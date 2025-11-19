Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Festival offensif de Cholet contre Bursaspor : les 100 points dépassés pour la première fois de la saison !

BCL - Démonstration de Cholet Basket devant la Meilleraie, avec une victoire 109-77 contre les Turcs de Bursaspor, pour reprendre provisoirement la deuxième place de son groupe en Ligue des Champions.
|
00h00
Résumé
Écouter
Festival offensif de Cholet contre Bursaspor : les 100 points dépassés pour la première fois de la saison !

Daylen Kountz, MVP du match côté choletais ?

Crédit photo : Basketball Champions League

« Je suis déçu, mais j’ai une perspective positive parce que j’ai senti une vraie énergie » concluait Fabrice Lefrançois après la dernière défaite en championnat, auprès de Ouest-France. Malgré la remontada encaissée à domicile contre Nanterre, le coach choletais arrivait à voir le bon côté des choses, et des signaux positifs pour la suite. Ses joueurs lui ont donné raison à peine cinq jours plus tard. Pas entamés par cette défaite cruelle, les pensionnaires de l’Académie Gautier sont revenus surmotivés à la Meilleraie. Et cette fois, il n’y a pas eu de mauvaise surprise.

– Journée 5

Opposés aux Turcs de Bursaspor, derniers du Groupe C – et maintenant éliminés – les Choletais ont montré un visage très séduisant. Des deux côtés du terrain, tout leur a réussi. À la mi-temps, ils avaient déjà marqué 64 points, avec 17 passes décisives et 8 tirs primés ! Si ces statistiques n’ont pas doublé en seconde période, elles restent tout de même excellentes. L’équipe a dépassé les 100 points pour la première fois de la saison, et même la première fois depuis février dernier.

Un luxe dans une saison si éprouvante : le staff a pu faire tourner l’effectif en fin de match, et les Espoirs Aaron Towo-Nansi (excellent avec 11 points à 3/3, et 4 passes décisives) et Sublime Gbiegba ont terminé le match sur le parquet. Mais le MVP de la rencontre reste sûrement Daylen Kountz (17 points, 5 passes décisives), omniprésent en première période et un des grands artisans du succès choletais.

Daylen KOUNTZ
Daylen KOUNTZ
17
PTS
3
REB
5
PDE
Logo Basketball Champions League
CHO
109 77
BUR

Le match parfait ?

Mais comme les coachs aiment tant le dire, tout est parti de la défense. Les pressions tout-terrain des blanc et rouge ont rendu difficile de simples remontées de balles pour leurs adversaires turcs. Et à la suite des 12 interceptions choletaises, ils ont pu se projeter rapidement en contre-attaque, ce qui a donné de nombreux paniers faciles. Ce qui explique les excellents pourcentages à 2-points (56%) et à 3-points (42%), et l’écart rapidement creusé.

Ensuite, les démons montrés vendredi contre Nanterre ne sont pas remontés cette fois, et les hommes de Fabrice Lefrançois ont réussi à garder leur avance, sans trembler. Si bien qu’il y a eu quelques échauffourées avec les Turcs, forcément frustrés, après le coup de sifflet final.

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
11
PTS
1
REB
4
PDE
Logo Basketball Champions League
CHO
109 77
BUR

Mais aucune vraie ombre noire au tableau, puisque même la sortie sur blessure du pigiste Isaiah Miles s’est finalement avérée sans conséquence, et il a pu revenir sur le parquet plus tard dans le match. Le plus important est donc sur le plan comptable. Avec cette troisième victoire en cinq matchs, le CB obtient son ticket pour les play-in de la BCL. Les 16 clubs qui terminent 2e et 3e de leurs groupes s’affronteront en effet dans une série de trois matchs, avec pour but de rejoindre les huitièmes de finale éliminatoires.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
Suivre
Bursaspor
Bursaspor
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
porte3
très beau geste du bondissant
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
EuroBasket
00h00Théo Maledon frustré par son EuroBasket : « Je sais que je peux apporter beaucoup plus que ça »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0