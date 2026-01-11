Recherche
Betclic ELITE

« On s’est dit les choses à la mi-temps » : Paris remonte 20 points de retard face à l’ASVEL et l’emporte en double prolongation !

Mené de 20 points à la mi-temps par l'ASVEL (52-32), le Paris Basketball a remporté le choc de la 15e journée de Betclic ÉLITE après deux prolongations à l'Astroballe (93-98).
|
00h00
Résumé
Écouter
« On s’est dit les choses à la mi-temps » : Paris remonte 20 points de retard face à l’ASVEL et l’emporte en double prolongation !

Victorieux à Villeurbanne, Justin Robinson et Paris étaient pourtant menés de 20 points à la mi-temps

Crédit photo : Infinity Nine Media

Sur une pente glissante ces derniers temps, le Paris Basketball a-t-il fait basculer sa saison hexagonale dans… l’intimité des vestiaires de l’Astroballe ? C’était alors la pause lors du match au sommet de cette 15e journée de Betclic ÉLITE et le champion de France ne ressemblait à rien, laminé dans tous les secteurs du jeu par l’ASVEL (52-32), qui n’avait alors nullement besoin de Nando De Colo, comme lors du match d’EuroLeague du 30 décembre dernier…

« On s’est dit qu’il fallait arrêter de subir »

Et pourtant, une mi-temps et deux prolongations plus tard, Paris est reparti souriant de l’antre villeurbannaise, victorieux au bout du suspense (93-98). « On s’est dit les choses dans le vestiaire à la mi-temps », a glissé Nadir Hifi au micro de DAZN. « On a discuté tranquillement », a poursuivi l’exemplaire Yakuba Ouattara (16 points et 5 rebonds). « On s’est dit qu’on était trop softs, qu’il fallait arrêter de subir comme on le faisait en première période, quitte à sortir pour cinq fautes. C’était une question de fierté. » 

– Journée 15

Dans ce genre de situations, les mots ne sont pas toujours suivis d’actes mais en l’occurrence, ils l’ont été. « Ils ont su monter en intensité et nous ont agressé », relève Melvin Ajinça. Pour cause, le Paris Basketball a rectifié le tir défensivement, encaissant 52 points lors des vingt premières minutes, puis seulement 41 lors des trente suivantes, parvenant progressivement à réduire l’influence de Thomas Heurtel (19 points à 6/15, 5 rebonds et 9 passes décisives).

Thomas HEURTEL
Thomas HEURTEL
19
PTS
5
REB
9
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
93 98
PAR

Faye, facteur X de la double prolongation

Incroyablement passifs, les hommes de Francesco Tabellini sont revenus métamorphosés des vestiaires, à l’image d’un Mouhamed Faye extrêmement précieux lors de la prolongation, au-delà de ses chiffres discrets (6 points et 7 rebonds). Et encore, le Paris Basketball aurait pu plier l’affaire plus tôt si Nadir Hifi (23 points à 9/22, 6 rebonds et 5 passes décisives) avait fait preuve de plus de réussite sur ses shoots de la gagne, lui qui a été deux fois en échec au buzzer.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
23
PTS
6
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
93 98
PAR

« On ne s’est pas facilité la tâché », en souriait après coup l’enfant d’Illkirch-Graffenstaden. « Mais on se sentait capables de revenir. Avec notre jeu, on sait qu’on peut remonter 20 points de retard vu qu’on a beaucoup de positions de tirs. L’essentiel est fait. C’est important de montrer qu’on est capables de gagner ce genre de match. » Mais pas le temps de savourer : dès mardi soir, une SIG Strasbourg transcendée par son renversement de situation à Ékinox viendra disputer le statut de tête de série pour la Leaders Cup à l’Adidas Arena…

ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

thetruth
Encore une fois, c'est beau le physique et de vouloir mettre de l'intensité mais quand tu n'es pas capable dans le basket de haut niveau d'être régulier à 3 pts, tu ne peux pas gagné ! Tu ne peux pas espérer prendre un titre cette année avec un tel effectif.
Répondre
(1) J'aime
matt_le_bucheron
Ce qui est bien avec l'ASVEL, quand ça devient serré dans le money time, on connaît déjà le vainqueur.
Répondre
(1) J'aime
aurelien_frvg- Modifié
On pourrait aussi parler du coaching incompréhensible de Poupet, qui n'est pour moi en rien un coach de haut niveau... au contraire de Tabellini par exemple et on l'a bien vu aujourd'hui.
Répondre
(0) J'aime
silk
Pas trop compris pourquoi Ebouo n'a pas foulé le terrain sur les 2 prolongation alors qu'il avait été très bon dans le temps réglementaire.
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
