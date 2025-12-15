Cholet privé de ses deux pivots face à Badalone et Ricky Rubio

Victorieux sur le fil dimanche à Villeurbanne (85-87), Cholet Basket boucle la première phase de BCL ce mercredi (20 heures) à la Meilleraie, avec une réception de Badalone. Celle-ci se fera sans les deux pivots de l’effectif maugeois Jamuni McNeace (2,08 m, 29 ans) et Qudus Wahab (2,11 m, 25 ans), comme le rapporte nos confrères de Ouest-France.

Heureux événement attendu pour Jamuni McNeace

Pour le premier, son absence est plutôt heureuse, puisque McNeace et sa compagne attendent leur premier enfant. Ayant déjà une saison en France au compteur, l’Américain dispose des mêmes droits que tout citoyen dans la même situation : un congé paternité de sept jours. L’Américain manquera donc le match contre Badalone, et logiquement celui face à Monaco en fin de semaine.

PROFIL JOUEUR Jamuni MCNEACE Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 29 ans (25/03/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,5 #55 REB 6 #16 PD 0,5 #175

Pour Qudus Wahab, la situation est autre. L’Américano-nigérian a écopé d’un match de suspension et de 5 000 euros d’amende à l’issue du match remporté face à Bursaspor. En effet, Wahab était impliqué dans une échauffourée avec les joueurs et staff adverses au buzzer, l’un des assistants du club turcs ressortant notamment avec le nez en sang.

PROFIL JOUEUR Qudus WAHAB Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 25 ans (30/01/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7 #114 REB 3,8 #53 PD 0,3 #187

Fabrice Lefrançois devra donc faire preuve d’ingéniosité face au Badalone de Ricky Rubio pour composer sans poste 5 de métier. Un repositionnement occasionnel de Digué Diawara ou Mohamed Diarra pourraient être une solution de repli pour les Choletais dont le plus important est déjà assuré sur le plan comptable. Avec trois victoires en cinq journées, Cholet est déjà qualifié pour le play-in de la compétition.