Festival offensif de Cholet contre Bursaspor : les 100 points dépassés pour la première fois de la saison !

« Je suis déçu, mais j’ai une perspective positive parce que j’ai senti une vraie énergie » concluait Fabrice Lefrançois après la dernière défaite en championnat, auprès de Ouest-France. Malgré la remontada encaissée à domicile contre Nanterre, le coach choletais arrivait à voir le bon côté des choses, et des signaux positifs pour la suite. Ses joueurs lui ont donné raison à peine cinq jours plus tard. Pas entamés par cette défaite cruelle, les pensionnaires de l’Académie Gautier sont revenus surmotivés à la Meilleraie. Et cette fois, il n’y a pas eu de mauvaise surprise.

Opposés aux Turcs de Bursaspor, derniers du Groupe C – et maintenant éliminés – les Choletais ont montré un visage très séduisant. Des deux côtés du terrain, tout leur a réussi. À la mi-temps, ils avaient déjà marqué 64 points, avec 17 passes décisives et 8 tirs primés ! Si ces statistiques n’ont pas doublé en seconde période, elles restent tout de même excellentes. L’équipe a dépassé les 100 points pour la première fois de la saison, et même la première fois depuis février dernier.

Un luxe dans une saison si éprouvante : le staff a pu faire tourner l’effectif en fin de match, et les Espoirs Aaron Towo-Nansi (excellent avec 11 points à 3/3, et 4 passes décisives) et Sublime Gbiegba ont terminé le match sur le parquet. Mais le MVP de la rencontre reste sûrement Daylen Kountz (17 points, 5 passes décisives), omniprésent en première période et un des grands artisans du succès choletais.

New French basketball sensation? 🤯 Cholet's 16-year-old youngster Aaron Towo-Nansi was balling beyond his age tonight 🔥#BasketballCL | @CB_Officiel pic.twitter.com/0OEXY5f8l8 — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 19, 2025

Le match parfait ?

Mais comme les coachs aiment tant le dire, tout est parti de la défense. Les pressions tout-terrain des blanc et rouge ont rendu difficile de simples remontées de balles pour leurs adversaires turcs. Et à la suite des 12 interceptions choletaises, ils ont pu se projeter rapidement en contre-attaque, ce qui a donné de nombreux paniers faciles. Ce qui explique les excellents pourcentages à 2-points (56%) et à 3-points (42%), et l’écart rapidement creusé.

Ensuite, les démons montrés vendredi contre Nanterre ne sont pas remontés cette fois, et les hommes de Fabrice Lefrançois ont réussi à garder leur avance, sans trembler. Si bien qu’il y a eu quelques échauffourées avec les Turcs, forcément frustrés, après le coup de sifflet final.

Mais aucune vraie ombre noire au tableau, puisque même la sortie sur blessure du pigiste Isaiah Miles s’est finalement avérée sans conséquence, et il a pu revenir sur le parquet plus tard dans le match. Le plus important est donc sur le plan comptable. Avec cette troisième victoire en cinq matchs, le CB obtient son ticket pour les play-in de la BCL. Les 16 clubs qui terminent 2e et 3e de leurs groupes s’affronteront en effet dans une série de trois matchs, avec pour but de rejoindre les huitièmes de finale éliminatoires.