match entre 2015 et 2016) avant de défendre les couleurs de Nantes (2016-2018) puis d’Évreux (2017-2018). Le basket moins fougueux de l’Europe de l’Est a semblé mieux correspondre à son profil physique que celui de l’ELITE 2, très intense, avec beaucoup de mobilité mais parfois brouillon.