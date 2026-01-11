Trae Young imagine déjà des combinaisons fructueuses avec Alex Sarr et Bilal Coulibaly

C’est le premier transfert d’envergure dans cette saison NBA 2025/26, à un mois de la deadline. Après des jours de tractations, Atlanta Hawks et Washington Wizards se sont finalement entendus pour un transfert le 7 janvier : Trae Young est envoyé vers la capitale, en échange de CJ McCollum et Corey Kispert. Moins de 48 heures plus tard, le meilleur passeur de NBA la saison dernière avait déjà rejoint sa nouvelle franchise pour sa présentation officielle.

Un maestro du pick-and-roll

Devant un parterre de journalistes largement plus conséquent que les 6 ou 7 habituels, Young a répondu aux questions avec le sourire. Et concernant ses futurs coéquipiers, il a cité en priorité deux noms avec qui il imagine déjà des combinaisons : Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans).

« Mes joueurs préférés en grandissant étaient Steve Nash et Chris Paul. Donc c’est pour ça que j’adore faire des passes, j’ai toujours appris que le ballon amène de l’énergie. Je sais que dès que je vais faire un pick-and-roll avec Alex, je vais pouvoir lui faire une passe ou un lob pour qu’il dunke. Et je sais que Bilal sera là pour couper donc il aura aussi la balle. Tout ça construit de l’alchimie, de la confiance entre nous […] Au shootaround ce matin, j’ai pu rencontrer tous mes coéquipiers. J’ai vu Alex Sarr, j’ai dis à Bilal qu’il m’avait bien eu ces dernières années en défense [5/28 aux tirs en match-up direct la saison dernière], donc je suis content d’être de son côté maintenant [rires]. On va travailler ensemble pour pouvoir piéger d’autres adversaires. »

Ces paroles prouvent que Young, en fin connaisseur du jeu, connaît déjà les qualités et les tendances des deux tricolores. Il les a affrontés deux fois cette saison, et quatre la saison dernière. Leur association n’en sera que meilleure. Quant à Coulibaly et Sarr, ils ne peuvent que bénéficier de l’arrivée d’un tel meneur, qui manquait à l’équipe des Wizards.

Notamment pour Sarr. Pendant ses 8 ans de carrière, Trae Young a déjà abreuvé de nombreux intérieurs. Certains ont par la suite obtenu des contrats en partie grâce à lui. Cette association aurait pu voir le jour à Atlanta, puisque le n°2 de la Draft 2024 était projeté en n°1, mais avait à l’époque refusé de work-out pour les Hawks. Deux ans plus tard, elle va finalement se réaliser. Sarr, qui est déjà en train d’exploser cette saison (17,3 points et 7,5 rebonds de moyenne), doit se frotter les mains.

🇫🇷🔥 La discussion d’une trentaine de secondes entre Trae Young et Alex Sarr lors du premier temps-mort de ce Wizards-Pelicans. ‼️‼️ Hypeeeeee pic.twitter.com/Uzc8EVSO4a — Eliott Caillot (@eliott_caillot) January 10, 2026

Des ambitions à la hausse ?

Reste à savoir quand le meneur quadruple All-Star portera pour la première fois son nouveau maillot. La conférence de présentation n’a pas donné plus d’informations à ce sujet. Trae Young a raté deux mois de compétition avec les Hawks. Il était d’ailleurs en civil lorsqu’il a été transféré en plein match. Pour le premier match des Wizards, il était annoncé absent pour deux raisons : “contusion au quadriceps droit” et “entorse du ligament latéral du genou droit”.

Les premières rumeurs indiquent que Young pourrait très bien ne pas jouer de la saison avec les Wizards. Il aura une Player Option à 49 millions de dollars à prendre cet été. À moins qu’une extension soit négociée avec sa nouvelle équipe. Devant la presse, le joueur de 27 ans a fait les louanges de la ville de Washington DC et de l’organisation, dans laquelle il indique vouloir rester au long-terme. De quoi rendre compétitif le projet des Wizards, qui pourraient viser les playoffs dès la saison prochaine. Reste à voir si les actes suivront les paroles.

Depuis Washington,