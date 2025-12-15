Recherche
BCL

Cholet privé de ses deux pivots face à Badalone et Ricky Rubio

BCL - Alors que les Choletais recevront Badalone mercredi soir (20 heures) en clôture de la première phase de Champions League, Fabrice Lefrançois devra composer un système sans ses deux pivots Qudus Wahab et Jamuni McNeace.
00h00
Cholet privé de ses deux pivots face à Badalone et Ricky Rubio

Jamuni McNeace (au milieu) manquera la réception de Badalone mercredi, tout comme Qudus Wahab.

Crédit photo : FIBA

Victorieux sur le fil dimanche à Villeurbanne (85-87), Cholet Basket boucle la première phase de BCL ce mercredi (20 heures) à la Meilleraie, avec une réception de Badalone. Celle-ci se fera sans les deux pivots de l’effectif maugeois Jamuni McNeace (2,08 m, 29 ans) et Qudus Wahab (2,11 m, 25 ans), comme le rapporte nos confrères de Ouest-France.

LIRE AUSSI

Heureux événement attendu pour Jamuni McNeace

Pour le premier, son absence est plutôt heureuse, puisque McNeace et sa compagne attendent leur premier enfant. Ayant déjà une saison en France au compteur, l’Américain dispose des mêmes droits que tout citoyen dans la même situation : un congé paternité de sept jours. L’Américain manquera donc le match contre Badalone, et logiquement celui face à Monaco en fin de semaine.

PROFIL JOUEUR
Jamuni MCNEACE
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 29 ans (25/03/1996)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,5
#55
REB
6
#16
PD
0,5
#175
LIRE AUSSI

Pour Qudus Wahab, la situation est autre. L’Américano-nigérian a écopé d’un match de suspension et de 5 000 euros d’amende à l’issue du match remporté face à Bursaspor. En effet, Wahab était impliqué dans une échauffourée avec les joueurs et staff adverses au buzzer, l’un des assistants du club turcs ressortant notamment avec le nez en sang.

PROFIL JOUEUR
Qudus WAHAB
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 25 ans (30/01/2000)
Nationalités:

logo nig.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7
#114
REB
3,8
#53
PD
0,3
#187

Fabrice Lefrançois devra donc faire preuve d’ingéniosité face au Badalone de Ricky Rubio pour composer sans poste 5 de métier. Un repositionnement occasionnel de Digué Diawara ou Mohamed Diarra pourraient être une solution de repli pour les Choletais dont le plus important est déjà assuré sur le plan comptable. Avec trois victoires en cinq journées, Cholet est déjà qualifié pour le play-in de la compétition.

LIRE AUSSI
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Cholet
Cholet
Suivre

