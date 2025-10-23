Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Alexandre Gavrilovic part à la découverte de l’Asie

Hong-Kong - Alexandre Gavrilovic, s’est engagé avec le club de Hong Kong Eastern. À 33 ans, le pivot formé du côté de Strasbourg va vivre sa première expérience en Asie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alexandre Gavrilovic part à la découverte de l’Asie

Alexandre Gavrilovic sous le maillot de Bursaspor

Crédit photo : Bursaspor

Alexandre Gavrilovic (2,08 m, 33 ans) rejoint Hong Kong Eastern pour la saison 2025-2026. L’intérieur natif de Strasbourg poursuit sa longue carrière internationale en s’envolant cette fois pour l’Asie, après avoir enchaîné les expériences en France, en Europe de l’Est et plus récemment en Turquie, avec BursaSpor notamment.

 

Une trajectoire européenne avant l’Asie

Après un cursus NCAA aux États-Unis (Dayton puis Towson University), Alexandre Gavrilovic a débuté sa carrière professionnelle en France, à Roanne, en 2016. Depuis, il a multiplié les destinations un peu partout en Europe : Botevgrad, Minsk, Nizhny Novgorod, Oradea, Mons-Hainaut, puis Mornar Bar. La saison passée, il évoluait à BursaSpor, en première division turque, où il tournait à 6,8 points et 3,7 rebonds de moyenne, tout en participant à la FIBA Europe Cup (11,5 points de moyenne en 4 matchs).

Une première expérience asiatique

Sa signature à Hong Kong Eastern, club phare du championnat hongkongais et récent demi-finaliste, marque un tournant dans sa carrière : il s’agira de sa première expérience sur le continent asiatique. Une opportunité pour le pivot expérimenté de découvrir une nouvelle culture basket et d’apporter son impact physique et son expérience européenne à un effectif en reconstruction. Les Lions ont déjà eu un Franco-Taïwanais dans leur effectif la saison dernière avec Steven Guinchard. Le club va disputer son premier match d’East Super Asia Super League le 12 novembre prochain face aux Coréens de Seoul Knights.

Un globe-trotter du basket européen

Le Strasbourgeois a également connu la sélection française U20 en 2010, avec une médaille d’or à l’EuroBasket de la catégorie en Croatie. Depuis, il a bâti un parcours solide à travers le Vieux Continent, enchaînant les titres collectifs (champion de Bulgarie 2019, vainqueur de la Coupe du Bélarus 2020).

PROFIL JOUEUR
Alexandre GAVRILOVIC
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 33 ans (25/11/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi
PTS
6,8
#128
REB
3,7
#72
PD
0,7
#183

Vu en France entre 2015 et 2018

Passé par le centre de formation de la SIG Strasbourg, Big A a joué entre 2015 et 2018 dans plusieurs clubs français en Pro B. Il a d’abord porté le maillot de Chorale Roanne, où il s’est imposé comme un intérieur productif et régulier (autour de 6 points et 4 rebonds par match entre 2015 et 2016) avant de défendre les couleurs de Nantes (2016-2018) puis d’Évreux (2017-2018). Le basket moins fougueux de l’Europe de l’Est a semblé mieux correspondre à son profil physique que celui de l’ELITE 2, très intense, avec beaucoup de mobilité mais parfois brouillon.

LIRE AUSSI
Hong Kong
Hong Kong
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Bastien Pinault fait son retour avec l’Élan Béarnais face à Évreux
Angers revient de Slovaquie avec une deuxième victoire cette saison en EuroCup
EuroCup Féminine
00h00Angers déroule à Piestany et rebascule en positif en EuroCup
Alexandre Gavrilovic sous le maillot de Bursaspor
À l’étranger
00h00Alexandre Gavrilovic part à la découverte de l’Asie
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
EuroLeague
00h00Maledon domine Hoard, mais c’est le Maccabi qui gagne
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
Carl Ponsar a signé son meilleur match en BCL avec le Legia Varsovie
Basketball Champions League
00h00Carl Ponsar brille avec le Legia Varsovie en BCL
Matthieu Missonnier, qui a effectué la préparation avec le Limoges CSP, vient de s'engager à Quimper pour une pige
Betclic ELITE
00h00Limoges : après la blessure de Vincent Amsellem, Crawford Palmer cherche « la meilleure solution »
NCAA
00h00Des anciens de G-League bientôt en NCAA : la frontière amateur/pro toujours plus floue en championnat universitaire
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
NBA
00h00Cinq pays ciblés en priorité par la ligue NBA Europe, dont la France
NBA
00h00Record de 135 joueurs internationaux en NBA, la France deuxième mieux représentée juste derrière le Canada
1 / 0